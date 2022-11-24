https://ria.ru/20221124/medpomosch-1834082952.html

Тюменская область вложила более миллиарда рублей в развитие медпомощи

Тюменская область вложила более миллиарда рублей в развитие медпомощи - РИА Новости, 24.11.2022

Тюменская область вложила более миллиарда рублей в развитие медпомощи

Более одного миллиарда рублей тюменские власти выделили в 2022 году на реализацию региональной программы обеспечения доступности и качества первичной медпомощи, РИА Новости, 24.11.2022

2022-11-24T22:04

2022-11-24T22:04

2022-11-24T22:04

тюменская область

общество

александр моор

тюменская область

тюменский район

мать и дитя

ишимский район

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ТЮМЕНЬ, 24 ноя – РИА Новости. Более одного миллиарда рублей тюменские власти выделили в 2022 году на реализацию региональной программы обеспечения доступности и качества первичной медпомощи, прежде всего в сельской местности, сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор в ежегодном послании депутатам облдумы.Губернатор отметил, что для медучреждений первичного звена закуплено 158 единиц медицинского оборудования и 101 санитарный автомобиль, завершается строительство поликлиники в селе Каскара, будут заменены на современные модульные здания два ФАПа в Ишимском районе и и семь врачебных амбулаторий в Исетском, Тобольском и Тюменском районах, в апреле после реконструкции открыла двери для пациентов поликлиника в городе Ялуторовске.Помимо этого, в рамках частно-государственного партнёрства Группа компаний "Мать и дитя" менее чем за полгода в Тюмени построила и вела в эксплуатацию многофункциональный медицинский центр "Тюмень-2", инвестировав в проект около одного миллиарда рублей собственных средств.

https://ria.ru/20221123/vyplaty-1833773462.html

тюменская область

тюменский район

ишимский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, александр моор, тюменская область, тюменский район, мать и дитя, ишимский район