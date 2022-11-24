https://ria.ru/20221124/monitoring-1833888925.html
В России будут мониторить интернет на пропаганду ЛГБТ и педофилии
В России будут мониторить интернет на пропаганду ЛГБТ и педофилии - РИА Новости, 24.11.2022
В России будут мониторить интернет на пропаганду ЛГБТ и педофилии
Госдума на пленарном заседании в четверг приняла закон, согласно которому материалы с пропагандой ЛГБТ, педофилии и смены пола включат в перечень оснований для... РИА Новости, 24.11.2022
2022-11-24T12:11
2022-11-24T12:11
2022-11-24T12:11
общество
россия
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
госдума рф
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании в четверг приняла закон, согласно которому материалы с пропагандой ЛГБТ, педофилии и смены пола включат в перечень оснований для блокировки сайта Роскомнадзором, для чего будет вестись мониторинг информации в интернете уполномоченной правительством организацией.Такая норма прописана в принятом Думой законе о запрете пропаганды ЛГБТ и педофилии в рекламе, СМИ, книгах и на аудиовизуальных сервисах.Согласно закону, Роскомнадзор получит право утверждать порядок проведения мониторинга интернета в целях выявления информации и (или) сайтов в сети, а также программ, доступ к которым подлежит ограничению в соответствии с нормами закона о запрете пропаганды ЛГБТ, педофилии и трансгендерности.Такой мониторинг, указывается в законе, будет проводить уполномоченная правительством РФ организация.При выявлении по результатам мониторинга признаков пропаганды ЛГБТ или педофилии Роскомнадзор сможет принимает меры по ограничению доступа к такой информации, а также направлять сведения об этом в уполномоченные органы.
https://ria.ru/20221121/lgbt-1833103293.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), госдума рф
Общество, Россия, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), Госдума РФ
В России будут мониторить интернет на пропаганду ЛГБТ и педофилии
Госдума приняла закон о мониторинге интернета на пропаганду ЛГБТ и педофилии
МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании в четверг приняла закон, согласно которому материалы с пропагандой ЛГБТ, педофилии и смены пола включат в перечень оснований для блокировки сайта Роскомнадзором, для чего будет вестись мониторинг информации в интернете уполномоченной правительством организацией.
Такая норма прописана в принятом Думой законе о запрете пропаганды ЛГБТ и педофилии в рекламе, СМИ, книгах и на аудиовизуальных сервисах.
Согласно закону, Роскомнадзор получит право утверждать порядок проведения мониторинга интернета в целях выявления информации и (или) сайтов в сети, а также программ, доступ к которым подлежит ограничению в соответствии с нормами закона о запрете пропаганды ЛГБТ, педофилии и трансгендерности.
Такой мониторинг, указывается в законе, будет проводить уполномоченная правительством РФ организация.
При выявлении по результатам мониторинга признаков пропаганды ЛГБТ или педофилии Роскомнадзор сможет принимает меры по ограничению доступа к такой информации, а также направлять сведения об этом в уполномоченные органы.