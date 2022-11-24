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Студентка из Москвы выиграла 56 миллионов рублей в лотерею - РИА Новости, 24.11.2022
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Студентка из Москвы выиграла 56 миллионов рублей в лотерею
Студентка из Москвы выиграла 56 миллионов рублей в лотерею - РИА Новости, 24.11.2022
Студентка из Москвы выиграла 56 миллионов рублей в лотерею
Студентка из Москвы выиграла в лотерею "Всё или ничего" более 56 миллионов рублей, не отгадав ни одного числа, и стала одной из самых молодых "выигрышных"... РИА Новости, 24.11.2022
2022-11-24T10:11
2022-11-24T10:11
общество
москва
столото
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Студентка из Москвы выиграла в лотерею "Всё или ничего" более 56 миллионов рублей, не отгадав ни одного числа, и стала одной из самых молодых "выигрышных" мультимиллионеров, рассказали РИА Новости в крупнейшем распространителе гослотерей "Столото"."Студентка московского ВУЗа Екатерина Чучелина стала одним из самых молодых лотерейных мультимиллионеров среди победителей "Столото". Двадцатидвухлетняя девушка купила онлайн билет государственной лотереи "Всё или ничего" и выиграла в 59900-м тираже многомиллионное состояние - суперприз 56,044 миллиона рублей", - сообщили в компании.По правилам лотереи "Всё или ничего" в игровом поле билета необходимо отметить 12 чисел в диапазоне от 1 до 24. Суперприз выигрывает тот, кто угадает все числа или не угадает ни одного. "Примечательно, что Екатерина не отгадала ни одного числа и стала обладательницей внушительного суперприза", - уточнили в распространителе."Я решила тоже испытать удачу. Участвовала в разных лотереях, но крупных выигрышей не было - максимум 2 500 рублей. В этот раз, сидя на паре, подумала: "Если не выиграю, то удалю приложение". Накупила билетов. Числа сама не отмечала, доверилась автоматическому выбору комбинаций", - передают в "Столото" слова Чучелиной.По словам победительницы, спустя десять минут она получила счастливое сообщение о выигрыше.В первую очередь девушка купит недвижимость и переедет со съемного жилья. Также она планирует записаться в автошколу и в будущем купить автомобиль. Кроме того, девушка хочет помочь близким, а лучшую подругу порадовать дорогостоящим подарком. Возможно, часть средств пожертвует на благотворительность, заключили в "Столото".
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общество, москва, столото
Общество, Москва, Столото
10:11 24.11.2022
 
Студентка из Москвы выиграла 56 миллионов рублей в лотерею

Студентка из Москвы выиграла 56 миллионов рублей в лотерею "Все или ничего"

© Depositphotos.com / ZentiliaЛотерейные шары
Лотерейные шары - РИА Новости, 1920, 24.11.2022
© Depositphotos.com / Zentilia
Лотерейные шары. Архивное фото
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Студентка из Москвы выиграла в лотерею "Всё или ничего" более 56 миллионов рублей, не отгадав ни одного числа, и стала одной из самых молодых "выигрышных" мультимиллионеров, рассказали РИА Новости в крупнейшем распространителе гослотерей "Столото".
"Студентка московского ВУЗа Екатерина Чучелина стала одним из самых молодых лотерейных мультимиллионеров среди победителей "Столото". Двадцатидвухлетняя девушка купила онлайн билет государственной лотереи "Всё или ничего" и выиграла в 59900-м тираже многомиллионное состояние - суперприз 56,044 миллиона рублей", - сообщили в компании.
По правилам лотереи "Всё или ничего" в игровом поле билета необходимо отметить 12 чисел в диапазоне от 1 до 24. Суперприз выигрывает тот, кто угадает все числа или не угадает ни одного. "Примечательно, что Екатерина не отгадала ни одного числа и стала обладательницей внушительного суперприза", - уточнили в распространителе.
"Я решила тоже испытать удачу. Участвовала в разных лотереях, но крупных выигрышей не было - максимум 2 500 рублей. В этот раз, сидя на паре, подумала: "Если не выиграю, то удалю приложение". Накупила билетов. Числа сама не отмечала, доверилась автоматическому выбору комбинаций", - передают в "Столото" слова Чучелиной.
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По словам победительницы, спустя десять минут она получила счастливое сообщение о выигрыше.
В первую очередь девушка купит недвижимость и переедет со съемного жилья. Также она планирует записаться в автошколу и в будущем купить автомобиль. Кроме того, девушка хочет помочь близким, а лучшую подругу порадовать дорогостоящим подарком. Возможно, часть средств пожертвует на благотворительность, заключили в "Столото".
 
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