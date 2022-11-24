https://ria.ru/20221124/lotereya-1833848342.html

Студентка из Москвы выиграла 56 миллионов рублей в лотерею

Студентка из Москвы выиграла 56 миллионов рублей в лотерею - РИА Новости, 24.11.2022

Студентка из Москвы выиграла 56 миллионов рублей в лотерею

Студентка из Москвы выиграла в лотерею "Всё или ничего" более 56 миллионов рублей, не отгадав ни одного числа, и стала одной из самых молодых "выигрышных"... РИА Новости, 24.11.2022

2022-11-24T10:11

2022-11-24T10:11

2022-11-24T10:11

общество

москва

столото

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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Студентка из Москвы выиграла в лотерею "Всё или ничего" более 56 миллионов рублей, не отгадав ни одного числа, и стала одной из самых молодых "выигрышных" мультимиллионеров, рассказали РИА Новости в крупнейшем распространителе гослотерей "Столото"."Студентка московского ВУЗа Екатерина Чучелина стала одним из самых молодых лотерейных мультимиллионеров среди победителей "Столото". Двадцатидвухлетняя девушка купила онлайн билет государственной лотереи "Всё или ничего" и выиграла в 59900-м тираже многомиллионное состояние - суперприз 56,044 миллиона рублей", - сообщили в компании.По правилам лотереи "Всё или ничего" в игровом поле билета необходимо отметить 12 чисел в диапазоне от 1 до 24. Суперприз выигрывает тот, кто угадает все числа или не угадает ни одного. "Примечательно, что Екатерина не отгадала ни одного числа и стала обладательницей внушительного суперприза", - уточнили в распространителе."Я решила тоже испытать удачу. Участвовала в разных лотереях, но крупных выигрышей не было - максимум 2 500 рублей. В этот раз, сидя на паре, подумала: "Если не выиграю, то удалю приложение". Накупила билетов. Числа сама не отмечала, доверилась автоматическому выбору комбинаций", - передают в "Столото" слова Чучелиной.По словам победительницы, спустя десять минут она получила счастливое сообщение о выигрыше.В первую очередь девушка купит недвижимость и переедет со съемного жилья. Также она планирует записаться в автошколу и в будущем купить автомобиль. Кроме того, девушка хочет помочь близким, а лучшую подругу порадовать дорогостоящим подарком. Возможно, часть средств пожертвует на благотворительность, заключили в "Столото".

https://ria.ru/20220826/lotereya-1812395722.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

общество, москва, столото