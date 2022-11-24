https://ria.ru/20221124/lgbt-1833904986.html

Володин прокомментировал просьбу Блинкена отозвать проект об ЛГБТ

Володин прокомментировал просьбу Блинкена отозвать проект об ЛГБТ - РИА Новости, 24.11.2022

Володин прокомментировал просьбу Блинкена отозвать проект об ЛГБТ

Спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал депутатов палаты ответить госсекретарю США Энтони Блинкену на просьбу отозвать законопроект о запрете пропаганды ЛГБТ -... РИА Новости, 24.11.2022

2022-11-24T12:53

2022-11-24T12:53

2022-11-24T13:14

энтони блинкен

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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал депутатов палаты ответить госсекретарю США Энтони Блинкену на просьбу отозвать законопроект о запрете пропаганды ЛГБТ - Дума единогласно "ответила" американскому политику голосованием "за" принятие закона.В четверг Блинкен высказался о российском законопроекте о запрете пропаганды ЛГБТ, написав в Twitter с призывом к российским законодателям "отозвать проект и уважать права человека и достоинство всех"."Блинкен предлагает нам сегодня взять и отозвать этот законопроект. Давайте ответим господину Блинкену голосованием по данному вопросу, сделав свое волеизъявление открыто в интересах наших граждан и страны", - отметил Володин в ходе рассмотрения законопроекта в четверг.Как добавил политик в Telegram-канале, комментируя принятие законов, "решение позволит защитить наших детей, будущее страны от тьмы, распространяемой США и европейскими государствами".После Дума единогласно приняла пакет законов о запрете в РФ пропаганды ЛГБТ, педофилии и смены полов.

https://ria.ru/20221124/lgbt-1833878939.html

https://ria.ru/20221121/roskomnadzor-1833160172.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

энтони блинкен, вячеслав володин, россия, сша, госдума рф, общество