https://ria.ru/20221124/miting-1833857471.html
Шор анонсировал новый митинг в Кишиневе 28 ноября
Шор анонсировал новый митинг в Кишиневе 28 ноября - РИА Новости, 24.11.2022
Шор анонсировал новый митинг в Кишиневе 28 ноября
Лидер оппозиционной в Молдавии партии "Шор" Илан Шор анонсировал новый массовый митинг в Кишиневе перед зданием генеральной прокуратуры 28 ноября. РИА Новости, 24.11.2022
2022-11-24T10:47
2022-11-24T10:47
2022-11-24T10:47
в мире
илан шор
майя санду
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россия
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КИШИНЕВ, 24 ноя – РИА Новости. Лидер оппозиционной в Молдавии партии "Шор" Илан Шор анонсировал новый массовый митинг в Кишиневе перед зданием генеральной прокуратуры 28 ноября.Партия "Шор" проводит в Кишиневе бессрочную акцию протеста с 18 сентября. Возмущение протестующих вызывают беспрецедентное увеличение цен на газ, другие энергоресурсы и продукты питания, а также высокая инфляция и падение уровня жизни."Каждый день президент Майя Санду делает жизнь граждан Молдавии все хуже и сложнее. Скоро исправить ситуацию будет невозможно. Главные помощники Санду – захваченная генеральная прокуратура и захваченный Конституционный суд. Я призываю всех прийти в понедельник зданию генеральной прокуратуры и требовать незамедлительной отставки генерального прокурора", - заявил Шор в ходе видеообращения в своем Telegram-канале.По словам политика, одна из целей протестного движения - добиться досрочных выборов в парламент, ее можно быстрее достичь после отставки генпрокурора. Шор отметил, что массовый митинг запланирован на 15.00 (14.00 мск). Ранее партия "Шор" и Партия коммунистов проводили протестные акции по воскресеньям, на прошлой неделе организаторы сменили тактику - собрали митинг в пятницу.Протестующие обвиняют власти в неспособности справиться с кризисом, указывают на рекордную за последние 20 лет инфляцию, которая в сентябре составила 33,97% в годовом исчислении. Руководство страны критикуют за нежелание вести переговоры с Россией о более выгодных ценах на газ, а также за политическое давление на представителей оппозиции.Шор, покинувший страну в 2019 году после коррупционного скандала, по видеосвязи неоднократно призывал сторонников продолжать протесты до отставки руководства страны.Многочисленные опросы показывают, что около 60% населения страны сомневаются в возможности правящей партии "Действие и солидарность" удержаться у власти еще три года до следующих парламентских выборов. Также около 70% жителей Молдавии разочарованы политикой властей и почти 65% поддерживают идею смены правительства.
https://ria.ru/20221123/kishinev-1833719351.html
https://ria.ru/20221123/moldova-1833771991.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, илан шор, майя санду, молдавия, россия, кишинев
В мире, Илан Шор, Майя Санду, Молдавия, Россия, Кишинев
Шор анонсировал новый митинг в Кишиневе 28 ноября
Оппозиционер Шор анонсировал митинг перед зданием генпрокуратуры в Кишиневе 28 ноября
КИШИНЕВ, 24 ноя – РИА Новости. Лидер оппозиционной в Молдавии партии "Шор" Илан Шор анонсировал новый массовый митинг в Кишиневе перед зданием генеральной прокуратуры 28 ноября.
Партия "Шор" проводит в Кишиневе бессрочную акцию протеста с 18 сентября. Возмущение протестующих вызывают беспрецедентное увеличение цен на газ, другие энергоресурсы и продукты питания, а также высокая инфляция и падение уровня жизни.
"Каждый день президент Майя Санду
делает жизнь граждан Молдавии все хуже и сложнее. Скоро исправить ситуацию будет невозможно. Главные помощники Санду – захваченная генеральная прокуратура и захваченный Конституционный суд. Я призываю всех прийти в понедельник зданию генеральной прокуратуры и требовать незамедлительной отставки генерального прокурора", - заявил Шор в ходе видеообращения в своем Telegram-канале.
По словам политика, одна из целей протестного движения - добиться досрочных выборов в парламент, ее можно быстрее достичь после отставки генпрокурора. Шор отметил, что массовый митинг запланирован на 15.00 (14.00 мск). Ранее партия "Шор" и Партия коммунистов проводили протестные акции по воскресеньям, на прошлой неделе организаторы сменили тактику - собрали митинг в пятницу.
Протестующие обвиняют власти в неспособности справиться с кризисом, указывают на рекордную за последние 20 лет инфляцию, которая в сентябре составила 33,97% в годовом исчислении. Руководство страны критикуют за нежелание вести переговоры с Россией
о более выгодных ценах на газ, а также за политическое давление на представителей оппозиции.
Шор, покинувший страну в 2019 году после коррупционного скандала, по видеосвязи неоднократно призывал сторонников продолжать протесты до отставки руководства страны.
Многочисленные опросы показывают, что около 60% населения страны сомневаются в возможности правящей партии "Действие и солидарность" удержаться у власти еще три года до следующих парламентских выборов. Также около 70% жителей Молдавии разочарованы политикой властей и почти 65% поддерживают идею смены правительства.