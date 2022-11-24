https://ria.ru/20221124/miting-1833857471.html

Шор анонсировал новый митинг в Кишиневе 28 ноября

Шор анонсировал новый митинг в Кишиневе 28 ноября - РИА Новости, 24.11.2022

Шор анонсировал новый митинг в Кишиневе 28 ноября

Лидер оппозиционной в Молдавии партии "Шор" Илан Шор анонсировал новый массовый митинг в Кишиневе перед зданием генеральной прокуратуры 28 ноября. РИА Новости, 24.11.2022

2022-11-24T10:47

2022-11-24T10:47

2022-11-24T10:47

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КИШИНЕВ, 24 ноя – РИА Новости. Лидер оппозиционной в Молдавии партии "Шор" Илан Шор анонсировал новый массовый митинг в Кишиневе перед зданием генеральной прокуратуры 28 ноября.Партия "Шор" проводит в Кишиневе бессрочную акцию протеста с 18 сентября. Возмущение протестующих вызывают беспрецедентное увеличение цен на газ, другие энергоресурсы и продукты питания, а также высокая инфляция и падение уровня жизни."Каждый день президент Майя Санду делает жизнь граждан Молдавии все хуже и сложнее. Скоро исправить ситуацию будет невозможно. Главные помощники Санду – захваченная генеральная прокуратура и захваченный Конституционный суд. Я призываю всех прийти в понедельник зданию генеральной прокуратуры и требовать незамедлительной отставки генерального прокурора", - заявил Шор в ходе видеообращения в своем Telegram-канале.По словам политика, одна из целей протестного движения - добиться досрочных выборов в парламент, ее можно быстрее достичь после отставки генпрокурора. Шор отметил, что массовый митинг запланирован на 15.00 (14.00 мск). Ранее партия "Шор" и Партия коммунистов проводили протестные акции по воскресеньям, на прошлой неделе организаторы сменили тактику - собрали митинг в пятницу.Протестующие обвиняют власти в неспособности справиться с кризисом, указывают на рекордную за последние 20 лет инфляцию, которая в сентябре составила 33,97% в годовом исчислении. Руководство страны критикуют за нежелание вести переговоры с Россией о более выгодных ценах на газ, а также за политическое давление на представителей оппозиции.Шор, покинувший страну в 2019 году после коррупционного скандала, по видеосвязи неоднократно призывал сторонников продолжать протесты до отставки руководства страны.Многочисленные опросы показывают, что около 60% населения страны сомневаются в возможности правящей партии "Действие и солидарность" удержаться у власти еще три года до следующих парламентских выборов. Также около 70% жителей Молдавии разочарованы политикой властей и почти 65% поддерживают идею смены правительства.

https://ria.ru/20221123/kishinev-1833719351.html

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Варвара Скокшина

в мире, илан шор, майя санду, молдавия, россия, кишинев