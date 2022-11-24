https://ria.ru/20221124/lukashenko-1833813257.html

Лукашенко: украинский народ начнет подталкивать свои власти к переговорам

Лукашенко: украинский народ начнет подталкивать свои власти к переговорам - РИА Новости, 24.11.2022

Лукашенко: украинский народ начнет подталкивать свои власти к переговорам

Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что украинский народ начнет подталкивать руководство страны к переговорам с Россией. РИА Новости, 24.11.2022

2022-11-24T01:19

2022-11-24T01:19

2022-11-24T01:19

александр лукашенко

украина

белоруссия

россия

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МИНСК, 24 ноя – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что украинский народ начнет подталкивать руководство страны к переговорам с Россией."В том, что конфликт, война у него (руководства Украины – ред.) на территории, посмотрите, через год-два народ его будет обвинять: "Почему ты сделал так, что война эта началась?" Здесь вопрос не в том, кто прав, кто виноват. "Почему у тебя на территории идет война?" Эта ситуация будет толкать руководство Украины, если оно вменяемое, (к тому) чтобы сесть за стол переговоров", - сказал Лукашенко российскому телеканалу "Звезда" на полях саммита ОДКБ в Ереване."Ребята, идите садитесь на переговоры", - призвал Лукашенко.При этом он заметил, что руководство Украины находится в лучших условиях, чем обычные жители страны. "(Владимиру) Зеленскому, может, и хорошо. Вышел там в маечке, еще в чем-то, в этой нестираной кофточке долгое время, складывается такое впечатление, поприветствовал, кому-то руку пожал. Они ему на двести миллионов долларов подкинули "Хаймарсы" или еще какие-то там, "Джавелины". Ему проще: он сыт, он накормлен, он, наверное, не страдает без электричества и прочее. А ведь миллионы людей, украинцев, страдают", - подчеркнул Лукашенко.

https://ria.ru/20221123/ukraina-1833758172.html

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