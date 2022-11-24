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В России планируют ввести обязательную маркировку вейпов с 15 декабря - РИА Новости, 24.11.2022
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В России планируют ввести обязательную маркировку вейпов с 15 декабря
В России планируют ввести обязательную маркировку вейпов с 15 декабря - РИА Новости, 24.11.2022
В России планируют ввести обязательную маркировку вейпов с 15 декабря
Маркировка вейпов в России может стать обязательной с 15 декабря, соответствующий проект постановления на данный момент находится на согласовании в... РИА Новости, 24.11.2022
2022-11-24T23:50
2022-11-24T23:50
россия
центр развития перспективных технологий
общество
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Маркировка вейпов в России может стать обязательной с 15 декабря, соответствующий проект постановления на данный момент находится на согласовании в правительстве, сообщили в пресс-службе Минпромторга.Министерство в августе опубликовало проект, согласно которому обязательная цифровая маркировка электронных сигарет и жидкостей для них должна была начаться в России с 1 ноября. В Центре развития перспективных технологий, который выступает оператором системы электронной маркировки, тогда сообщили, что это позволит очистить рынок от нелегальной продукции, за счет чего вырастут доходы в бюджет, а потребители будут уверены в качестве продукции."Однако в дальнейшем правительством было принято решение о переносе указанного срока на 15 декабря 2022 года. В настоящее время указанный проект постановления в редакции, предусматривающей начало обязательной маркировки никотинсодержащих жидкостей с 15 декабря 2022 года, находится в правительстве", - говорится в сообщении ведомства.Уточняется, что многоразовые электронные устройства, которые нагревают указанные жидкости или генерируют из них, к примеру, аэрозоль, не будут подлежать маркировке.Замглавы Минпромторга РФ Василий Шпак в августе сообщил РИА Новости, что потери бюджетной системы РФ из-за нелегального оборота электронных средств доставки никотина и жидкостей для них могут достигать порядка 65 миллиардов рублей в год.Система цифровой маркировки "Честный знак" (оператор - Центр развития перспективных технологий, ЦРПТ) вводится в России с 2019 года. В настоящее время маркировке на этапе производства уже подлежат молочная продукция, минеральная вода, также маркируется табак, лекарства, шины, духи, товары легкой промышленности, обувь, шубы и фототехника.
https://ria.ru/20220908/veypy-1815305740.html
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россия, центр развития перспективных технологий, общество, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
Россия, Центр развития перспективных технологий, Общество, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
23:50 24.11.2022
 
В России планируют ввести обязательную маркировку вейпов с 15 декабря

Минпромторг: маркировка вейпов в России может стать обязательной с 15 декабря

© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в медиабанкПосетитель на специализированной выставке vape-индустрии
Посетитель на специализированной выставке vape-индустрии - РИА Новости, 1920, 24.11.2022
© РИА Новости / Владимир Песня
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Посетитель на специализированной выставке vape-индустрии. Архивное фото
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Маркировка вейпов в России может стать обязательной с 15 декабря, соответствующий проект постановления на данный момент находится на согласовании в правительстве, сообщили в пресс-службе Минпромторга.
Министерство в августе опубликовало проект, согласно которому обязательная цифровая маркировка электронных сигарет и жидкостей для них должна была начаться в России с 1 ноября. В Центре развития перспективных технологий, который выступает оператором системы электронной маркировки, тогда сообщили, что это позволит очистить рынок от нелегальной продукции, за счет чего вырастут доходы в бюджет, а потребители будут уверены в качестве продукции.
Продукция vape-индустрии - РИА Новости, 1920, 24.11.2022
8 сентября, 08:16
Минздрав поддержал идею наносить на вейпы картинки об их вреде
"Однако в дальнейшем правительством было принято решение о переносе указанного срока на 15 декабря 2022 года. В настоящее время указанный проект постановления в редакции, предусматривающей начало обязательной маркировки никотинсодержащих жидкостей с 15 декабря 2022 года, находится в правительстве", - говорится в сообщении ведомства.
Уточняется, что многоразовые электронные устройства, которые нагревают указанные жидкости или генерируют из них, к примеру, аэрозоль, не будут подлежать маркировке.
Замглавы Минпромторга РФ Василий Шпак в августе сообщил РИА Новости, что потери бюджетной системы РФ из-за нелегального оборота электронных средств доставки никотина и жидкостей для них могут достигать порядка 65 миллиардов рублей в год.
Система цифровой маркировки "Честный знак" (оператор - Центр развития перспективных технологий, ЦРПТ) вводится в России с 2019 года. В настоящее время маркировке на этапе производства уже подлежат молочная продукция, минеральная вода, также маркируется табак, лекарства, шины, духи, товары легкой промышленности, обувь, шубы и фототехника.
Леонид Слуцкий - РИА Новости, 1920, 17.07.2022
17 июля, 11:57
ЛДПР внесла проект о запрете вейпов и жидкого никотина
 
РоссияЦентр развития перспективных технологийОбществоМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
 
 
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