https://ria.ru/20221124/mid-1833823574.html

В МИД рассказали, как Россия ответит на реакцию Польши из-за падения ракеты

В МИД рассказали, как Россия ответит на реакцию Польши из-за падения ракеты - РИА Новости, 24.11.2022

В МИД рассказали, как Россия ответит на реакцию Польши из-за падения ракеты

Москва не планирует скоропалительных мер из-за реакции Польши на "ракетный инцидент", но будет учитывать ее в дальнейшем, сообщили РИА Новости в МИД России. РИА Новости, 24.11.2022

2022-11-24T07:14

2022-11-24T07:14

2022-11-24T11:40

россия

польша

инцидент с падением ракет в польше

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МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Москва не планирует скоропалительных мер из-за реакции Польши на "ракетный инцидент", но будет учитывать ее в дальнейшем, сообщили РИА Новости в МИД России.На Смоленской площади напомнили о ноте польского МИД от 15 ноября, в которой он "запросил у России разъяснения в связи с инцидентом с падением ракет в Пшеводуве". Дипломаты отметили, что Минобороны предоставило исчерпывающую информацию о непричастности к этому российских Вооруженных сил.В ведомстве также напомнили, что 16 ноября МИД вызвал временного поверенного в делах Польши в России Яцека Щлядевского, которому "был заявлен решительный протест в связи с нагнетанием антироссийской истерии по очередному надуманному поводу"."Каких-либо скоропалительных мер в данном контексте принимать не планируем, но будем учитывать это в общем контексте наших отношений с Польшей", — заключили в министерстве.На прошлой неделе польские СМИ сообщили о падении двух ракет в Люблинском воеводстве на границе с Украиной. В результате ЧП погибли два человека. При этом сразу после инцидента в МИД Польши заявили, что речь идет о ракетах российского производства.Как сообщил президент США Джо Байден по итогам экстренной встречи лидеров стран G7, предварительные данные не подтверждают, что ракеты запустили российские войска. В Пентагоне заявили, что намерены оперировать не домыслами, а фактами, для выяснения которых есть достаточно возможностей. Затем президент Польши Анджей Дуда также признал, что с высокой степенью вероятности ракеты принадлежали Украине.В российском Минобороны заявили, что не наносили никаких ударов в районе украинско-польской границы, а все заявления о причастности Москвы — провокация. Эксперты пришли к выводу, что на снимках с места происшествия запечатлены обломки украинской ракеты для комплекса С-300.

https://ria.ru/20221123/zelenskiy-1833663974.html

https://ria.ru/20221122/rakety-1833261809.html

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россия, польша, инцидент с падением ракет в польше