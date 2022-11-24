https://ria.ru/20221124/markirovka-1834046727.html

Абрамченко не видит необходимости в маркировке вина в России

Абрамченко не видит необходимости в маркировке вина в России - РИА Новости, 24.11.2022

Абрамченко не видит необходимости в маркировке вина в России

В России нет необходимости вводить маркировку вина в дополнение к планируемой к запуску с весны 2023 года маркировке пива, винной отрасли достаточно... РИА Новости, 24.11.2022

2022-11-24T18:41

2022-11-24T18:41

2022-11-24T19:12

россия

экономика

виктория абрамченко

борис титов

министерство финансов рф (минфин россии)

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

абрау-дюрсо

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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. В России нет необходимости вводить маркировку вина в дополнение к планируемой к запуску с весны 2023 года маркировке пива, винной отрасли достаточно существующей системы ЕГАИС, сообщила РИА Новости вице-премьер Виктория Абрамченко в кулуарах Первого Российского винодельческого форума.Она отметила, что проработкой этого вопроса занимается Минфин, и это промежуточное решение в дискуссии о необходимости введения маркировки вина. По словам Абрамченко, окончательное решение по этому вопросу пока не принято.Аналогичной позиции придерживается и уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей, собственник группы компаний "Абрау-Дюрсо" Борис Титов. "Мы вели с Минпромторгом этот разговор и с другими ведомствами. Сегодня мы услышали от Минфина, что по крайней мере одно решение есть, что не будет двойной маркировки. …Одна из них останется - это очень устраивающий нас ответ, но надо обратить внимание, чтобы не было другого ответа", - заявил он в ходе пленарной сессии форума.Титов также добавил, что для отрасли ЕГАИС - это "не просто дело". "Если будет введена еще одна маркировка, это будет совсем уже полный избыток. Нам, помимо того что придется потратить еще сколько денег, так ещё и сколько ресурсов привлечь", - отметил омбудсмен.Минпромторг в начале августа предлагал запустить в РФ обязательную электронную маркировку пива, в том числе и безалкогольного, а также слабоалкогольных напитков с 1 апреля 2023 года. Эксперимент по маркировке стартовал 1 апреля 2021 года и должен продлиться до 28 февраля 2023 года: в его рамках маркируется не только солодовое пиво, но и безалкогольное, а также сидр, пуаре (грушевый сидр) и медовуха.

https://ria.ru/20221116/markirovka-1831896444.html

https://ria.ru/20221124/vino-1834013073.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, экономика, виктория абрамченко, борис титов, министерство финансов рф (минфин россии), министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), абрау-дюрсо