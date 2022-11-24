Рейтинг@Mail.ru
Тюменская область вложила более миллиарда рублей в развитие медпомощи - РИА Новости, 24.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Иллюстрация - Тюменская область
Тюменская область
https://ria.ru/20221124/medpomosch-1834082952.html
Тюменская область вложила более миллиарда рублей в развитие медпомощи
Тюменская область вложила более миллиарда рублей в развитие медпомощи - РИА Новости, 24.11.2022
Тюменская область вложила более миллиарда рублей в развитие медпомощи
Более одного миллиарда рублей тюменские власти выделили в 2022 году на реализацию региональной программы обеспечения доступности и качества первичной медпомощи, РИА Новости, 24.11.2022
2022-11-24T22:04
2022-11-24T22:04
тюменская область
общество
александр моор
тюменская область
тюменский район
мать и дитя
ишимский район
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/18/1834036932_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_c5ecb86778afae17241a75743980d501.jpg
ТЮМЕНЬ, 24 ноя – РИА Новости. Более одного миллиарда рублей тюменские власти выделили в 2022 году на реализацию региональной программы обеспечения доступности и качества первичной медпомощи, прежде всего в сельской местности, сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор в ежегодном послании депутатам облдумы.Губернатор отметил, что для медучреждений первичного звена закуплено 158 единиц медицинского оборудования и 101 санитарный автомобиль, завершается строительство поликлиники в селе Каскара, будут заменены на современные модульные здания два ФАПа в Ишимском районе и и семь врачебных амбулаторий в Исетском, Тобольском и Тюменском районах, в апреле после реконструкции открыла двери для пациентов поликлиника в городе Ялуторовске.Помимо этого, в рамках частно-государственного партнёрства Группа компаний "Мать и дитя" менее чем за полгода в Тюмени построила и вела в эксплуатацию многофункциональный медицинский центр "Тюмень-2", инвестировав в проект около одного миллиарда рублей собственных средств.
https://ria.ru/20221123/vyplaty-1833773462.html
тюменская область
тюменский район
ишимский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/18/1834036932_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_8b3d45ab1049d9c6a481d01ff81f8634.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, александр моор, тюменская область, тюменский район, мать и дитя, ишимский район
Тюменская область, Общество, Александр Моор, Тюменская область, Тюменский район, Мать и дитя, Ишимский район
22:04 24.11.2022
 
Тюменская область вложила более миллиарда рублей в развитие медпомощи

Тюменская область вложила более миллиарда рублей в развитие первичной медпомощи

© РИА Новости / Павел ЛисицынАвтомобили скорой медицинской помощи
Автомобили скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 24.11.2022
© РИА Новости / Павел Лисицын
Автомобили скорой медицинской помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТЮМЕНЬ, 24 ноя – РИА Новости. Более одного миллиарда рублей тюменские власти выделили в 2022 году на реализацию региональной программы обеспечения доступности и качества первичной медпомощи, прежде всего в сельской местности, сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор в ежегодном послании депутатам облдумы.
"Более одного миллиарда рублей мы вложили в региональную программу обеспечения доступности и качества первичной медицинской помощи в сельской местности. И сегодня ведём капитальный ремонт на 12 объектах здравоохранения в Абатском, Бердюжском, Викуловском, Голышмановском, Исетском, Казанском, Нижнетавдинском, Сладковском и Упоровском районах", – сообщил Моор.
Губернатор отметил, что для медучреждений первичного звена закуплено 158 единиц медицинского оборудования и 101 санитарный автомобиль, завершается строительство поликлиники в селе Каскара, будут заменены на современные модульные здания два ФАПа в Ишимском районе и и семь врачебных амбулаторий в Исетском, Тобольском и Тюменском районах, в апреле после реконструкции открыла двери для пациентов поликлиника в городе Ялуторовске.
Помимо этого, в рамках частно-государственного партнёрства Группа компаний "Мать и дитя" менее чем за полгода в Тюмени построила и вела в эксплуатацию многофункциональный медицинский центр "Тюмень-2", инвестировав в проект около одного миллиарда рублей собственных средств.

Другие новости региона читайте здесь>>

Банкноты Банка России - РИА Новости, 1920, 23.11.2022
23 ноября, 19:25Тюменская область
Власти Тюменской области отчитались о выплатах многодетным семьям
 
Тюменская областьОбществоАлександр МоорТюменская областьТюменский районМать и дитяИшимский район
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала