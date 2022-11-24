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На Чукотке из-за сильной метели отменили авиарейсы и уроки в школах - РИА Новости, 24.11.2022
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На Чукотке из-за сильной метели отменили авиарейсы и уроки в школах
На Чукотке из-за сильной метели отменили авиарейсы и уроки в школах - РИА Новости, 24.11.2022
На Чукотке из-за сильной метели отменили авиарейсы и уроки в школах
Сильная метель со штормовым ветром бушует на Чукотке, уроки для младших классов и авиарейсы отменены, сообщил глава региона Роман Копин. РИА Новости, 24.11.2022
2022-11-24T04:41
2022-11-24T04:43
роман копин
чукотка
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
telegram (приложение)
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ВЛАДИВОСТОК, 24 ноя - РИА Новости. Сильная метель со штормовым ветром бушует на Чукотке, уроки для младших классов и авиарейсы отменены, сообщил глава региона Роман Копин."На востоке Чукотского АО сильная метель с порывами ветра до 30 м/с. По прогнозу, такая погода сохранится до сегодняшнего вечера, возможно дальнейшее усиление ветра. В пяти муниципалитетах отменены занятия в начальных классах школы. По решению директоров, могут быть отменены занятия и для старшеклассников", - написал Копин в своём Telegram-канале.По его словам, авиарейсы из окружного аэропорта отложены до улучшения погодных условий.Коммунальные службы и МЧС работают в режиме повышенной готовности.Копин попросил местных жителей без необходимости не выходить на улицу.
https://ria.ru/20221118/aviasoobschenie-1832366797.html
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роман копин, чукотка, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), telegram (приложение)
Роман Копин, Чукотка, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Telegram (приложение)
04:41 24.11.2022 (обновлено: 04:43 24.11.2022)
 
На Чукотке из-за сильной метели отменили авиарейсы и уроки в школах

Глава Чукотки Копин: из-за сильной метели отменены авиарейсы и уроки для младших классов

© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в медиабанкГубернатор Чукотки Роман Копин
Губернатор Чукотки Роман Копин - РИА Новости, 1920, 24.11.2022
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Губернатор Чукотки Роман Копин. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 24 ноя - РИА Новости. Сильная метель со штормовым ветром бушует на Чукотке, уроки для младших классов и авиарейсы отменены, сообщил глава региона Роман Копин.
"На востоке Чукотского АО сильная метель с порывами ветра до 30 м/с. По прогнозу, такая погода сохранится до сегодняшнего вечера, возможно дальнейшее усиление ветра. В пяти муниципалитетах отменены занятия в начальных классах школы. По решению директоров, могут быть отменены занятия и для старшеклассников", - написал Копин в своём Telegram-канале.
По его словам, авиарейсы из окружного аэропорта отложены до улучшения погодных условий.
Коммунальные службы и МЧС работают в режиме повышенной готовности.
Копин попросил местных жителей без необходимости не выходить на улицу.
Пассажирские самолеты в аэропорту зимой - РИА Новости, 1920, 18.11.2022
18 ноября, 03:07
Авиасообщение с востоком Чукотки со среды нарушено из-за метели и ветра
 
Роман КопинЧукоткаМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Telegram (приложение)
 
 
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