Молдавия предложила Грузии создать совместный торговый морской-речной путь
Кишинев планирует расширить торговые отношения с Тбилиси и создать морской-речной путь
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Здание парламента Молдавии в Кишиневе. Архивное фото
КИШИНЕВ, 24 ноя – РИА Новости. Кишинев планирует расширить торговые отношения с Грузией путем создания прямого морского и речного маршрута для перевозки грузов с Кавказа в Европу, заявил в четверг министр иностранных дел Молдавии Нику Попеску по итогам встречи с грузинским коллегой Ильей Дарчиашвили.
В четверг глава МИД Грузии находится с рабочим визитом в Молдавии.
"На встрече мы обсудили развитие наших дипломатических отношений, а также вопросы экономического характера. В частности, планируем весной провести деловой форум, также будет создана рабочая экспертная группа, которая даст свою оценку целесообразности создания прямого морского-речного маршрута между портами Поти (Грузия) и Джурджулешты (Молдавия) для доставки коммерческих грузов. Мы настаиваем на развитии наших торговых отношений, а также на содействии в торговле через Молдавию между всем регионом Южного Кавказа и европейским пространством", - сказал Попеску на брифинге в Кишиневе.
Джурджулешты – порт, расположенный в 133,8 км от Черного моря на левом берегу реки Прут и Дунай. Терминал был образован в 2006 году благодаря передаче Украиной Молдавии 430 метров побережья Дуная и Прута. В прошлом году Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) выкупил 100% капитала компании Danube Logistics, которая управляет портом.
Попеску сообщил, что на встрече также обсуждались последние события в области региональной безопасности. По словам министра, Молдавия и Грузия обеспокоены продолжающимися крупномасштабными военными операциями на Украине и призывают к скорейшему прекращению боевых действий.