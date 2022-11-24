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Госдума приняла закон о запрете пропаганды ЛГБТ в СМИ - РИА Новости, 24.11.2022
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Госдума приняла закон о запрете пропаганды ЛГБТ в СМИ
Госдума приняла закон о запрете пропаганды ЛГБТ в СМИ - РИА Новости, 24.11.2022
Госдума приняла закон о запрете пропаганды ЛГБТ в СМИ
Госдума единогласно приняла пакет законов о запрете в России пропаганды ЛГБТ, педофилии и смены пола и о включении такой информации в перечень запрещенной для... РИА Новости, 24.11.2022
2022-11-24T11:38
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общество
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МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Госдума единогласно приняла пакет законов о запрете в России пропаганды ЛГБТ, педофилии и смены пола и о включении такой информации в перечень запрещенной для детей.Действие документа будет распространяться на рекламу, книги, кино и аудиовизуальные сервисы.В частности, в случае вступления законов в силу будет запрещено выдавать прокатные удостоверения фильмам, пропагандирующим нетрадиционные сексуальные отношения и предпочтения, а также смену пола.Помимо этого, нельзя будет продавать товары, в том числе зарубежные, с подобным содержанием.За нарушения будут грозить крупные штрафы.Так, за пропаганду ЛГБТ граждане должны будут заплатить до 400 тысяч рублей, юрлица — до пяти миллионов. Иностранцам также может грозить административный арест на 15 суток или депортация.Ответственность за пропаганду педофилии наступит в виде штрафа в размере до 800 тысяч рублей для физлиц и до десяти миллионов для организаций. Иностранца за такое правонарушение могут выдворить из России.За распространение среди несовершеннолетних информации, демонстрирующей нетрадиционные сексуальные отношения и предпочтения либо способной вызвать у них желание сменить пол, будут наказывать штрафами до 200 тысяч рублей для граждан и до четырех миллионов рублей для юрлиц.Роскомнадзор получит право утверждать порядок мониторинга интернета для выявления информации и программ, доступ к которым должен быть ограничен.
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госдума рф, общество, россия
Госдума РФ, Общество, Россия
11:38 24.11.2022 (обновлено: 13:09 24.11.2022)
 
Госдума приняла закон о запрете пропаганды ЛГБТ в СМИ

Госдума приняла закон о запрете пропаганды ЛГБТ в рекламе, книгах, кино и СМИ

© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы
Здание Государственной думы - РИА Новости, 1920, 24.11.2022
© РИА Новости / Мария Девахина
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Здание Государственной думы. Архивное фото
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МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Госдума единогласно приняла пакет законов о запрете в России пропаганды ЛГБТ, педофилии и смены пола и о включении такой информации в перечень запрещенной для детей.
Действие документа будет распространяться на рекламу, книги, кино и аудиовизуальные сервисы.
В частности, в случае вступления законов в силу будет запрещено выдавать прокатные удостоверения фильмам, пропагандирующим нетрадиционные сексуальные отношения и предпочтения, а также смену пола.
Помимо этого, нельзя будет продавать товары, в том числе зарубежные, с подобным содержанием.
Здание Государственной Думы России - РИА Новости, 1920, 23.11.2022
23 ноября, 15:59
Госдума отклонила поправку о запрете пропаганды ЛГБТ и насилия в видеоиграх
За нарушения будут грозить крупные штрафы.
Так, за пропаганду ЛГБТ граждане должны будут заплатить до 400 тысяч рублей, юрлица — до пяти миллионов. Иностранцам также может грозить административный арест на 15 суток или депортация.
Ответственность за пропаганду педофилии наступит в виде штрафа в размере до 800 тысяч рублей для физлиц и до десяти миллионов для организаций. Иностранца за такое правонарушение могут выдворить из России.
За распространение среди несовершеннолетних информации, демонстрирующей нетрадиционные сексуальные отношения и предпочтения либо способной вызвать у них желание сменить пол, будут наказывать штрафами до 200 тысяч рублей для граждан и до четырех миллионов рублей для юрлиц.
Роскомнадзор получит право утверждать порядок мониторинга интернета для выявления информации и программ, доступ к которым должен быть ограничен.
В холле Государственной Думы - РИА Новости, 1920, 23.11.2022
23 ноября, 16:00
Продажу товаров, содержащих пропаганду ЛГБТ, ограничат
 
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