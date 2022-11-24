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Милонов рассказал о проекте о запрете смены пола - РИА Новости, 24.11.2022
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Милонов рассказал о проекте о запрете смены пола
Милонов рассказал о проекте о запрете смены пола - РИА Новости, 24.11.2022
Милонов рассказал о проекте о запрете смены пола
Указание другого пола в документах, в случае принятия законопроекта о запрете смены пола будет считаться фальсификацией, документы, выданные на основании этих... РИА Новости, 24.11.2022
2022-11-24T23:11
2022-11-24T23:11
общество
виталий милонов
россия
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МОСКВА, 24 ноя – РИА Новости. Указание другого пола в документах, в случае принятия законопроекта о запрете смены пола будет считаться фальсификацией, документы, выданные на основании этих данных, будут считаться поддельными, сообщил РИА Новости автор законопроекта депутат ГД Виталий Милонов.Милонов в четверг внес в Госдуму законопроект, которым предлагается запретить коррекцию половой принадлежности в случае отсутствия медицинских показаний."Если человек указывает поддельное место жительства, он подлежит ответственности, потому что он сфальсифицировал предоставленные данные… Документы, выданные на основании искаженных данных, будут считаться поддельными", - сказал он.Милонов добавил, что в случае признания операции по смене пола незаконной врачи, проводящие такие операции, будут наказаны. Также парламентарий уточнил, что наказание следует определять с учетом мнения судейского сообщества."Врачам – да (будет наказание), врачам безусловно. Потому что если мы признаем, что смена пола есть незаконное действие, то операции по смене пола отныне должны быть исключены из перечня медицинских услуг. Таким образом, любая операция по смене пола будет оказанием ненадлежащих медицинских услуг уже с соответствующими последствиями административными и уголовными", - отметил он.По словам парламентария, единственным основанием для проведения такой операции будет заключение медицинской комиссии. Он уточнил, что "никаких общественников там не должно быть". Кроме того, по мнению Милонова, операция по смене пола является "калечащей".УК РФ предусматривает ответственность за незаконное осуществление медицинской деятельности. Согласно статье 235 УК РФ, если медицинская деятельность осуществляется лицом, не имеющим лицензии на данный вид деятельности, при условии, что такая лицензия обязательна, и если это повлекло по неосторожности причинение вреда здоровью человека, то такое деяние наказывается штрафом в размере до 120 тысяч рублей, либо ограничением свободы на срок до 3 лет, либо принудительными работами на тот же срок.УК РФ предусматривает ответственность за подделку паспорта гражданина или удостоверения, предоставляющего права или освобождающего от обязанностей, в целях их использования или сбыт таких документов. Такое деяние, согласно статье 327 УК РФ, наказывается ограничением свободы до 3 лет, либо принудительными работами до 3 лет, либо лишением свободы на срок до 3 лет.
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общество, виталий милонов, россия, госдума рф
Общество, Виталий Милонов, Россия, Госдума РФ
23:11 24.11.2022
 
Милонов рассказал о проекте о запрете смены пола

Милонов о проекте запрета смены пола: указание другого пола в документах будет подделкой

© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в медиабанкВиталий Милонов
Виталий Милонов - РИА Новости, 1920, 24.11.2022
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Виталий Милонов. Архивное фото
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МОСКВА, 24 ноя – РИА Новости. Указание другого пола в документах, в случае принятия законопроекта о запрете смены пола будет считаться фальсификацией, документы, выданные на основании этих данных, будут считаться поддельными, сообщил РИА Новости автор законопроекта депутат ГД Виталий Милонов.
Милонов в четверг внес в Госдуму законопроект, которым предлагается запретить коррекцию половой принадлежности в случае отсутствия медицинских показаний.
"Если человек указывает поддельное место жительства, он подлежит ответственности, потому что он сфальсифицировал предоставленные данные… Документы, выданные на основании искаженных данных, будут считаться поддельными", - сказал он.
Милонов добавил, что в случае признания операции по смене пола незаконной врачи, проводящие такие операции, будут наказаны. Также парламентарий уточнил, что наказание следует определять с учетом мнения судейского сообщества.
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"Врачам – да (будет наказание), врачам безусловно. Потому что если мы признаем, что смена пола есть незаконное действие, то операции по смене пола отныне должны быть исключены из перечня медицинских услуг. Таким образом, любая операция по смене пола будет оказанием ненадлежащих медицинских услуг уже с соответствующими последствиями административными и уголовными", - отметил он.
По словам парламентария, единственным основанием для проведения такой операции будет заключение медицинской комиссии. Он уточнил, что "никаких общественников там не должно быть". Кроме того, по мнению Милонова, операция по смене пола является "калечащей".
"В русском языке есть такое определение "членовредительство", когда человек наносит умышленно себе какой-то вред своему организму. Конечно это калечащая операция", - уточнил он.
УК РФ предусматривает ответственность за незаконное осуществление медицинской деятельности. Согласно статье 235 УК РФ, если медицинская деятельность осуществляется лицом, не имеющим лицензии на данный вид деятельности, при условии, что такая лицензия обязательна, и если это повлекло по неосторожности причинение вреда здоровью человека, то такое деяние наказывается штрафом в размере до 120 тысяч рублей, либо ограничением свободы на срок до 3 лет, либо принудительными работами на тот же срок.
УК РФ предусматривает ответственность за подделку паспорта гражданина или удостоверения, предоставляющего права или освобождающего от обязанностей, в целях их использования или сбыт таких документов. Такое деяние, согласно статье 327 УК РФ, наказывается ограничением свободы до 3 лет, либо принудительными работами до 3 лет, либо лишением свободы на срок до 3 лет.
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