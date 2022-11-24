https://ria.ru/20221124/nato-1833963388.html

Додик заявил, что не допустит вступления Боснии и Герцеговины в НАТО

Додик заявил, что не допустит вступления Боснии и Герцеговины в НАТО - РИА Новости, 24.11.2022

Додик заявил, что не допустит вступления Боснии и Герцеговины в НАТО

Республика Сербская Боснии и Герцеговины (РС БиГ) не допустит вступление БиГ в НАТО и признания независимости самопровозглашенной республики Косово, заявил... РИА Новости, 24.11.2022

2022-11-24T14:52

2022-11-24T14:52

2022-11-24T15:11

в мире

милорад додик

александр вучич

босния и герцеговина

косово

сараево

евросоюз

нато

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БЕЛГРАД, 24 ноя – РИА Новости. Республика Сербская Боснии и Герцеговины (РС БиГ) не допустит вступление БиГ в НАТО и признания независимости самопровозглашенной республики Косово, заявил президент РС БиГ Милорад Додик.Сербский лидер Александр Вучич в четверг принял в Белграде новоизбранных члена президиума БиГ от сербского народа Жельку Цвиянович и президента Республики Сербской Милорада Додика."Республика Сербская готова выразить поддержку европейскому пути Боснии и Герцеговины, не готова дать какое-либо согласие на путь в НАТО. Мы сотрудничаем с НАТО, это бесспорно, но никакие решения не будут приняты об интеграции БиГ в НАТО", - заявил Додик на совместной пресс-конференции."В БиГ, а именно в Сараево, видим тех, кто хочет поддержать Косово, и если бы Республика Сербская будет всего на минуту невнимательна, Сараево бы признало Косово как независимое государство. Где тут принципы, о чем мы разговариваем, почему тогда Сербия должна поддерживать территориальную целостность БиГ?" - сказал лидер боснийских сербов.БиГ является участником программы "Партнерство ради мира", в стране также с 2004 года действует миротворческая миссия ALTHEA, в которой первоначально были задействованы свыше 5 тысяч военнослужащих стран ЕС и НАТО, а также Швейцарии и Чили. После реструктуризации в начале 2022 года на базе Бутмир в Сараево и "на земле" в разных частях страны осталось, по данным командования, около 1,1 тысячи военнослужащих международного контингента. Основная заявленная задача EUFOR в настоящее время - обучение и участие в модернизации вооруженных сил БиГ и помощь властям страны "в создании безопасной окружающей среды".Босния и Герцеговина объявила о выходе из состава Югославии в 1992 году, после чего в республике началась война с участием боснийских мусульман, сербов и хорватов, которая продолжалась до 1995 года. Точное число жертв официально не установлено, различные источники указывают на цифру свыше 100 тысяч человек. При участии международного сообщества было подписано мирное Дейтонское соглашение, сформированы три образования - Федерация БиГ, Республика Сербская и особый округ Брчко. Во главе государства стоит президиум, состоящий из трех человек: по одному представителю от сербов, хорватов и бошняков (славян-мусульман).

https://ria.ru/20221105/podderzhka-1829388435.html

https://ria.ru/20221005/energetika-1821766133.html

босния и герцеговина

косово

сараево

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в мире, милорад додик, александр вучич, босния и герцеговина, косово, сараево, евросоюз, нато