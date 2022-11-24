https://ria.ru/20221124/mama-1833828146.html
В Москве снизился возраст рождения первого ребенка
В Москве снизился возраст рождения первого ребенка - РИА Новости, 24.11.2022
В Москве снизился возраст рождения первого ребенка
Чаще всего москвички впервые становились мамами в 27 лет в 2022 году, сообщили РИА Новости в пресс-службе управления ЗАГС Москвы в преддверии Дня матери. РИА Новости, 24.11.2022
2022-11-24T08:24
2022-11-24T08:24
2022-11-24T08:24
москва
общество
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Чаще всего москвички впервые становились мамами в 27 лет в 2022 году, сообщили РИА Новости в пресс-службе управления ЗАГС Москвы в преддверии Дня матери."В Москве в 2022 году с января по октябрь чаще всего впервые становились мамами в 27 лет, в прошлом году за аналогичный период этот возраст был 29 лет. В целом же, больше всего же женщин в Москве в этом году родили ребенка в 32 года, в прошлом году за аналогичный период этот возраст составил 31 год, а в 2020 году – также 32 года", - сообщили в пресс-службе.Также там отметили, что более 40% москвичек, которые родили ребенка в этом году, стали мамами впервые. Чаще всего в 2022 году женщины рожали ребенка в возрасте 30 – 35 лет. Самый популярный возраст для рождения первого ребенка в Москве в прошлом году составил 27 – 29 лет.
https://ria.ru/20221115/posobie-1831642792.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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москва, общество
В Москве снизился возраст рождения первого ребенка
Чаще всего москвички впервые становились мамами в 27 лет с января по октябрь 2022 года
МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Чаще всего москвички впервые становились мамами в 27 лет в 2022 году, сообщили РИА Новости в пресс-службе управления ЗАГС Москвы в преддверии Дня матери.
"В Москве в 2022 году с января по октябрь чаще всего впервые становились мамами в 27 лет, в прошлом году за аналогичный период этот возраст был 29 лет. В целом же, больше всего же женщин в Москве в этом году родили ребенка в 32 года, в прошлом году за аналогичный период этот возраст составил 31 год, а в 2020 году – также 32 года", - сообщили в пресс-службе.
Также там отметили, что более 40% москвичек, которые родили ребенка в этом году, стали мамами впервые. Чаще всего в 2022 году женщины рожали ребенка в возрасте 30 – 35 лет. Самый популярный возраст для рождения первого ребенка в Москве в прошлом году составил 27 – 29 лет.