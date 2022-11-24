Рейтинг@Mail.ru
Суду не хватило дня для оглашения приговора братьям Магомедовым - РИА Новости, 24.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221124/magomedov-1834010069.html
Суду не хватило дня для оглашения приговора братьям Магомедовым
Суду не хватило дня для оглашения приговора братьям Магомедовым - РИА Новости, 24.11.2022
Суду не хватило дня для оглашения приговора братьям Магомедовым
Мещанский суд Москвы в пятницу продолжит оглашение приговора главе группы "Сумма", некогда одному из богатейших людей России Зиявудину Магомедову, обвиняемому... РИА Новости, 24.11.2022
2022-11-24T16:57
2022-11-24T18:57
происшествия
зиявудин магомедов
москва
россия
сумма
генеральная прокуратура рф
fesco
forbes
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/18/1833926401_0:306:2750:1853_1920x0_80_0_0_b9cc88ba06b8201a1aa9ed6c177d5ab9.jpg
МОСКВА, 24 ноя – РИА Новости. Мещанский суд Москвы в пятницу продолжит оглашение приговора главе группы "Сумма", некогда одному из богатейших людей России Зиявудину Магомедову, обвиняемому вместе с братом по делу о хищениях 11 миллиардов рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала суда."Объявляется перерыв, оглашение приговора продолжится 25 ноября в 10.00", - сказала судья Олеся Менделеева, председательствующая в тройке судей, слушавших дело.В четверг судьи начали читать приговор. Уже понятно, что он обвинительный - Магомедова, его брата бывшего сенатора Магомеда Магомедова и других фигурантов признали виновными в создании организованного преступного сообщества и мошенничестве.В настоящее время они оглашают описательно-мотивировочную часть приговора, в которой анализируют исследованные доказательства. Какое наказание тройка судей посчитает справедливым назначить подсудимым, станет известно позднее.Как указано в приговоре, подсудимые "стремились к постоянному личному обогащению" и похищали денежные средства из федерального и регионального бюджетов.Ранее гособвинитель попросил приговорить Магомедова к 24 годам строгого режима, а его брата экс-сенатора Магомеда Магомедова - к 21 году. Для остальных он попросил наказание от 8 до 18 лет.Защита настаивала на оправдании. По словам адвокатов, все действия подсудимых принесли потерпевшим только прибыль, никакой преступной группы не было - люди спокойно работали, могли уволиться, перейти в другую компанию. Спорные вопросы необходимо было решать в арбитражных судах, а не переводить в уголовно-правовую плоскость. По мнению подсудимых, любое решение, кроме оправдания, будет "не только несправедливым, но и преступным".Дело слушалось более полутора лет - с весны 2021 года. Фигурантов обвиняют в организации преступного сообщества, особо крупных хищениях на 11 миллиардов рублей и растрате. Всего по делу заявлено исков более чем на 9 миллиардов рублей.Магомедовы были арестованы в 2018 году и с тех пор находятся под стражей. Прокуратура наложила арест на имущество фигурантов дела более чем на 45 миллиардов рублей и предложила после решения суда не снимать арест, пока весь ущерб не будет покрыт. Хамовнический суд Москвы по иску Генпрокуратуры взыскал с Магомедовых 750 миллионов долларов в доход государства.Forbes в 2019 году оценивал состояние Зиявудина Магомедова в 550 миллионов долларов и отводил ему 185-е место в списке богатейших россиян. С тех пор ряд крупных активов "Суммы" перешел к госструктурам. У бизнесмена остается пакет в 32,5% акций крупной российской транспортной группы Fesco.
https://ria.ru/20221019/magomedov-1825201386.html
https://ria.ru/20221124/magomedov-1833923495.html
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/18/1833926401_72:0:2679:1955_1920x0_80_0_0_1333659a2bd81ec4d13351b40a531d33.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, зиявудин магомедов, москва, россия, сумма, генеральная прокуратура рф, fesco, forbes
Происшествия, Зиявудин Магомедов, Москва, Россия, Сумма, Генеральная прокуратура РФ, FESCO, Forbes
16:57 24.11.2022 (обновлено: 18:57 24.11.2022)
 
Суду не хватило дня для оглашения приговора братьям Магомедовым

Суду не хватило дня для оглашения приговора главе группы "Сумма" Магомедову и его брату

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в медиабанкСовладелец группы "Сумма" Зиявудин Магомедов во время оглашения приговора в Мещанском суде Москвы
Совладелец группы Сумма Зиявудин Магомедов во время оглашения приговора в Мещанском суде Москвы - РИА Новости, 1920, 24.11.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в медиабанк
Совладелец группы "Сумма" Зиявудин Магомедов во время оглашения приговора в Мещанском суде Москвы. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 ноя – РИА Новости. Мещанский суд Москвы в пятницу продолжит оглашение приговора главе группы "Сумма", некогда одному из богатейших людей России Зиявудину Магомедову, обвиняемому вместе с братом по делу о хищениях 11 миллиардов рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Объявляется перерыв, оглашение приговора продолжится 25 ноября в 10.00", - сказала судья Олеся Менделеева, председательствующая в тройке судей, слушавших дело.
Зиявудин Магомедов - РИА Новости, 1920, 19.10.2022
19 октября, 18:45
Прокурор попросил 24 года колонии для владельца группы "Сумма" Магомедова
В четверг судьи начали читать приговор. Уже понятно, что он обвинительный - Магомедова, его брата бывшего сенатора Магомеда Магомедова и других фигурантов признали виновными в создании организованного преступного сообщества и мошенничестве.
В настоящее время они оглашают описательно-мотивировочную часть приговора, в которой анализируют исследованные доказательства. Какое наказание тройка судей посчитает справедливым назначить подсудимым, станет известно позднее.
Как указано в приговоре, подсудимые "стремились к постоянному личному обогащению" и похищали денежные средства из федерального и регионального бюджетов.
Ранее гособвинитель попросил приговорить Магомедова к 24 годам строгого режима, а его брата экс-сенатора Магомеда Магомедова - к 21 году. Для остальных он попросил наказание от 8 до 18 лет.
Защита настаивала на оправдании. По словам адвокатов, все действия подсудимых принесли потерпевшим только прибыль, никакой преступной группы не было - люди спокойно работали, могли уволиться, перейти в другую компанию. Спорные вопросы необходимо было решать в арбитражных судах, а не переводить в уголовно-правовую плоскость. По мнению подсудимых, любое решение, кроме оправдания, будет "не только несправедливым, но и преступным".
Дело слушалось более полутора лет - с весны 2021 года. Фигурантов обвиняют в организации преступного сообщества, особо крупных хищениях на 11 миллиардов рублей и растрате. Всего по делу заявлено исков более чем на 9 миллиардов рублей.
Магомедовы были арестованы в 2018 году и с тех пор находятся под стражей. Прокуратура наложила арест на имущество фигурантов дела более чем на 45 миллиардов рублей и предложила после решения суда не снимать арест, пока весь ущерб не будет покрыт. Хамовнический суд Москвы по иску Генпрокуратуры взыскал с Магомедовых 750 миллионов долларов в доход государства.
Forbes в 2019 году оценивал состояние Зиявудина Магомедова в 550 миллионов долларов и отводил ему 185-е место в списке богатейших россиян. С тех пор ряд крупных активов "Суммы" перешел к госструктурам. У бизнесмена остается пакет в 32,5% акций крупной российской транспортной группы Fesco.
Совладелец группы Сумма Зиявудин Магомедов во время оглашения приговора в Мещанском суде Москвы - РИА Новости, 1920, 24.11.2022
Вчера, 13:29
Суд выносит братьям Магомедовым обвинительный приговор
 
ПроисшествияЗиявудин МагомедовМоскваРоссияСуммаГенеральная прокуратура РФFESCOForbes
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала