https://ria.ru/20221124/lgbt-1833885392.html

В России ограничат продажу товаров с пропагандой ЛГБТ и педофилии

В России ограничат продажу товаров с пропагандой ЛГБТ и педофилии - РИА Новости, 24.11.2022

В России ограничат продажу товаров с пропагандой ЛГБТ и педофилии

Госдума на пленарном заседании в четверг приняла закон, согласно которому в России предлагается запретить продажи товаров, в том числе зарубежных, содержащих... РИА Новости, 24.11.2022

2022-11-24T12:02

2022-11-24T12:02

2022-11-24T12:02

госдума рф

россия

общество

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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании в четверг приняла закон, согласно которому в России предлагается запретить продажи товаров, в том числе зарубежных, содержащих информацию, за распространение которой в РФ предусматривается административная или уголовная ответственность.Такая норма прописана в принятом Думой законе о запрете пропаганды ЛГБТ и педофилии и административной ответственности за такие деяния. Изменения вносятся в закон "О защите прав потребителей"."Не допускается продажа товара, в том числе импортного товара, содержащего информацию, за распространение которой предусмотрена административная или уголовная ответственность", - указывается в законе.Таким образом, законом предусматривается запрет продажи в РФ товаров, содержащих пропаганду ЛГБТ, педофилии и смены пола.

https://ria.ru/20221030/rpts-1827838863.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

госдума рф, россия, общество