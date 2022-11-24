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Премьер Польши поехал уговаривать Орбана принять в НАТО Финляндию и Швецию - РИА Новости, 24.11.2022
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Премьер Польши поехал уговаривать Орбана принять в НАТО Финляндию и Швецию
Премьер Польши поехал уговаривать Орбана принять в НАТО Финляндию и Швецию - РИА Новости, 24.11.2022
Премьер Польши поехал уговаривать Орбана принять в НАТО Финляндию и Швецию
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий едет в Словакию уговаривать премьер-министра Венгрии Виктора Орбана согласиться на вступление в НАТО Финляндии и... РИА Новости, 24.11.2022
2022-11-24T11:07
2022-11-24T11:07
в мире
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матеуш моравецкий
польша
словакия
венгрия
нато
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ВАРШАВА, 24 ноя – РИА Новости. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий едет в Словакию уговаривать премьер-министра Венгрии Виктора Орбана согласиться на вступление в НАТО Финляндии и Швеции."Я буду разговаривать с премьером Виктором Орбаном о том, чтобы было согласие Венгрии на как можно скорейшее вступление Финляндии и Швеции в НАТО", - заявил Моравецкий журналистам перед вылетом в Словакию на саммит Вышеградской группы (Польша, Чехия, Словакия, Венгрия).Финляндия и Швеция на фоне российской специальной военной операции на Украине 18 мая передали генсеку НАТО заявки на вступление в альянс. На текущий момент заявки Швеции и Финляндии в НАТО не ратифицировали лишь две страны из 30 - это Венгрия и Турция.
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в мире, виктор орбан, матеуш моравецкий, польша, словакия, венгрия, нато, финляндия, швеция
В мире, Виктор Орбан, Матеуш Моравецкий, Польша, Словакия, Венгрия, НАТО, Финляндия, Швеция
11:07 24.11.2022
 
Премьер Польши поехал уговаривать Орбана принять в НАТО Финляндию и Швецию

Премьер Моравецкий едет в Словакию уговаривать Орбана принять в НАТО Финляндию и Швецию

© AP Photo / Geert Vanden WijngaertПремьер-министр Польши Матеуш Моравецкий
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий - РИА Новости, 1920, 24.11.2022
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАРШАВА, 24 ноя – РИА Новости. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий едет в Словакию уговаривать премьер-министра Венгрии Виктора Орбана согласиться на вступление в НАТО Финляндии и Швеции.
"Я буду разговаривать с премьером Виктором Орбаном о том, чтобы было согласие Венгрии на как можно скорейшее вступление Финляндии и Швеции в НАТО", - заявил Моравецкий журналистам перед вылетом в Словакию на саммит Вышеградской группы (Польша, Чехия, Словакия, Венгрия).
"Надеюсь, это убеждение будет эффективным. Это важно для интересов Польши и Европы", - добавил он.
Финляндия и Швеция на фоне российской специальной военной операции на Украине 18 мая передали генсеку НАТО заявки на вступление в альянс. На текущий момент заявки Швеции и Финляндии в НАТО не ратифицировали лишь две страны из 30 - это Венгрия и Турция.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и игрок сборной Венгрии по футболу Балаж Джуджак
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В миреВиктор ОрбанМатеуш МоравецкийПольшаСловакияВенгрияНАТОФинляндияШвеция
 
 
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