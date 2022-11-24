https://ria.ru/20221124/lukashenko-1834071707.html

Лукашенко не откажется от помощи ОДКБ в случае вторжения в Белоруссию

Лукашенко не откажется от помощи ОДКБ в случае вторжения в Белоруссию - РИА Новости, 24.11.2022

Лукашенко не откажется от помощи ОДКБ в случае вторжения в Белоруссию

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не будет против помощи ОДКБ в случае вторжения на территорию Белоруссии, однако рассчитывает, что... РИА Новости, 24.11.2022

2022-11-24T20:49

2022-11-24T20:49

2022-11-24T21:05

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александр лукашенко

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МИНСК, 24 ноя – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не будет против помощи ОДКБ в случае вторжения на территорию Белоруссии, однако рассчитывает, что республика сможет дать отпор агрессору самостоятельно."Мы, конечно, никогда не будем против, если, не дай Бог, это случится. Мы не будем отказываться от помощи. Но я, знаете, думаю, что нам не придется даже в этом случае задействовать ОДКБ. Вы даже представить не можете, как мы можем ответить", - сказал белорусский лидер, отвечая на вопрос журналиста. Видеофрагмент с ответом показал телеканал ОНТ в четверг."Кому надо, я сказал: здесь мы не будем обсуждать уже проблему "грязной" или "чистой" ядерной бомбы. Мы ответим так, что не только Европа задрожит. И это не только мы – это наши договоренности с Россией, наша совместная группировка вооруженных сил", - добавил Александр Лукашенко.

https://ria.ru/20221123/lukashenko-1833809532.html

белоруссия

европа

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

белоруссия, одкб, александр лукашенко, в мире, европа, россия