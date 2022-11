https://ria.ru/20221124/lopes-1833883144.html

Лопес удалила фотографии из соцсетей и перестала выходить на связь

МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Дженнифер Лопес удалила фотографии из соцсетей и перестала их вести.Певица выставила вместо фотографии профиля черный фон. Кроме того, она прекратила отвечать на сообщения поклонников.По предположению портала CNN, Лопес готовит важное сообщение для слушателей. Поступок артистки заставил волноваться пользователей Сети.Однако певица никак не прокомментировала случившееся. В пятницу, 25 ноября, ее альбому This Is Me… Then, посвященному нынешнему супругу американскому актеру Бену Аффлеку, исполнится 20 лет. Возможно, юбилей пластинки стал поводом для поступка звезды.Ранее СМИ сообщили о свадьбе артистов. Аффлек и Лопес возобновили отношения в прошлом году после длительного расставания.

