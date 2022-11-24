https://ria.ru/20221124/loboda-1834086913.html
Литва включила украинскую певицу в список нежелательных лиц
Литва включила украинскую певицу в список нежелательных лиц - РИА Новости, 24.11.2022
Литва включила украинскую певицу в список нежелательных лиц
Министерство иностранных дел Литвы включило украинскую певицу Светлану Лободу в список нежелательных лиц, сообщила телеканалу LRT пресс-секретарь ведомства... РИА Новости, 24.11.2022
2022-11-24T22:41
2022-11-24T22:41
2022-11-24T23:08
шоубиз
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МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Министерство иностранных дел Литвы включило украинскую певицу Светлану Лободу в список нежелательных лиц, сообщила телеканалу LRT пресс-секретарь ведомства Паулина Левицкайте."После консультаций с украинскими партнерами мы вносим исполнителя в список персон нон грата", — заявила представитель МИД.При этом министр культуры Симонас Кайрис заявил, что, так как Лобода гражданка Украины и проживает в Латвии, въезд в Литву ей не запрещен автоматически.Причиной признания артистки нежелательным лицом глава Минкульта назвал "неясную" позицию в отношении России.Вопрос о статусе певицы появился в повестке дня после сообщений о намечаемых гастролях Лободы в нескольких литовских городах в ноябре-декабре.
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светлана лобода, литва, украина, латвия, россия
Шоубиз, Светлана Лобода, Литва, Украина, Латвия, Россия
22:41 24.11.2022 (обновлено: 23:08 24.11.2022)
Литва включила украинскую певицу в список нежелательных лиц
МИД Литвы включил украинскую певицу Лободу в список нежелательных в стране лиц