https://ria.ru/20221124/naemniki-1833817509.html

Командир отряда "Крым" заявил о падении зарплат иностранных наемников в ВСУ

Командир отряда "Крым" заявил о падении зарплат иностранных наемников в ВСУ - РИА Новости, 24.11.2022

Командир отряда "Крым" заявил о падении зарплат иностранных наемников в ВСУ

Средняя зарплата иностранных наемников, воюющих в украинской армии, в последнее время упала на 200-500 евро в сутки по сравнению с периодом начала российской... РИА Новости, 24.11.2022

2022-11-24T03:37

2022-11-24T03:37

2022-11-24T04:06

специальная военная операция на украине

владимир рогов

мария захарова

харьковская область

россия

украина

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ДОНЕЦК, 24 ноя - РИА Новости. Средняя зарплата иностранных наемников, воюющих в украинской армии, в последнее время упала на 200-500 евро в сутки по сравнению с периодом начала российской спецоперации и составляет теперь около тысячи евро в день, рассказал РИА Новости командир одного из подразделений российского добровольческого штурмового отряда "Крым" с позывным "Бонд"."В самом начале всего этого (боевых действий - ред.), чтобы привлечь побольше народу, были (в качестве вознаграждения иностранным наемникам - ред.) суммы такие: 1200–1500 евро в день. Сейчас где-то в районе 1000 евро такая у них зарплата дневная", - сообщил собеседник агентства. Он уточнил, что данные получены из показаний пленных и радиоперехватов.В качестве одного из примеров он привел ситуацию на запорожском направлении, где воюет немало польских наемников."Есть подтверждения от наших товарищей, что это представители Польши, есть радиоперехваты — там речь польская и форма, флаги. И пленные говорят об этом, и ребята, которые ходили в тыл к врагу", - сказал "Бонд".В середине ноября член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявлял, что только в городе Запорожье находятся свыше тысячи иностранных наемников, в том числе из Грузии и Польши. Рогов также говорил, что значительная концентрация польских наемников замечена между городами Пологи и Гуляйполе, а также южнее района Орехова в Запорожской области.Польские наемники участвуют в боевых действиях на стороне Украины и на других направлениях. Минобороны России сообщало, что среди иностранцев больше всего выходцев именно из Польши.Как рассказывал РИА Новости российский военный, на одном из направлений в украинском наступлении в Харьковской области наряду с мужчинами участвовали польские наемницы. А в начале ноября замкомандира артиллерийского взвода с позывным "Лена" заявил РИА Новости, что в Харьковской области уничтожены пытавшиеся прорваться польские наемники.В начале ноября официальный представитель МИД России Мария Захарова заявляла, что на тот момент на Украину приехали свыше 8 тысяч наемников из более чем 60 стран, больше всего — из Польши, США, Канады, Румынии и Британии, несмотря на то, что во многих странах наемничество законодательно запрещено и преследуется в уголовном порядке. Более трех тысяч иностранных боевиков на тот момент уже были уничтожены, столько же вернулись домой.

https://ria.ru/20221007/selo-1822220091.html

харьковская область

россия

украина

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владимир рогов, мария захарова, харьковская область, россия, украина