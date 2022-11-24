https://ria.ru/20221124/migratsiya-1833884237.html

Замглавы управления ГУМВД Москвы обвинили в организации незаконной миграции

Замглавы управления ГУМВД Москвы обвинили в организации незаконной миграции - РИА Новости, 24.11.2022

Замглавы управления ГУМВД Москвы обвинили в организации незаконной миграции

Замначальника управления ГУ МВД Москвы Вячеслава Фокина обвинили в организации незаконной миграции, сообщил Следственный комитет. РИА Новости, 24.11.2022

2022-11-24T11:58

2022-11-24T11:58

2022-11-24T13:24

москва

следственный комитет россии (ск рф)

происшествия

россия

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

миграция

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МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Замначальника управления ГУ МВД Москвы Вячеслава Фокина обвинили в организации незаконной миграции, сообщил Следственный комитет."Главным следственным управлением СК России предъявлено обвинение заместителю начальника УВМ ГУ МВД России по Москве Вячеславу Фокину и бывшему заместителю начальника столичного управления по вопросам миграции Дмитрию Тахтаулову, а также двум предпринимателям — Андрею Школьникову и Виталию Абрамову", — говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.По данным следствия, в 2021 году полицейские получили от подконтрольной бизнесменам компании ходатайства о разрешении на въезд иностранцев. При этом в документах указали ложную информацию о целях прибытия. Но сотрудники ГУ МВД организовали незаконное оформление приглашений на въезд на основании этих ходатайств."Должностные лица и предприниматели были задержаны, им предъявлено обвинение", — уточнили в СК.У злоумышленников провели обыски. Правоохранители обнаружили и изъяли наличные деньги и документы, "подтверждающие незаконную деятельность".Ведомство направило в суд ходатайство об аресте подозреваемых.

https://ria.ru/20221123/fns-1833763756.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

москва, следственный комитет россии (ск рф), происшествия, россия, министерство внутренних дел рф (мвд россии), миграция