https://ria.ru/20221124/merkel-1834087654.html

Меркель призналась, что ей не дали наладить диалог с Путиным

Меркель призналась, что ей не дали наладить диалог с Путиным - РИА Новости, 25.11.2022

Меркель призналась, что ей не дали наладить диалог с Путиным

Ангела Меркель призналась в интервью изданию Spiegel, что под конец своего срока на посту канцлера Германии не смогла повлиять на развитие ситуации на Украине и РИА Новости, 25.11.2022

2022-11-24T22:47

2022-11-24T22:47

2022-11-25T01:35

в мире

владимир путин

ангела меркель

эммануэль макрон

украина

россия

германия

евросоюз

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БЕРЛИН, 24 ноя — РИА Новости. Ангела Меркель призналась в интервью изданию Spiegel, что под конец своего срока на посту канцлера Германии не смогла повлиять на развитие ситуации на Украине и добиться нового формата переговоров с Россией на уровне Евросоюза.Она подчеркнула, что начало спецоперации не стало для нее неожиданностью, если учитывать невыполнение Киевом Минских соглашений. По ее словам, если бы она выставила свою кандидатуру в очередной раз, то продолжила бы добиваться встречи с российским президентом. Однако во время прощального визита в Москву она почувствовала, что в контексте властной политики ее время прошло. Меркель отметила, что эти вопросы касались не только ситуации на Украине, но и напряженностей между Приднестровьем и Молдавией, Грузией и Абхазией, а также конфликтов в Сирии и Ливии. Она подчеркнула, что "пришло время для нового подхода".Ранее бывший председатель правительства России Сергей Степашин в разговоре с РИА Новости заявил, что Ангела Меркель была главным политиком, которая убедила Владимира Путина подписать Минские соглашения. По его словам, без них Москва могла бы уже тогда решить вопрос по освобождению так называемой Новороссии от нацистов.

https://ria.ru/20221102/germaniya-1828627221.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, владимир путин, ангела меркель, эммануэль макрон, украина, россия, германия, евросоюз