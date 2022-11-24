https://ria.ru/20221124/moldaviya-1833976173.html

Молдавия предложила Грузии создать совместный торговый морской-речной путь

Молдавия предложила Грузии создать совместный торговый морской-речной путь - РИА Новости, 24.11.2022

Молдавия предложила Грузии создать совместный торговый морской-речной путь

Кишинев планирует расширить торговые отношения с Грузией путем создания прямого морского и речного маршрута для перевозки грузов с Кавказа в Европу, заявил в... РИА Новости, 24.11.2022

2022-11-24T15:30

2022-11-24T15:30

2022-11-24T15:30

молдавия

грузия

кишинев

европейский банк реконструкции и развития

в мире

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КИШИНЕВ, 24 ноя – РИА Новости. Кишинев планирует расширить торговые отношения с Грузией путем создания прямого морского и речного маршрута для перевозки грузов с Кавказа в Европу, заявил в четверг министр иностранных дел Молдавии Нику Попеску по итогам встречи с грузинским коллегой Ильей Дарчиашвили.В четверг глава МИД Грузии находится с рабочим визитом в Молдавии."На встрече мы обсудили развитие наших дипломатических отношений, а также вопросы экономического характера. В частности, планируем весной провести деловой форум, также будет создана рабочая экспертная группа, которая даст свою оценку целесообразности создания прямого морского-речного маршрута между портами Поти (Грузия) и Джурджулешты (Молдавия) для доставки коммерческих грузов. Мы настаиваем на развитии наших торговых отношений, а также на содействии в торговле через Молдавию между всем регионом Южного Кавказа и европейским пространством", - сказал Попеску на брифинге в Кишиневе.Джурджулешты – порт, расположенный в 133,8 км от Черного моря на левом берегу реки Прут и Дунай. Терминал был образован в 2006 году благодаря передаче Украиной Молдавии 430 метров побережья Дуная и Прута. В прошлом году Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) выкупил 100% капитала компании Danube Logistics, которая управляет портом.Попеску сообщил, что на встрече также обсуждались последние события в области региональной безопасности. По словам министра, Молдавия и Грузия обеспокоены продолжающимися крупномасштабными военными операциями на Украине и призывают к скорейшему прекращению боевых действий.

https://ria.ru/20220609/moldaviya-1794419464.html

https://ria.ru/20220623/es-1797706818.html

молдавия

грузия

кишинев

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

молдавия, грузия, кишинев, европейский банк реконструкции и развития, в мире