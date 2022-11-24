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В России ограничат продажу товаров с пропагандой ЛГБТ и педофилии
В России ограничат продажу товаров с пропагандой ЛГБТ и педофилии - РИА Новости, 24.11.2022
В России ограничат продажу товаров с пропагандой ЛГБТ и педофилии
Госдума на пленарном заседании в четверг приняла закон, согласно которому в России предлагается запретить продажи товаров, в том числе зарубежных, содержащих... РИА Новости, 24.11.2022
2022-11-24T12:02
2022-11-24T12:02
2022-11-24T12:02
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россия
общество
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании в четверг приняла закон, согласно которому в России предлагается запретить продажи товаров, в том числе зарубежных, содержащих информацию, за распространение которой в РФ предусматривается административная или уголовная ответственность.Такая норма прописана в принятом Думой законе о запрете пропаганды ЛГБТ и педофилии и административной ответственности за такие деяния. Изменения вносятся в закон "О защите прав потребителей"."Не допускается продажа товара, в том числе импортного товара, содержащего информацию, за распространение которой предусмотрена административная или уголовная ответственность", - указывается в законе.Таким образом, законом предусматривается запрет продажи в РФ товаров, содержащих пропаганду ЛГБТ, педофилии и смены пола.
https://ria.ru/20221030/rpts-1827838863.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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госдума рф, россия, общество
Госдума РФ, Россия, Общество
В России ограничат продажу товаров с пропагандой ЛГБТ и педофилии
Госдума приняла закон, ограничивающий продажу товаров с пропагандой ЛГБТ и педофилии
МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании в четверг приняла закон, согласно которому в России предлагается запретить продажи товаров, в том числе зарубежных, содержащих информацию, за распространение которой в РФ предусматривается административная или уголовная ответственность.
Такая норма прописана в принятом Думой законе о запрете пропаганды ЛГБТ и педофилии и административной ответственности за такие деяния. Изменения вносятся в закон "О защите прав потребителей".
"Не допускается продажа товара, в том числе импортного товара, содержащего информацию, за распространение которой предусмотрена административная или уголовная ответственность", - указывается в законе.
Таким образом, законом предусматривается запрет продажи в РФ товаров, содержащих пропаганду ЛГБТ, педофилии и смены пола.