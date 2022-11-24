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Лопес удалила фотографии из соцсетей и перестала выходить на связь - РИА Новости, 24.11.2022
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Шоубиз
https://ria.ru/20221124/lopes-1833883144.html
Лопес удалила фотографии из соцсетей и перестала выходить на связь
Лопес удалила фотографии из соцсетей и перестала выходить на связь - РИА Новости, 24.11.2022
Лопес удалила фотографии из соцсетей и перестала выходить на связь
Дженнифер Лопес удалила фотографии из соцсетей и перестала их вести. РИА Новости, 24.11.2022
2022-11-24T12:18
2022-11-24T12:20
шоубиз
дженнифер лопес
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Дженнифер Лопес удалила фотографии из соцсетей и перестала их вести.Певица выставила вместо фотографии профиля черный фон. Кроме того, она прекратила отвечать на сообщения поклонников.По предположению портала CNN, Лопес готовит важное сообщение для слушателей. Поступок артистки заставил волноваться пользователей Сети.Однако певица никак не прокомментировала случившееся. В пятницу, 25 ноября, ее альбому This Is Me… Then, посвященному нынешнему супругу американскому актеру Бену Аффлеку, исполнится 20 лет. Возможно, юбилей пластинки стал поводом для поступка звезды.Ранее СМИ сообщили о свадьбе артистов. Аффлек и Лопес возобновили отношения в прошлом году после длительного расставания.
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дженнифер лопес, социальные сети
Шоубиз, Дженнифер Лопес, Социальные сети
12:18 24.11.2022 (обновлено: 12:20 24.11.2022)
 
Лопес удалила фотографии из соцсетей и перестала выходить на связь

Лопес без объяснений удалила фотографии из соцсетей и перестала выходить на связь

© AP Photo / Invision /John ShearerДженнифер Лопес на церемонии вручения премии "Золотой глобус"
Дженнифер Лопес на церемонии вручения премии Золотой глобус - РИА Новости, 1920, 24.11.2022
© AP Photo / Invision /John Shearer
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Дженнифер Лопес удалила фотографии из соцсетей и перестала их вести.
Певица выставила вместо фотографии профиля черный фон. Кроме того, она прекратила отвечать на сообщения поклонников.
По предположению портала CNN, Лопес готовит важное сообщение для слушателей.
Поступок артистки заставил волноваться пользователей Сети.
"Что случилось с Дженнифер?", "Она удалила все фото. Куда пропала Лопес?", "Как вы думаете, что произошло?" – забеспокоились поклонники звезды в Twitter.
Однако певица никак не прокомментировала случившееся.
В пятницу, 25 ноября, ее альбому This Is Me… Then, посвященному нынешнему супругу американскому актеру Бену Аффлеку, исполнится 20 лет. Возможно, юбилей пластинки стал поводом для поступка звезды.
Ранее СМИ сообщили о свадьбе артистов. Аффлек и Лопес возобновили отношения в прошлом году после длительного расставания.
Дженнифер Лопес и Бен Аффлек на 78-м Венецианском кинофестивале в Италии - РИА Новости, 1920, 18.07.2022
18 июля, 16:43Шоубиз
Дженнифер Лопес взяла фамилию мужа
 
ШоубизДженнифер ЛопесСоциальные сети
 
 
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