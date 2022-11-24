https://ria.ru/20221124/moldaviya-1833866137.html
Посол России прибыл в МИД Молдавии
Посол России прибыл в МИД Молдавии - РИА Новости, 24.11.2022
Посол России прибыл в МИД Молдавии
Посол России в Кишиневе Олег Васнецов, который в четверг прибыл в здание министерства иностранных дел, куда его вызвали из-за проблем с электроснабжением в... РИА Новости, 24.11.2022
2022-11-24T11:15
2022-11-24T11:15
2022-11-24T13:16
россия
молдавия
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КИШИНЕВ, 24 ноя - РИА Новости. Посол России в Кишиневе Олег Васнецов, который в четверг прибыл в здание министерства иностранных дел, куда его вызвали из-за проблем с электроснабжением в стране, сообщил, что обсуждалась ситуация в соседней Украине, позиция Москвы была доведена до руководства МИД Молдавии.Вице-премьер, глава МИД Нику Попеску в среду распорядился вызвать посла РФ в МИД, поскольку из-за обстрелов объектов инфраструктуры Украины возникают проблемы с электроснабжением Молдавии.В среду посол Васнецов прибыл в МИД, чтобы разъяснить позицию России по этой ситуации. "Я имел беседу с руководством министерства иностранных дел, обсуждали вопросы и двусторонних отношений, и происходящих событий в соседнем государстве, мы напомнили о генезисе того, что происходит на протяжении 8 лет по отношению к населению Донбасса", - сказал Васнецов журналистам на выходе из МИД.По словам дипломата, информационное пространство сегодня забивается полуправдивыми новостями, поэтому многие важные вещи остаются неуслышанными. "Мы говорили сегодня о том, что минский процесс и минские переговоры зашли в тупик, хотя гарантами выступали представители западных держав… И надеюсь, что нас, может быть, и услышат. Хотя информполе сегодня очень сильно забивается разными полуправдивыми новостями полуправдивой информацией", - сказал он. Васнецов добавил, что речь также шла о переговорном процессе, который начала РФ в прошлом году с США и со странами НАТО о недопущении расширения североатлантического альянса.Вице-премьер Андрей Спыну сообщил в среду, что многие населенные пункты в Молдавии остались без электроэнергии, и связал это с обстрелами украинских объектов инфраструктуры. На территории страны наблюдались проблемы с мобильной связью и интернетом. Восстановить подачу электроэнергии в большинстве населенных пунктов удалось лишь спустя три с половиной часа. Тем же вечером электроэнергию вернули более чем 90% потребителей.
https://ria.ru/20221123/moldova-1833771991.html
https://ria.ru/20221123/moldaviya-1833627601.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, молдавия, в мире
11:15 24.11.2022 (обновлено: 13:16 24.11.2022)
Посол России прибыл в МИД Молдавии
Посол России Васнецов, вызванный из-за проблем с электроэнергией, прибыл в МИД Молдавии
КИШИНЕВ, 24 ноя - РИА Новости. Посол России в Кишиневе Олег Васнецов, который в четверг прибыл в здание министерства иностранных дел, куда его вызвали из-за проблем с электроснабжением в стране, сообщил, что обсуждалась ситуация в соседней Украине, позиция Москвы была доведена до руководства МИД Молдавии.
Вице-премьер, глава МИД Нику Попеску в среду распорядился вызвать посла РФ в МИД, поскольку из-за обстрелов объектов инфраструктуры Украины возникают проблемы с электроснабжением Молдавии.
В среду посол Васнецов прибыл в МИД, чтобы разъяснить позицию России по этой ситуации. "Я имел беседу с руководством министерства иностранных дел, обсуждали вопросы и двусторонних отношений, и происходящих событий в соседнем государстве, мы напомнили о генезисе того, что происходит на протяжении 8 лет по отношению к населению Донбасса", - сказал Васнецов журналистам на выходе из МИД.
По словам дипломата, информационное пространство сегодня забивается полуправдивыми новостями, поэтому многие важные вещи остаются неуслышанными. "Мы говорили сегодня о том, что минский процесс и минские переговоры зашли в тупик, хотя гарантами выступали представители западных держав… И надеюсь, что нас, может быть, и услышат. Хотя информполе сегодня очень сильно забивается разными полуправдивыми новостями полуправдивой информацией", - сказал он. Васнецов добавил, что речь также шла о переговорном процессе, который начала РФ в прошлом году с США и со странами НАТО о недопущении расширения североатлантического альянса.
Вице-премьер Андрей Спыну сообщил в среду, что многие населенные пункты в Молдавии остались без электроэнергии, и связал это с обстрелами украинских объектов инфраструктуры. На территории страны наблюдались проблемы с мобильной связью и интернетом. Восстановить подачу электроэнергии в большинстве населенных пунктов удалось лишь спустя три с половиной часа. Тем же вечером электроэнергию вернули более чем 90% потребителей.