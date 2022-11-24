https://ria.ru/20221124/metel-1833818850.html

На Чукотке из-за сильной метели отменили авиарейсы и уроки в школах

На Чукотке из-за сильной метели отменили авиарейсы и уроки в школах - РИА Новости, 24.11.2022

На Чукотке из-за сильной метели отменили авиарейсы и уроки в школах

Сильная метель со штормовым ветром бушует на Чукотке, уроки для младших классов и авиарейсы отменены, сообщил глава региона Роман Копин. РИА Новости, 24.11.2022

2022-11-24T04:41

2022-11-24T04:41

2022-11-24T04:43

роман копин

чукотка

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

telegram (приложение)

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ВЛАДИВОСТОК, 24 ноя - РИА Новости. Сильная метель со штормовым ветром бушует на Чукотке, уроки для младших классов и авиарейсы отменены, сообщил глава региона Роман Копин."На востоке Чукотского АО сильная метель с порывами ветра до 30 м/с. По прогнозу, такая погода сохранится до сегодняшнего вечера, возможно дальнейшее усиление ветра. В пяти муниципалитетах отменены занятия в начальных классах школы. По решению директоров, могут быть отменены занятия и для старшеклассников", - написал Копин в своём Telegram-канале.По его словам, авиарейсы из окружного аэропорта отложены до улучшения погодных условий.Коммунальные службы и МЧС работают в режиме повышенной готовности.Копин попросил местных жителей без необходимости не выходить на улицу.

https://ria.ru/20221118/aviasoobschenie-1832366797.html

чукотка

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роман копин, чукотка, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), telegram (приложение)