https://ria.ru/20221124/moskva-1833839872.html

На московских водоемах усилили контроль безопасности

На московских водоемах усилили контроль безопасности - РИА Новости, 24.11.2022

На московских водоемах усилили контроль безопасности

Столичные спасатели усилили контроль безопасности на городских водоемах, сообщил журналистам в четверг заместитель мэра Москвы Петр Бирюков. РИА Новости, 24.11.2022

2022-11-24T09:33

2022-11-24T09:33

2022-11-24T11:07

общество

петр бирюков

москва

городское хозяйство москвы

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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Столичные спасатели усилили контроль безопасности на городских водоемах, сообщил журналистам в четверг заместитель мэра Москвы Петр Бирюков."Сотрудники поисково-спасательной службы на водных объектах работают в усиленном режиме, чтобы предотвратить возможные происшествия на воде. Несмотря на то, что некоторые водоемы уже покрылись льдом, он еще хрупкий и не способен выдержать вес человека. Поэтому призываем москвичей быть аккуратнее, не выходить на лед, внимательно следить за детьми и домашними питомцами во время прогулок возле воды", - отметил Бирюков.Заместитель мэра рассказал, что в настоящее время на Москве-реке, в ее заливах, кроме Кировской поймы и озера Бездонное, на Химкинском водохранилище лед полностью отсутствует. На внутренних водоемах толщина льда составляет не более двух сантиметров. Река Десна и пруды на территории ТиНАО покрыты льдом практически полностью, но и его толщина не превышает двух сантиметров."Регулярно проводятся замеры толщины льда, под особым контролем - места несанкционированного выхода на лед, зимнего купания, рыбной ловли и катки на естественных водоемах. Безопасность обеспечивают сотрудники 25 поисково-спасательных станций Московской городской поисково-спасательной службы на водных объектах, где работают почти 500 специалистов", - подчеркнул Бирюков.Глава Комплекса городского хозяйства сообщил, что в зимний период спасатели будут патрулировать водные акватории на судах на воздушной подушке, всего планируется задействовать более 20 единиц такой техники. Этот уникальный транспорт способен передвигаться по воде и льду со средней скоростью 50-80 километров в час.

https://realty.ria.ru/20221124/sportkompleksy-1833834088.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, петр бирюков, москва, городское хозяйство москвы