https://ria.ru/20221124/lgbt-1833904986.html
Володин прокомментировал просьбу Блинкена отозвать проект об ЛГБТ
Володин прокомментировал просьбу Блинкена отозвать проект об ЛГБТ - РИА Новости, 24.11.2022
Володин прокомментировал просьбу Блинкена отозвать проект об ЛГБТ
Спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал депутатов палаты ответить госсекретарю США Энтони Блинкену на просьбу отозвать законопроект о запрете пропаганды ЛГБТ -... РИА Новости, 24.11.2022
2022-11-24T12:53
2022-11-24T12:53
2022-11-24T13:14
энтони блинкен
вячеслав володин
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общество
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал депутатов палаты ответить госсекретарю США Энтони Блинкену на просьбу отозвать законопроект о запрете пропаганды ЛГБТ - Дума единогласно "ответила" американскому политику голосованием "за" принятие закона.В четверг Блинкен высказался о российском законопроекте о запрете пропаганды ЛГБТ, написав в Twitter с призывом к российским законодателям "отозвать проект и уважать права человека и достоинство всех"."Блинкен предлагает нам сегодня взять и отозвать этот законопроект. Давайте ответим господину Блинкену голосованием по данному вопросу, сделав свое волеизъявление открыто в интересах наших граждан и страны", - отметил Володин в ходе рассмотрения законопроекта в четверг.Как добавил политик в Telegram-канале, комментируя принятие законов, "решение позволит защитить наших детей, будущее страны от тьмы, распространяемой США и европейскими государствами".После Дума единогласно приняла пакет законов о запрете в РФ пропаганды ЛГБТ, педофилии и смены полов.
https://ria.ru/20221124/lgbt-1833878939.html
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энтони блинкен, вячеслав володин, россия, сша, госдума рф, общество
Энтони Блинкен, Вячеслав Володин, Россия, США, Госдума РФ, Общество
12:53 24.11.2022 (обновлено: 13:14 24.11.2022)
Володин прокомментировал просьбу Блинкена отозвать проект об ЛГБТ
Спикер Володин: Госдума ответила Блинкену на просьбу отозвать проект об ЛГБТ голосованием