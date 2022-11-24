https://ria.ru/20221124/lgbt-1833877952.html
Госдума приняла закон о запрете пропаганды ЛГБТ в СМИ
Госдума приняла закон о запрете пропаганды ЛГБТ в СМИ - РИА Новости, 24.11.2022
Госдума приняла закон о запрете пропаганды ЛГБТ в СМИ
Госдума единогласно приняла пакет законов о запрете в России пропаганды ЛГБТ, педофилии и смены пола и о включении такой информации в перечень запрещенной для... РИА Новости, 24.11.2022
2022-11-24T11:38
2022-11-24T11:38
2022-11-24T13:09
госдума рф
общество
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/07/1782225591_0:55:3072:1783_1920x0_80_0_0_c37136df941fd2146e54d63a019dab25.jpg
МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Госдума единогласно приняла пакет законов о запрете в России пропаганды ЛГБТ, педофилии и смены пола и о включении такой информации в перечень запрещенной для детей.Действие документа будет распространяться на рекламу, книги, кино и аудиовизуальные сервисы.В частности, в случае вступления законов в силу будет запрещено выдавать прокатные удостоверения фильмам, пропагандирующим нетрадиционные сексуальные отношения и предпочтения, а также смену пола.Помимо этого, нельзя будет продавать товары, в том числе зарубежные, с подобным содержанием.За нарушения будут грозить крупные штрафы.Так, за пропаганду ЛГБТ граждане должны будут заплатить до 400 тысяч рублей, юрлица — до пяти миллионов. Иностранцам также может грозить административный арест на 15 суток или депортация.Ответственность за пропаганду педофилии наступит в виде штрафа в размере до 800 тысяч рублей для физлиц и до десяти миллионов для организаций. Иностранца за такое правонарушение могут выдворить из России.За распространение среди несовершеннолетних информации, демонстрирующей нетрадиционные сексуальные отношения и предпочтения либо способной вызвать у них желание сменить пол, будут наказывать штрафами до 200 тысяч рублей для граждан и до четырех миллионов рублей для юрлиц.Роскомнадзор получит право утверждать порядок мониторинга интернета для выявления информации и программ, доступ к которым должен быть ограничен.
https://ria.ru/20221123/videoigry-1833690001.html
https://ria.ru/20221123/lgbt-1833690201.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/07/1782225591_167:0:2898:2048_1920x0_80_0_0_2d8251da3edc06f8b374789fe42f8473.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
госдума рф, общество, россия
Госдума РФ, Общество, Россия
11:38 24.11.2022 (обновлено: 13:09 24.11.2022)
Госдума приняла закон о запрете пропаганды ЛГБТ в СМИ
Госдума приняла закон о запрете пропаганды ЛГБТ в рекламе, книгах, кино и СМИ
МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости.
Госдума единогласно приняла пакет законов
о запрете в России пропаганды ЛГБТ, педофилии и смены пола и о включении такой информации в перечень запрещенной для детей.
Действие документа будет распространяться на рекламу, книги, кино и аудиовизуальные сервисы.
В частности, в случае вступления законов в силу будет запрещено выдавать прокатные удостоверения фильмам, пропагандирующим нетрадиционные сексуальные отношения и предпочтения, а также смену пола.
Помимо этого, нельзя будет продавать товары, в том числе зарубежные, с подобным содержанием.
За нарушения будут грозить крупные штрафы.
Так, за пропаганду ЛГБТ граждане должны будут заплатить до 400 тысяч рублей, юрлица — до пяти миллионов. Иностранцам также может грозить административный арест на 15 суток или депортация.
Ответственность за пропаганду педофилии наступит в виде штрафа в размере до 800 тысяч рублей для физлиц и до десяти миллионов для организаций. Иностранца за такое правонарушение могут выдворить из России
.
За распространение среди несовершеннолетних информации, демонстрирующей нетрадиционные сексуальные отношения и предпочтения либо способной вызвать у них желание сменить пол, будут наказывать штрафами до 200 тысяч рублей для граждан и до четырех миллионов рублей для юрлиц.
Роскомнадзор
получит право утверждать порядок мониторинга интернета для выявления информации и программ, доступ к которым должен быть ограничен.