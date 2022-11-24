Тюменская область вложила более миллиарда рублей в развитие медпомощи
Тюменская область вложила более миллиарда рублей в развитие первичной медпомощи
Автомобили скорой медицинской помощи. Архивное фото
ТЮМЕНЬ, 24 ноя – РИА Новости. Более одного миллиарда рублей тюменские власти выделили в 2022 году на реализацию региональной программы обеспечения доступности и качества первичной медпомощи, прежде всего в сельской местности, сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор в ежегодном послании депутатам облдумы.
"Более одного миллиарда рублей мы вложили в региональную программу обеспечения доступности и качества первичной медицинской помощи в сельской местности. И сегодня ведём капитальный ремонт на 12 объектах здравоохранения в Абатском, Бердюжском, Викуловском, Голышмановском, Исетском, Казанском, Нижнетавдинском, Сладковском и Упоровском районах", – сообщил Моор.
Губернатор отметил, что для медучреждений первичного звена закуплено 158 единиц медицинского оборудования и 101 санитарный автомобиль, завершается строительство поликлиники в селе Каскара, будут заменены на современные модульные здания два ФАПа в Ишимском районе и и семь врачебных амбулаторий в Исетском, Тобольском и Тюменском районах, в апреле после реконструкции открыла двери для пациентов поликлиника в городе Ялуторовске.
Помимо этого, в рамках частно-государственного партнёрства Группа компаний "Мать и дитя" менее чем за полгода в Тюмени построила и вела в эксплуатацию многофункциональный медицинский центр "Тюмень-2", инвестировав в проект около одного миллиарда рублей собственных средств.
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