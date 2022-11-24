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Литва включила украинскую певицу в список нежелательных лиц - РИА Новости, 24.11.2022
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Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20221124/loboda-1834086913.html
Литва включила украинскую певицу в список нежелательных лиц
Литва включила украинскую певицу в список нежелательных лиц - РИА Новости, 24.11.2022
Литва включила украинскую певицу в список нежелательных лиц
Министерство иностранных дел Литвы включило украинскую певицу Светлану Лободу в список нежелательных лиц, сообщила телеканалу LRT пресс-секретарь ведомства... РИА Новости, 24.11.2022
2022-11-24T22:41
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шоубиз
светлана лобода
литва
украина
латвия
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МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Министерство иностранных дел Литвы включило украинскую певицу Светлану Лободу в список нежелательных лиц, сообщила телеканалу LRT пресс-секретарь ведомства Паулина Левицкайте."После консультаций с украинскими партнерами мы вносим исполнителя в список персон нон грата", — заявила представитель МИД.При этом министр культуры Симонас Кайрис заявил, что, так как Лобода гражданка Украины и проживает в Латвии, въезд в Литву ей не запрещен автоматически.Причиной признания артистки нежелательным лицом глава Минкульта назвал "неясную" позицию в отношении России.Вопрос о статусе певицы появился в повестке дня после сообщений о намечаемых гастролях Лободы в нескольких литовских городах в ноябре-декабре.
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светлана лобода, литва, украина, латвия, россия
Шоубиз, Светлана Лобода, Литва, Украина, Латвия, Россия
22:41 24.11.2022 (обновлено: 23:08 24.11.2022)
 
Литва включила украинскую певицу в список нежелательных лиц

МИД Литвы включил украинскую певицу Лободу в список нежелательных в стране лиц

© РИА Новости / Екатерина Лызлова / Перейти в медиабанкПевица Светлана Лобода
Певица Светлана Лобода - РИА Новости, 1920, 24.11.2022
© РИА Новости / Екатерина Лызлова
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Певица Светлана Лобода. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Министерство иностранных дел Литвы включило украинскую певицу Светлану Лободу в список нежелательных лиц, сообщила телеканалу LRT пресс-секретарь ведомства Паулина Левицкайте.
"После консультаций с украинскими партнерами мы вносим исполнителя в список персон нон грата", — заявила представитель МИД.
При этом министр культуры Симонас Кайрис заявил, что, так как Лобода гражданка Украины и проживает в Латвии, въезд в Литву ей не запрещен автоматически.
Причиной признания артистки нежелательным лицом глава Минкульта назвал "неясную" позицию в отношении России.
Вопрос о статусе певицы появился в повестке дня после сообщений о намечаемых гастролях Лободы в нескольких литовских городах в ноябре-декабре.
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ШоубизСветлана ЛободаЛитваУкраинаЛатвияРоссия
 
 
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