https://ria.ru/20221124/nato-1833863661.html

Премьер Польши поехал уговаривать Орбана принять в НАТО Финляндию и Швецию

Премьер Польши поехал уговаривать Орбана принять в НАТО Финляндию и Швецию - РИА Новости, 24.11.2022

Премьер Польши поехал уговаривать Орбана принять в НАТО Финляндию и Швецию

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий едет в Словакию уговаривать премьер-министра Венгрии Виктора Орбана согласиться на вступление в НАТО Финляндии и... РИА Новости, 24.11.2022

2022-11-24T11:07

2022-11-24T11:07

2022-11-24T11:07

в мире

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матеуш моравецкий

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ВАРШАВА, 24 ноя – РИА Новости. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий едет в Словакию уговаривать премьер-министра Венгрии Виктора Орбана согласиться на вступление в НАТО Финляндии и Швеции."Я буду разговаривать с премьером Виктором Орбаном о том, чтобы было согласие Венгрии на как можно скорейшее вступление Финляндии и Швеции в НАТО", - заявил Моравецкий журналистам перед вылетом в Словакию на саммит Вышеградской группы (Польша, Чехия, Словакия, Венгрия).Финляндия и Швеция на фоне российской специальной военной операции на Украине 18 мая передали генсеку НАТО заявки на вступление в альянс. На текущий момент заявки Швеции и Финляндии в НАТО не ратифицировали лишь две страны из 30 - это Венгрия и Турция.

https://ria.ru/20221122/futbol-1833437315.html

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в мире, виктор орбан, матеуш моравецкий, польша, словакия, венгрия, нато, финляндия, швеция