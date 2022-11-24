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Абрамченко не видит необходимости в маркировке вина в России - РИА Новости, 24.11.2022
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Абрамченко не видит необходимости в маркировке вина в России
Абрамченко не видит необходимости в маркировке вина в России - РИА Новости, 24.11.2022
Абрамченко не видит необходимости в маркировке вина в России
В России нет необходимости вводить маркировку вина в дополнение к планируемой к запуску с весны 2023 года маркировке пива, винной отрасли достаточно... РИА Новости, 24.11.2022
2022-11-24T18:41
2022-11-24T19:12
россия
экономика
виктория абрамченко
борис титов
министерство финансов рф (минфин россии)
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
абрау-дюрсо
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. В России нет необходимости вводить маркировку вина в дополнение к планируемой к запуску с весны 2023 года маркировке пива, винной отрасли достаточно существующей системы ЕГАИС, сообщила РИА Новости вице-премьер Виктория Абрамченко в кулуарах Первого Российского винодельческого форума.Она отметила, что проработкой этого вопроса занимается Минфин, и это промежуточное решение в дискуссии о необходимости введения маркировки вина. По словам Абрамченко, окончательное решение по этому вопросу пока не принято.Аналогичной позиции придерживается и уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей, собственник группы компаний "Абрау-Дюрсо" Борис Титов. "Мы вели с Минпромторгом этот разговор и с другими ведомствами. Сегодня мы услышали от Минфина, что по крайней мере одно решение есть, что не будет двойной маркировки. …Одна из них останется - это очень устраивающий нас ответ, но надо обратить внимание, чтобы не было другого ответа", - заявил он в ходе пленарной сессии форума.Титов также добавил, что для отрасли ЕГАИС - это "не просто дело". "Если будет введена еще одна маркировка, это будет совсем уже полный избыток. Нам, помимо того что придется потратить еще сколько денег, так ещё и сколько ресурсов привлечь", - отметил омбудсмен.Минпромторг в начале августа предлагал запустить в РФ обязательную электронную маркировку пива, в том числе и безалкогольного, а также слабоалкогольных напитков с 1 апреля 2023 года. Эксперимент по маркировке стартовал 1 апреля 2021 года и должен продлиться до 28 февраля 2023 года: в его рамках маркируется не только солодовое пиво, но и безалкогольное, а также сидр, пуаре (грушевый сидр) и медовуха.
https://ria.ru/20221116/markirovka-1831896444.html
https://ria.ru/20221124/vino-1834013073.html
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россия, экономика, виктория абрамченко, борис титов, министерство финансов рф (минфин россии), министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), абрау-дюрсо
Россия, Экономика, Виктория Абрамченко, Борис Титов, Министерство финансов РФ (Минфин России), Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), Абрау-Дюрсо
18:41 24.11.2022 (обновлено: 19:12 24.11.2022)
 
Абрамченко не видит необходимости в маркировке вина в России

Вице-премьер Абрамченко: маркировка вина в России не нужна, достаточно системы ЕГАИС

© РИА Новости / Георгий Зимарев / Перейти в медиабанкБутылки вина на конвейере
Бутылки вина на конвейере - РИА Новости, 1920, 24.11.2022
© РИА Новости / Георгий Зимарев
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Бутылки вина на конвейере. Архивное фото
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. В России нет необходимости вводить маркировку вина в дополнение к планируемой к запуску с весны 2023 года маркировке пива, винной отрасли достаточно существующей системы ЕГАИС, сообщила РИА Новости вице-премьер Виктория Абрамченко в кулуарах Первого Российского винодельческого форума.
"Для чего вводится маркировка? Чтобы защищать и гарантировать качество, плюс это учет и контроль. В вине хорошо работает ЕГАИС, две системы учета и контроля стране точно не нужны. Если хорошо работает ЕГАИС, две маркировки не нужны. Мы сегодня говорили о том, что действительно нужно оценивать нагрузку на бизнес", - сказала вице-премьер.
Она отметила, что проработкой этого вопроса занимается Минфин, и это промежуточное решение в дискуссии о необходимости введения маркировки вина. По словам Абрамченко, окончательное решение по этому вопросу пока не принято.
Аналогичной позиции придерживается и уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей, собственник группы компаний "Абрау-Дюрсо" Борис Титов. "Мы вели с Минпромторгом этот разговор и с другими ведомствами. Сегодня мы услышали от Минфина, что по крайней мере одно решение есть, что не будет двойной маркировки. …Одна из них останется - это очень устраивающий нас ответ, но надо обратить внимание, чтобы не было другого ответа", - заявил он в ходе пленарной сессии форума.
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Титов также добавил, что для отрасли ЕГАИС - это "не просто дело". "Если будет введена еще одна маркировка, это будет совсем уже полный избыток. Нам, помимо того что придется потратить еще сколько денег, так ещё и сколько ресурсов привлечь", - отметил омбудсмен.
Минпромторг в начале августа предлагал запустить в РФ обязательную электронную маркировку пива, в том числе и безалкогольного, а также слабоалкогольных напитков с 1 апреля 2023 года. Эксперимент по маркировке стартовал 1 апреля 2021 года и должен продлиться до 28 февраля 2023 года: в его рамках маркируется не только солодовое пиво, но и безалкогольное, а также сидр, пуаре (грушевый сидр) и медовуха.
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РоссияЭкономикаВиктория АбрамченкоБорис ТитовМинистерство финансов РФ (Минфин России)Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)Абрау-Дюрсо
 
 
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