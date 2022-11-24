https://ria.ru/20221124/magomedov-1833923495.html
Суд выносит братьям Магомедовым обвинительный приговор
Суд выносит братьям Магомедовым обвинительный приговор - РИА Новости, 24.11.2022
Суд выносит братьям Магомедовым обвинительный приговор
Мещанский суд Москвы выносит обвинительный приговор главе группы "Сумма" Зиявудину Магомедову, состояние которого некогда оценивалось в сотни миллионов... РИА Новости, 24.11.2022
2022-11-24T13:29
2022-11-24T13:29
2022-11-24T13:42
происшествия
магомед магомедов
москва
fesco
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МОСКВА, 24 ноя – РИА Новости. Мещанский суд Москвы выносит обвинительный приговор главе группы "Сумма" Зиявудину Магомедову, состояние которого некогда оценивалось в сотни миллионов долларов, по делу о хищении 11 миллиардов рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала суда."Магомедов Зиявудин и Магомедов Магомед [его брат, бывший сенатор] совершили создание преступной группы, сопряженной с другими преступлениями", - сказала Оксана Менделеева, председательствующая в тройке судей, слушавших дело. По ее мнению, они действовали "стремясь к неограниченному росту своего личного благосостояния". Как указано в приговоре, подсудимые "стремились к постоянному личному обогащению" и похищали денежные средства из федерального и регионального бюджетов.Какое наказание тройка судей посчитает справедливым назначить подсудимым, станет известно позднее. В настоящее время судья читает описательно-мотивировочную часть приговора, в которой анализирует исследованные доказательства. Ранее гособвинитель попросил приговорить Зиявудина Магомедова к 24 годам лишения свободы, Магомеда Магомедова - к 21 году. Для остальных он попросил наказание от 8 до 18 лет. Защита настаивала на оправдании. По словам адвокатов, все действия подсудимых принесли потерпевшим только прибыль, никакой преступной группы не было - люди спокойно работали, могли уволиться, перейти в другую компанию. Спорные вопросы необходимо было решать в арбитражных судах, а не переводить в уголовно-правовую плоскость. По мнению подсудимых, любое решение, кроме оправдания, будет не только несправедливым, но и преступным.Дело слушается с весны 2021 года. Фигурантов обвиняют в организации преступного сообщества, особо крупных хищениях на 11 миллиардов рублей и растрате. Всего по делу заявлено исков более чем на 9 миллиардов рублей.Магомедовы были арестованы в 2018 году и с тех пор находятся под стражей. Прокуратура наложила арест на имущество фигурантов дела более чем на 45 миллиардов рублей и предложила после решения суда не снимать арест, пока весь ущерб не будет покрыт. Хамовнический суд Москвы по иску Генпрокуратуры взыскал с Магомедовых 750 миллионов долларов в доход государства.Forbes в 2019 году оценивал состояние Зиявудина Магомедова в 550 миллионов долларов и отводил ему 185-е место в списке богатейших россиян. С тех пор ряд крупных активов "Суммы" перешел к госструктурам. У бизнесмена остается пакет в 32,5% акций крупной российской транспортной группы Fesco.
https://ria.ru/20220527/magomedovy-1791342724.html
https://ria.ru/20221117/finiko-1832135382.html
https://ria.ru/20220923/arashukov-1819026178.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, магомед магомедов, москва, fesco
Происшествия, Магомед Магомедов, Москва, FESCO
13:29 24.11.2022 (обновлено: 13:42 24.11.2022)
Суд выносит братьям Магомедовым обвинительный приговор
Суд выносит главе группы "Сумма" Магомедову и его брату обвинительный приговор о хищении
МОСКВА, 24 ноя – РИА Новости. Мещанский суд Москвы выносит обвинительный приговор главе группы "Сумма" Зиявудину Магомедову, состояние которого некогда оценивалось в сотни миллионов долларов, по делу о хищении 11 миллиардов рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Магомедов Зиявудин и Магомедов Магомед [его брат, бывший сенатор] совершили создание преступной группы, сопряженной с другими преступлениями", - сказала Оксана Менделеева, председательствующая в тройке судей, слушавших дело. По ее мнению, они действовали "стремясь к неограниченному росту своего личного благосостояния". Как указано в приговоре, подсудимые "стремились к постоянному личному обогащению" и похищали денежные средства из федерального и регионального бюджетов.
Какое наказание тройка судей посчитает справедливым назначить подсудимым, станет известно позднее. В настоящее время судья читает описательно-мотивировочную часть приговора, в которой анализирует исследованные доказательства. Ранее гособвинитель попросил приговорить Зиявудина Магомедова к 24 годам лишения свободы, Магомеда Магомедова - к 21 году. Для остальных он попросил наказание от 8 до 18 лет.
Защита настаивала на оправдании. По словам адвокатов, все действия подсудимых принесли потерпевшим только прибыль, никакой преступной группы не было - люди спокойно работали, могли уволиться, перейти в другую компанию. Спорные вопросы необходимо было решать в арбитражных судах, а не переводить в уголовно-правовую плоскость. По мнению подсудимых, любое решение, кроме оправдания, будет не только несправедливым, но и преступным.
Дело слушается с весны 2021 года. Фигурантов обвиняют в организации преступного сообщества, особо крупных хищениях на 11 миллиардов рублей и растрате. Всего по делу заявлено исков более чем на 9 миллиардов рублей.
Магомедовы были арестованы в 2018 году и с тех пор находятся под стражей. Прокуратура наложила арест на имущество фигурантов дела более чем на 45 миллиардов рублей и предложила после решения суда не снимать арест, пока весь ущерб не будет покрыт. Хамовнический суд Москвы по иску Генпрокуратуры
взыскал с Магомедовых 750 миллионов долларов в доход государства.
Forbes
в 2019 году оценивал состояние Зиявудина Магомедова в 550 миллионов долларов и отводил ему 185-е место в списке богатейших россиян. С тех пор ряд крупных активов "Суммы" перешел к госструктурам. У бизнесмена остается пакет в 32,5% акций крупной российской транспортной группы Fesco
.