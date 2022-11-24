Рейтинг@Mail.ru
Посол России прибыл в МИД Молдавии - РИА Новости, 24.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221124/moldaviya-1833866137.html
Посол России прибыл в МИД Молдавии
Посол России прибыл в МИД Молдавии - РИА Новости, 24.11.2022
Посол России прибыл в МИД Молдавии
Посол России в Кишиневе Олег Васнецов, который в четверг прибыл в здание министерства иностранных дел, куда его вызвали из-за проблем с электроснабжением в... РИА Новости, 24.11.2022
2022-11-24T11:15
2022-11-24T13:16
россия
молдавия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155081/36/1550813674_38:0:1000:541_1920x0_80_0_0_588612ca25a807b691e451e6eb4caed6.jpg
КИШИНЕВ, 24 ноя - РИА Новости. Посол России в Кишиневе Олег Васнецов, который в четверг прибыл в здание министерства иностранных дел, куда его вызвали из-за проблем с электроснабжением в стране, сообщил, что обсуждалась ситуация в соседней Украине, позиция Москвы была доведена до руководства МИД Молдавии.Вице-премьер, глава МИД Нику Попеску в среду распорядился вызвать посла РФ в МИД, поскольку из-за обстрелов объектов инфраструктуры Украины возникают проблемы с электроснабжением Молдавии.В среду посол Васнецов прибыл в МИД, чтобы разъяснить позицию России по этой ситуации. "Я имел беседу с руководством министерства иностранных дел, обсуждали вопросы и двусторонних отношений, и происходящих событий в соседнем государстве, мы напомнили о генезисе того, что происходит на протяжении 8 лет по отношению к населению Донбасса", - сказал Васнецов журналистам на выходе из МИД.По словам дипломата, информационное пространство сегодня забивается полуправдивыми новостями, поэтому многие важные вещи остаются неуслышанными. "Мы говорили сегодня о том, что минский процесс и минские переговоры зашли в тупик, хотя гарантами выступали представители западных держав… И надеюсь, что нас, может быть, и услышат. Хотя информполе сегодня очень сильно забивается разными полуправдивыми новостями полуправдивой информацией", - сказал он. Васнецов добавил, что речь также шла о переговорном процессе, который начала РФ в прошлом году с США и со странами НАТО о недопущении расширения североатлантического альянса.Вице-премьер Андрей Спыну сообщил в среду, что многие населенные пункты в Молдавии остались без электроэнергии, и связал это с обстрелами украинских объектов инфраструктуры. На территории страны наблюдались проблемы с мобильной связью и интернетом. Восстановить подачу электроэнергии в большинстве населенных пунктов удалось лишь спустя три с половиной часа. Тем же вечером электроэнергию вернули более чем 90% потребителей.
https://ria.ru/20221123/moldova-1833771991.html
https://ria.ru/20221123/moldaviya-1833627601.html
россия
молдавия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155081/36/1550813674_166:0:887:541_1920x0_80_0_0_6decec5c41080f62690c2ddc6984f612.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, молдавия, в мире
Россия, Молдавия, В мире
11:15 24.11.2022 (обновлено: 13:16 24.11.2022)
 
Посол России прибыл в МИД Молдавии

Посол России Васнецов, вызванный из-за проблем с электроэнергией, прибыл в МИД Молдавии

© Sputnik / Miroslav RotariПосол России в Молдавии Олег Васнецов
Посол России в Молдавии Олег Васнецов
© Sputnik / Miroslav Rotari
Посол России в Молдавии Олег Васнецов. Архивное фото
Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 24 ноя - РИА Новости. Посол России в Кишиневе Олег Васнецов, который в четверг прибыл в здание министерства иностранных дел, куда его вызвали из-за проблем с электроснабжением в стране, сообщил, что обсуждалась ситуация в соседней Украине, позиция Москвы была доведена до руководства МИД Молдавии.
Вице-премьер, глава МИД Нику Попеску в среду распорядился вызвать посла РФ в МИД, поскольку из-за обстрелов объектов инфраструктуры Украины возникают проблемы с электроснабжением Молдавии.
Президент Молдавии Майя Санду - РИА Новости, 1920, 23.11.2022
23 ноября, 19:19Специальная военная операция на Украине
Санду обвинила Россию в оставлении Молдавии в темноте
В среду посол Васнецов прибыл в МИД, чтобы разъяснить позицию России по этой ситуации. "Я имел беседу с руководством министерства иностранных дел, обсуждали вопросы и двусторонних отношений, и происходящих событий в соседнем государстве, мы напомнили о генезисе того, что происходит на протяжении 8 лет по отношению к населению Донбасса", - сказал Васнецов журналистам на выходе из МИД.
По словам дипломата, информационное пространство сегодня забивается полуправдивыми новостями, поэтому многие важные вещи остаются неуслышанными. "Мы говорили сегодня о том, что минский процесс и минские переговоры зашли в тупик, хотя гарантами выступали представители западных держав… И надеюсь, что нас, может быть, и услышат. Хотя информполе сегодня очень сильно забивается разными полуправдивыми новостями полуправдивой информацией", - сказал он. Васнецов добавил, что речь также шла о переговорном процессе, который начала РФ в прошлом году с США и со странами НАТО о недопущении расширения североатлантического альянса.
Вице-премьер Андрей Спыну сообщил в среду, что многие населенные пункты в Молдавии остались без электроэнергии, и связал это с обстрелами украинских объектов инфраструктуры. На территории страны наблюдались проблемы с мобильной связью и интернетом. Восстановить подачу электроэнергии в большинстве населенных пунктов удалось лишь спустя три с половиной часа. Тем же вечером электроэнергию вернули более чем 90% потребителей.
Газораспределительная станция Нежухив в Стрыйском районе Львовской области - РИА Новости, 1920, 23.11.2022
23 ноября, 13:19
Кишинев намеренно оставляет газ в сетях Украины, заявили в "Молдовагазе"
 
РоссияМолдавияВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала