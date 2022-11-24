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Замглавы управления ГУМВД Москвы обвинили в организации незаконной миграции
Замглавы управления ГУМВД Москвы обвинили в организации незаконной миграции - РИА Новости, 24.11.2022
Замглавы управления ГУМВД Москвы обвинили в организации незаконной миграции
Замначальника управления ГУ МВД Москвы Вячеслава Фокина обвинили в организации незаконной миграции, сообщил Следственный комитет. РИА Новости, 24.11.2022
2022-11-24T11:58
2022-11-24T11:58
2022-11-24T13:24
москва
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия
россия
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
миграция
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МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Замначальника управления ГУ МВД Москвы Вячеслава Фокина обвинили в организации незаконной миграции, сообщил Следственный комитет."Главным следственным управлением СК России предъявлено обвинение заместителю начальника УВМ ГУ МВД России по Москве Вячеславу Фокину и бывшему заместителю начальника столичного управления по вопросам миграции Дмитрию Тахтаулову, а также двум предпринимателям — Андрею Школьникову и Виталию Абрамову", — говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.По данным следствия, в 2021 году полицейские получили от подконтрольной бизнесменам компании ходатайства о разрешении на въезд иностранцев. При этом в документах указали ложную информацию о целях прибытия. Но сотрудники ГУ МВД организовали незаконное оформление приглашений на въезд на основании этих ходатайств."Должностные лица и предприниматели были задержаны, им предъявлено обвинение", — уточнили в СК.У злоумышленников провели обыски. Правоохранители обнаружили и изъяли наличные деньги и документы, "подтверждающие незаконную деятельность".Ведомство направило в суд ходатайство об аресте подозреваемых.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, следственный комитет россии (ск рф), происшествия, россия, министерство внутренних дел рф (мвд россии), миграция
Москва, Следственный комитет России (СК РФ), Происшествия, Россия, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Миграция
11:58 24.11.2022 (обновлено: 13:24 24.11.2022)
Замглавы управления ГУМВД Москвы обвинили в организации незаконной миграции
СК обвинил замглавы управления ГУ МВД Москвы Фокина в организации незаконной миграции
МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Замначальника управления ГУ МВД Москвы Вячеслава Фокина обвинили в организации незаконной миграции, сообщил Следственный комитет.
"Главным следственным управлением СК России
предъявлено обвинение заместителю начальника УВМ ГУ МВД России по Москве Вячеславу Фокину и бывшему заместителю начальника столичного управления по вопросам миграции Дмитрию Тахтаулову, а также двум предпринимателям — Андрею Школьникову и Виталию Абрамову", — говорится в сообщении в Telegram-канале
ведомства.
По данным следствия, в 2021 году полицейские получили от подконтрольной бизнесменам компании ходатайства о разрешении на въезд иностранцев. При этом в документах указали ложную информацию о целях прибытия. Но сотрудники ГУ МВД организовали незаконное оформление приглашений на въезд на основании этих ходатайств.
"Должностные лица и предприниматели были задержаны, им предъявлено обвинение", — уточнили в СК.
У злоумышленников провели обыски. Правоохранители обнаружили и изъяли наличные деньги и документы, "подтверждающие незаконную деятельность".
Ведомство направило в суд ходатайство об аресте подозреваемых.