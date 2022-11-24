https://ria.ru/20221124/moldaviya-1833866137.html

Посол России прибыл в МИД Молдавии

Посол России прибыл в МИД Молдавии - РИА Новости, 24.11.2022

Посол России прибыл в МИД Молдавии

Посол России в Кишиневе Олег Васнецов, который в четверг прибыл в здание министерства иностранных дел, куда его вызвали из-за проблем с электроснабжением в... РИА Новости, 24.11.2022

2022-11-24T11:15

2022-11-24T11:15

2022-11-24T13:16

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КИШИНЕВ, 24 ноя - РИА Новости. Посол России в Кишиневе Олег Васнецов, который в четверг прибыл в здание министерства иностранных дел, куда его вызвали из-за проблем с электроснабжением в стране, сообщил, что обсуждалась ситуация в соседней Украине, позиция Москвы была доведена до руководства МИД Молдавии.Вице-премьер, глава МИД Нику Попеску в среду распорядился вызвать посла РФ в МИД, поскольку из-за обстрелов объектов инфраструктуры Украины возникают проблемы с электроснабжением Молдавии.В среду посол Васнецов прибыл в МИД, чтобы разъяснить позицию России по этой ситуации. "Я имел беседу с руководством министерства иностранных дел, обсуждали вопросы и двусторонних отношений, и происходящих событий в соседнем государстве, мы напомнили о генезисе того, что происходит на протяжении 8 лет по отношению к населению Донбасса", - сказал Васнецов журналистам на выходе из МИД.По словам дипломата, информационное пространство сегодня забивается полуправдивыми новостями, поэтому многие важные вещи остаются неуслышанными. "Мы говорили сегодня о том, что минский процесс и минские переговоры зашли в тупик, хотя гарантами выступали представители западных держав… И надеюсь, что нас, может быть, и услышат. Хотя информполе сегодня очень сильно забивается разными полуправдивыми новостями полуправдивой информацией", - сказал он. Васнецов добавил, что речь также шла о переговорном процессе, который начала РФ в прошлом году с США и со странами НАТО о недопущении расширения североатлантического альянса.Вице-премьер Андрей Спыну сообщил в среду, что многие населенные пункты в Молдавии остались без электроэнергии, и связал это с обстрелами украинских объектов инфраструктуры. На территории страны наблюдались проблемы с мобильной связью и интернетом. Восстановить подачу электроэнергии в большинстве населенных пунктов удалось лишь спустя три с половиной часа. Тем же вечером электроэнергию вернули более чем 90% потребителей.

https://ria.ru/20221123/moldova-1833771991.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, молдавия, в мире