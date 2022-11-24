22:47 24.11.2022 (обновлено: 01:35 25.11.2022)
Меркель призналась, что ей не дали наладить диалог с Путиным
Меркель заявила, что ей не дали наладить диалог с Москвой до ухода с поста канцлера
Владимир Путин и Ангела Меркель во время встречи. Архивное фото
БЕРЛИН, 24 ноя — РИА Новости. Ангела Меркель призналась в интервью изданию Spiegel, что под конец своего срока на посту канцлера Германии не смогла повлиять на развитие ситуации на Украине и добиться нового формата переговоров с Россией на уровне Евросоюза.
Она подчеркнула, что начало спецоперации не стало для нее неожиданностью, если учитывать невыполнение Киевом Минских соглашений.
"Летом 2021 года после встречи президентов Байдена и Путина я совместно с Эммануэлем Макроном еще раз хотела установить независимый европейский формат дискуссии с Путиным в Совете ЕС. Кое-кто возражал, а у меня уже не было сил продвинуть это. Ведь все знали: "осенью она уже уйдет", — сказала экс-канцлер.
По ее словам, если бы она выставила свою кандидатуру в очередной раз, то продолжила бы добиваться встречи с российским президентом. Однако во время прощального визита в Москву она почувствовала, что в контексте властной политики ее время прошло. Меркель отметила, что эти вопросы касались не только ситуации на Украине, но и напряженностей между Приднестровьем и Молдавией, Грузией и Абхазией, а также конфликтов в Сирии и Ливии. Она подчеркнула, что "пришло время для нового подхода".
Ранее бывший председатель правительства России Сергей Степашин в разговоре с РИА Новости заявил, что Ангела Меркель была главным политиком, которая убедила Владимира Путина подписать Минские соглашения. По его словам, без них Москва могла бы уже тогда решить вопрос по освобождению так называемой Новороссии от нацистов.
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