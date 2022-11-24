https://ria.ru/20221124/markirovka-1834093677.html

В России планируют ввести обязательную маркировку вейпов с 15 декабря

В России планируют ввести обязательную маркировку вейпов с 15 декабря - РИА Новости, 24.11.2022

В России планируют ввести обязательную маркировку вейпов с 15 декабря

Маркировка вейпов в России может стать обязательной с 15 декабря, соответствующий проект постановления на данный момент находится на согласовании в... РИА Новости, 24.11.2022

2022-11-24T23:50

2022-11-24T23:50

2022-11-24T23:50

россия

центр развития перспективных технологий

общество

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Маркировка вейпов в России может стать обязательной с 15 декабря, соответствующий проект постановления на данный момент находится на согласовании в правительстве, сообщили в пресс-службе Минпромторга.Министерство в августе опубликовало проект, согласно которому обязательная цифровая маркировка электронных сигарет и жидкостей для них должна была начаться в России с 1 ноября. В Центре развития перспективных технологий, который выступает оператором системы электронной маркировки, тогда сообщили, что это позволит очистить рынок от нелегальной продукции, за счет чего вырастут доходы в бюджет, а потребители будут уверены в качестве продукции."Однако в дальнейшем правительством было принято решение о переносе указанного срока на 15 декабря 2022 года. В настоящее время указанный проект постановления в редакции, предусматривающей начало обязательной маркировки никотинсодержащих жидкостей с 15 декабря 2022 года, находится в правительстве", - говорится в сообщении ведомства.Уточняется, что многоразовые электронные устройства, которые нагревают указанные жидкости или генерируют из них, к примеру, аэрозоль, не будут подлежать маркировке.Замглавы Минпромторга РФ Василий Шпак в августе сообщил РИА Новости, что потери бюджетной системы РФ из-за нелегального оборота электронных средств доставки никотина и жидкостей для них могут достигать порядка 65 миллиардов рублей в год.Система цифровой маркировки "Честный знак" (оператор - Центр развития перспективных технологий, ЦРПТ) вводится в России с 2019 года. В настоящее время маркировке на этапе производства уже подлежат молочная продукция, минеральная вода, также маркируется табак, лекарства, шины, духи, товары легкой промышленности, обувь, шубы и фототехника.

https://ria.ru/20220908/veypy-1815305740.html

https://ria.ru/20220717/ldpr-1803024643.html

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, центр развития перспективных технологий, общество, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)