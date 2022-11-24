https://ria.ru/20221124/mama-1833828146.html

В Москве снизился возраст рождения первого ребенка

В Москве снизился возраст рождения первого ребенка - РИА Новости, 24.11.2022

В Москве снизился возраст рождения первого ребенка

Чаще всего москвички впервые становились мамами в 27 лет в 2022 году, сообщили РИА Новости в пресс-службе управления ЗАГС Москвы в преддверии Дня матери. РИА Новости, 24.11.2022

2022-11-24T08:24

2022-11-24T08:24

2022-11-24T08:24

москва

общество

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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Чаще всего москвички впервые становились мамами в 27 лет в 2022 году, сообщили РИА Новости в пресс-службе управления ЗАГС Москвы в преддверии Дня матери."В Москве в 2022 году с января по октябрь чаще всего впервые становились мамами в 27 лет, в прошлом году за аналогичный период этот возраст был 29 лет. В целом же, больше всего же женщин в Москве в этом году родили ребенка в 32 года, в прошлом году за аналогичный период этот возраст составил 31 год, а в 2020 году – также 32 года", - сообщили в пресс-службе.Также там отметили, что более 40% москвичек, которые родили ребенка в этом году, стали мамами впервые. Чаще всего в 2022 году женщины рожали ребенка в возрасте 30 – 35 лет. Самый популярный возраст для рождения первого ребенка в Москве в прошлом году составил 27 – 29 лет.

https://ria.ru/20221115/posobie-1831642792.html

москва

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2022

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

москва, общество