https://ria.ru/20221124/monitoring-1833888925.html

В России будут мониторить интернет на пропаганду ЛГБТ и педофилии

В России будут мониторить интернет на пропаганду ЛГБТ и педофилии - РИА Новости, 24.11.2022

В России будут мониторить интернет на пропаганду ЛГБТ и педофилии

Госдума на пленарном заседании в четверг приняла закон, согласно которому материалы с пропагандой ЛГБТ, педофилии и смены пола включат в перечень оснований для... РИА Новости, 24.11.2022

2022-11-24T12:11

2022-11-24T12:11

2022-11-24T12:11

общество

россия

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

госдума рф

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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании в четверг приняла закон, согласно которому материалы с пропагандой ЛГБТ, педофилии и смены пола включат в перечень оснований для блокировки сайта Роскомнадзором, для чего будет вестись мониторинг информации в интернете уполномоченной правительством организацией.Такая норма прописана в принятом Думой законе о запрете пропаганды ЛГБТ и педофилии в рекламе, СМИ, книгах и на аудиовизуальных сервисах.Согласно закону, Роскомнадзор получит право утверждать порядок проведения мониторинга интернета в целях выявления информации и (или) сайтов в сети, а также программ, доступ к которым подлежит ограничению в соответствии с нормами закона о запрете пропаганды ЛГБТ, педофилии и трансгендерности.Такой мониторинг, указывается в законе, будет проводить уполномоченная правительством РФ организация.При выявлении по результатам мониторинга признаков пропаганды ЛГБТ или педофилии Роскомнадзор сможет принимает меры по ограничению доступа к такой информации, а также направлять сведения об этом в уполномоченные органы.

https://ria.ru/20221121/lgbt-1833103293.html

россия

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

общество, россия, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), госдума рф