https://ria.ru/20221124/lenoblast-1833934214.html

Ленобласть: определены основные направления работы в 2023 году

Ленобласть: определены основные направления работы в 2023 году - РИА Новости, 24.11.2022

Ленобласть: определены основные направления работы в 2023 году

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко по итогам встречи с жителями определил основные задачи на следующий год, в их числе – реконструкция системы РИА Новости, 24.11.2022

2022-11-24T13:44

2022-11-24T13:44

2022-11-24T13:56

ленинградская область

александр дрозденко

кировский район

кириши

жкх

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 ноя — РИА Новости. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко по итогам встречи с жителями определил основные задачи на следующий год, в их числе – реконструкция системы водоснабжения в Гатчинском, Выборгском, Лужском и Кировском районах, строительство новых фельдшерско-акушерских пунктов и ремонт региональных дорог,Насущные вопросыТак, в 2023 году начнется строительство четырех объектов водоснабжения в Гатчинском, Выборгском, Лужском и Кировском районах, а также работы по реконструкции системы водоснабжения в Колчаново, где уже несколько лет планировали запустить станцию мощностью 500 кубометров в сутки."Проект прошёл экспертизу, средства на софинансирование получены от министерства строительства РФ, в декабре "Леноблводоканал" намерен заключить договор с датой завершения работ в декабре 2023 года", — сказал губернатор.На встрече с Дрозденко жители Колчаново поблагодарили главу региона за обновление школы и дома культуры, капремонт водопровода от Чернецкой до Железнодорожной улицы, который завершился в этом году."Качество водоснабжения в деревне выросло", — сообщили в пресс-службе. Губернатор также рассказал жителям, что реконструкцию сетей планируется начать уже в декабре текущего года по федеральной программе "Чистая вода". Строители отремонтируют водозаборный оголовок, колодец с насосной станцией и станцию водоочистки."Срок завершения работ определен четвертым кварталом 2023 года, после чего проведут благоустройство территории", — уточнили в пресс-службе.Здоровье превыше всего"Обращения жителей помогают нам качественнее планировать строительство новых объектов и эффективнее выстраивать работу с федеральными органами власти. В частности, ускорилась работа возведению новых фельдшерско-акушерских пунктов (ФАПов)", — отметил губернатор Ленобласти Александр Дрозденко.Так, в деревне Сухое построят по модульной технологии новый фельдшерско-акушерский пункт. После этого в него специалисты переедут из старого фельдшерско-акушерского пункта, срок эксплуатации которого подходит к концу. Расширится и функционал учреждения: жителей будут принимать терапевты, гинекологи, появится современный процедурный кабинет. Проектирование объекта стартовало в сентябре этого года и закончится в апреле 2023 года. По поручению главы региона, строительство должно завершиться до конца года следующего года."Ещё три фельдшерско-акушерских пункта по программе планируем строить в Выборгском, Гатчинском и Лужском районах", — сообщил глава Ленобласти.Привести в порядок дорогиКроме того, после обращения жителей правительство Ленинградской области провело оценку состояния дороги от Киришей до Глажево и выбрало подрядчика."С 2025 на 2023 год удалось перенести сроки по ремонту дороги от Киришей до Глажево. Все это ― благодаря активной позиции ленинградцев. Строители готовятся приступить к ремонту в следующем году по государственной программе "Развитие транспортной системы Ленинградской области", — сказал Александр Дрозденко, добавив, что завершить работу планируется в сентябре 2023 года, а в дальнейшем объект планируется передать в федеральную собственность.В пресс-службе администрации Ленобласти напомнили, что с 2012 года дважды в месяц губернатор проводит "прямые линии" связи с жителями региона и отвечает на насущные вопросы. Кроме того, во время диалога к обсуждению проблем подключаются главы администраций муниципалитетов Ленобласти. Таким образом удалось решить сотни вопросов, волнующих ленинградцев.

https://ria.ru/20221117/lenoblast-1833004466.html

https://ria.ru/20221102/lenoblast-1828603050.html

https://ria.ru/20221108/byudzhet-1830036665.html

кировский район

кириши

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александр дрозденко, кировский район, кириши, жкх