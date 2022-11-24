Рейтинг@Mail.ru
Молдавия предложила Грузии создать совместный торговый морской-речной путь - РИА Новости, 24.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221124/moldaviya-1833976173.html
Молдавия предложила Грузии создать совместный торговый морской-речной путь
Молдавия предложила Грузии создать совместный торговый морской-речной путь - РИА Новости, 24.11.2022
Молдавия предложила Грузии создать совместный торговый морской-речной путь
Кишинев планирует расширить торговые отношения с Грузией путем создания прямого морского и речного маршрута для перевозки грузов с Кавказа в Европу, заявил в... РИА Новости, 24.11.2022
2022-11-24T15:30
2022-11-24T15:30
молдавия
грузия
кишинев
европейский банк реконструкции и развития
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155547/54/1555475421_0:238:3218:2048_1920x0_80_0_0_1e2532d02435b8bfbe50705bf2a55c12.jpg
КИШИНЕВ, 24 ноя – РИА Новости. Кишинев планирует расширить торговые отношения с Грузией путем создания прямого морского и речного маршрута для перевозки грузов с Кавказа в Европу, заявил в четверг министр иностранных дел Молдавии Нику Попеску по итогам встречи с грузинским коллегой Ильей Дарчиашвили.В четверг глава МИД Грузии находится с рабочим визитом в Молдавии."На встрече мы обсудили развитие наших дипломатических отношений, а также вопросы экономического характера. В частности, планируем весной провести деловой форум, также будет создана рабочая экспертная группа, которая даст свою оценку целесообразности создания прямого морского-речного маршрута между портами Поти (Грузия) и Джурджулешты (Молдавия) для доставки коммерческих грузов. Мы настаиваем на развитии наших торговых отношений, а также на содействии в торговле через Молдавию между всем регионом Южного Кавказа и европейским пространством", - сказал Попеску на брифинге в Кишиневе.Джурджулешты – порт, расположенный в 133,8 км от Черного моря на левом берегу реки Прут и Дунай. Терминал был образован в 2006 году благодаря передаче Украиной Молдавии 430 метров побережья Дуная и Прута. В прошлом году Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) выкупил 100% капитала компании Danube Logistics, которая управляет портом.Попеску сообщил, что на встрече также обсуждались последние события в области региональной безопасности. По словам министра, Молдавия и Грузия обеспокоены продолжающимися крупномасштабными военными операциями на Украине и призывают к скорейшему прекращению боевых действий.
https://ria.ru/20220609/moldaviya-1794419464.html
https://ria.ru/20220623/es-1797706818.html
молдавия
грузия
кишинев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155547/54/1555475421_190:0:2921:2048_1920x0_80_0_0_300b570fa5e7ca244f6816b16d0858af.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
молдавия, грузия, кишинев, европейский банк реконструкции и развития, в мире
Молдавия, Грузия, Кишинев, Европейский банк реконструкции и развития, В мире
15:30 24.11.2022
 
Молдавия предложила Грузии создать совместный торговый морской-речной путь

Кишинев планирует расширить торговые отношения с Тбилиси и создать морской-речной путь

© Sputnik / Мирослав Ротарь / Перейти в медиабанкЗдание парламента Молдавии в Кишиневе
Здание парламента Молдавии в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 24.11.2022
© Sputnik / Мирослав Ротарь
Перейти в медиабанк
Здание парламента Молдавии в Кишиневе. Архивное фото
Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 24 ноя – РИА Новости. Кишинев планирует расширить торговые отношения с Грузией путем создания прямого морского и речного маршрута для перевозки грузов с Кавказа в Европу, заявил в четверг министр иностранных дел Молдавии Нику Попеску по итогам встречи с грузинским коллегой Ильей Дарчиашвили.
В четверг глава МИД Грузии находится с рабочим визитом в Молдавии.
Здание парламента Молдавии в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 09.06.2022
9 июня, 21:29
Власти Молдавии разрешили принимать грузы с топливом через Черное море
"На встрече мы обсудили развитие наших дипломатических отношений, а также вопросы экономического характера. В частности, планируем весной провести деловой форум, также будет создана рабочая экспертная группа, которая даст свою оценку целесообразности создания прямого морского-речного маршрута между портами Поти (Грузия) и Джурджулешты (Молдавия) для доставки коммерческих грузов. Мы настаиваем на развитии наших торговых отношений, а также на содействии в торговле через Молдавию между всем регионом Южного Кавказа и европейским пространством", - сказал Попеску на брифинге в Кишиневе.
Джурджулешты – порт, расположенный в 133,8 км от Черного моря на левом берегу реки Прут и Дунай. Терминал был образован в 2006 году благодаря передаче Украиной Молдавии 430 метров побережья Дуная и Прута. В прошлом году Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) выкупил 100% капитала компании Danube Logistics, которая управляет портом.
Попеску сообщил, что на встрече также обсуждались последние события в области региональной безопасности. По словам министра, Молдавия и Грузия обеспокоены продолжающимися крупномасштабными военными операциями на Украине и призывают к скорейшему прекращению боевых действий.
Саммит ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 23.06.2022
23 июня, 22:26
Фон дер Ляйен объявила о "домашней работе" для Украины, Молдавии и Грузии
 
МолдавияГрузияКишиневЕвропейский банк реконструкции и развитияВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала