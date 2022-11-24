https://ria.ru/20221124/magomedov-1834010069.html

Суду не хватило дня для оглашения приговора братьям Магомедовым

Суду не хватило дня для оглашения приговора братьям Магомедовым - РИА Новости, 24.11.2022

Суду не хватило дня для оглашения приговора братьям Магомедовым

Мещанский суд Москвы в пятницу продолжит оглашение приговора главе группы "Сумма", некогда одному из богатейших людей России Зиявудину Магомедову, обвиняемому... РИА Новости, 24.11.2022

2022-11-24T16:57

2022-11-24T16:57

2022-11-24T18:57

происшествия

зиявудин магомедов

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МОСКВА, 24 ноя – РИА Новости. Мещанский суд Москвы в пятницу продолжит оглашение приговора главе группы "Сумма", некогда одному из богатейших людей России Зиявудину Магомедову, обвиняемому вместе с братом по делу о хищениях 11 миллиардов рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала суда."Объявляется перерыв, оглашение приговора продолжится 25 ноября в 10.00", - сказала судья Олеся Менделеева, председательствующая в тройке судей, слушавших дело.В четверг судьи начали читать приговор. Уже понятно, что он обвинительный - Магомедова, его брата бывшего сенатора Магомеда Магомедова и других фигурантов признали виновными в создании организованного преступного сообщества и мошенничестве.В настоящее время они оглашают описательно-мотивировочную часть приговора, в которой анализируют исследованные доказательства. Какое наказание тройка судей посчитает справедливым назначить подсудимым, станет известно позднее.Как указано в приговоре, подсудимые "стремились к постоянному личному обогащению" и похищали денежные средства из федерального и регионального бюджетов.Ранее гособвинитель попросил приговорить Магомедова к 24 годам строгого режима, а его брата экс-сенатора Магомеда Магомедова - к 21 году. Для остальных он попросил наказание от 8 до 18 лет.Защита настаивала на оправдании. По словам адвокатов, все действия подсудимых принесли потерпевшим только прибыль, никакой преступной группы не было - люди спокойно работали, могли уволиться, перейти в другую компанию. Спорные вопросы необходимо было решать в арбитражных судах, а не переводить в уголовно-правовую плоскость. По мнению подсудимых, любое решение, кроме оправдания, будет "не только несправедливым, но и преступным".Дело слушалось более полутора лет - с весны 2021 года. Фигурантов обвиняют в организации преступного сообщества, особо крупных хищениях на 11 миллиардов рублей и растрате. Всего по делу заявлено исков более чем на 9 миллиардов рублей.Магомедовы были арестованы в 2018 году и с тех пор находятся под стражей. Прокуратура наложила арест на имущество фигурантов дела более чем на 45 миллиардов рублей и предложила после решения суда не снимать арест, пока весь ущерб не будет покрыт. Хамовнический суд Москвы по иску Генпрокуратуры взыскал с Магомедовых 750 миллионов долларов в доход государства.Forbes в 2019 году оценивал состояние Зиявудина Магомедова в 550 миллионов долларов и отводил ему 185-е место в списке богатейших россиян. С тех пор ряд крупных активов "Суммы" перешел к госструктурам. У бизнесмена остается пакет в 32,5% акций крупной российской транспортной группы Fesco.

https://ria.ru/20221019/magomedov-1825201386.html

https://ria.ru/20221124/magomedov-1833923495.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, зиявудин магомедов, москва, россия, сумма, генеральная прокуратура рф, fesco, forbes