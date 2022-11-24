https://ria.ru/20221124/lgbt-1833877952.html

Госдума приняла закон о запрете пропаганды ЛГБТ в СМИ

Госдума приняла закон о запрете пропаганды ЛГБТ в СМИ - РИА Новости, 24.11.2022

Госдума приняла закон о запрете пропаганды ЛГБТ в СМИ

Госдума единогласно приняла пакет законов о запрете в России пропаганды ЛГБТ, педофилии и смены пола и о включении такой информации в перечень запрещенной для... РИА Новости, 24.11.2022

2022-11-24T11:38

2022-11-24T11:38

2022-11-24T13:09

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МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Госдума единогласно приняла пакет законов о запрете в России пропаганды ЛГБТ, педофилии и смены пола и о включении такой информации в перечень запрещенной для детей.Действие документа будет распространяться на рекламу, книги, кино и аудиовизуальные сервисы.В частности, в случае вступления законов в силу будет запрещено выдавать прокатные удостоверения фильмам, пропагандирующим нетрадиционные сексуальные отношения и предпочтения, а также смену пола.Помимо этого, нельзя будет продавать товары, в том числе зарубежные, с подобным содержанием.За нарушения будут грозить крупные штрафы.Так, за пропаганду ЛГБТ граждане должны будут заплатить до 400 тысяч рублей, юрлица — до пяти миллионов. Иностранцам также может грозить административный арест на 15 суток или депортация.Ответственность за пропаганду педофилии наступит в виде штрафа в размере до 800 тысяч рублей для физлиц и до десяти миллионов для организаций. Иностранца за такое правонарушение могут выдворить из России.За распространение среди несовершеннолетних информации, демонстрирующей нетрадиционные сексуальные отношения и предпочтения либо способной вызвать у них желание сменить пол, будут наказывать штрафами до 200 тысяч рублей для граждан и до четырех миллионов рублей для юрлиц.Роскомнадзор получит право утверждать порядок мониторинга интернета для выявления информации и программ, доступ к которым должен быть ограничен.

https://ria.ru/20221123/videoigry-1833690001.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

госдума рф, общество, россия