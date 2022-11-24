https://ria.ru/20221124/lukashenko-1833813257.html
Лукашенко: украинский народ начнет подталкивать свои власти к переговорам
Лукашенко: украинский народ начнет подталкивать свои власти к переговорам - РИА Новости, 24.11.2022
Лукашенко: украинский народ начнет подталкивать свои власти к переговорам
Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что украинский народ начнет подталкивать руководство страны к переговорам с Россией. РИА Новости, 24.11.2022
2022-11-24T01:19
2022-11-24T01:19
2022-11-24T01:19
александр лукашенко
украина
белоруссия
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МИНСК, 24 ноя – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что украинский народ начнет подталкивать руководство страны к переговорам с Россией."В том, что конфликт, война у него (руководства Украины – ред.) на территории, посмотрите, через год-два народ его будет обвинять: "Почему ты сделал так, что война эта началась?" Здесь вопрос не в том, кто прав, кто виноват. "Почему у тебя на территории идет война?" Эта ситуация будет толкать руководство Украины, если оно вменяемое, (к тому) чтобы сесть за стол переговоров", - сказал Лукашенко российскому телеканалу "Звезда" на полях саммита ОДКБ в Ереване."Ребята, идите садитесь на переговоры", - призвал Лукашенко.При этом он заметил, что руководство Украины находится в лучших условиях, чем обычные жители страны. "(Владимиру) Зеленскому, может, и хорошо. Вышел там в маечке, еще в чем-то, в этой нестираной кофточке долгое время, складывается такое впечатление, поприветствовал, кому-то руку пожал. Они ему на двести миллионов долларов подкинули "Хаймарсы" или еще какие-то там, "Джавелины". Ему проще: он сыт, он накормлен, он, наверное, не страдает без электричества и прочее. А ведь миллионы людей, украинцев, страдают", - подчеркнул Лукашенко.
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александр лукашенко, украина, белоруссия, россия, одкб
Александр Лукашенко, Украина, Белоруссия, Россия, ОДКБ
Лукашенко: украинский народ начнет подталкивать свои власти к переговорам
Лукашенко: украинский народ вынудит Зеленского к переговорам с Россией
МИНСК, 24 ноя – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что украинский народ начнет подталкивать руководство страны к переговорам с Россией.
"В том, что конфликт, война у него (руководства Украины
– ред.) на территории, посмотрите, через год-два народ его будет обвинять: "Почему ты сделал так, что война эта началась?" Здесь вопрос не в том, кто прав, кто виноват. "Почему у тебя на территории идет война?" Эта ситуация будет толкать руководство Украины, если оно вменяемое, (к тому) чтобы сесть за стол переговоров", - сказал Лукашенко российскому телеканалу "Звезда" на полях саммита ОДКБ
в Ереване
.
"Ребята, идите садитесь на переговоры", - призвал Лукашенко.
При этом он заметил, что руководство Украины находится в лучших условиях, чем обычные жители страны. "(Владимиру) Зеленскому, может, и хорошо. Вышел там в маечке, еще в чем-то, в этой нестираной кофточке долгое время, складывается такое впечатление, поприветствовал, кому-то руку пожал. Они ему на двести миллионов долларов подкинули "Хаймарсы" или еще какие-то там, "Джавелины". Ему проще: он сыт, он накормлен, он, наверное, не страдает без электричества и прочее. А ведь миллионы людей, украинцев, страдают", - подчеркнул Лукашенко.