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ГД приняла закон об обеспечении лекарствами пациентов с редкими болезнями - РИА Новости, 24.11.2022
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ГД приняла закон об обеспечении лекарствами пациентов с редкими болезнями
ГД приняла закон об обеспечении лекарствами пациентов с редкими болезнями - РИА Новости, 24.11.2022
ГД приняла закон об обеспечении лекарствами пациентов с редкими болезнями
Госдума на пленарном заседании в четверг приняла закон, предусматривающий обеспечение за счет бюджетных средств лекарственными препаратами пациентов, страдающих РИА Новости, 24.11.2022
2022-11-24T13:10
2022-11-24T13:10
общество
госдума рф
россия
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании в четверг приняла закон, предусматривающий обеспечение за счет бюджетных средств лекарственными препаратами пациентов, страдающих орфанными заболеваниями.Согласно документу, обеспечение лекарственными препаратами взрослых, больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, рассеянным склерозом, лиц после трансплантации органов и (или) тканей будет осуществляться за счет бюджетных средств, предусмотренных в федеральном бюджете уполномоченному ФОИВ.В отношении детей до 18 лет - за счет средств бюджета, предусмотренных в федеральном бюджете уполномоченному ФОИВ для нужд Фонда поддержки детей с тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями, в том числе редкими (орфанными) заболеваниями, "Круг добра", в соответствии с порядком приобретения лекарственных препаратов и медицинских изделий для конкретного ребенка.
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общество, госдума рф, россия
Общество, Госдума РФ, Россия
13:10 24.11.2022
 
ГД приняла закон об обеспечении лекарствами пациентов с редкими болезнями

Госдума приняла закон об обеспечении лекарствами пациентов с орфанными заболеваниями

© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в медиабанкФармацевты возле полок с лекарствами в аптеке
Фармацевты возле полок с лекарствами в аптеке - РИА Новости, 1920, 24.11.2022
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Фармацевты возле полок с лекарствами в аптеке. Архивное фото
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании в четверг приняла закон, предусматривающий обеспечение за счет бюджетных средств лекарственными препаратами пациентов, страдающих орфанными заболеваниями.
Согласно документу, обеспечение лекарственными препаратами взрослых, больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, рассеянным склерозом, лиц после трансплантации органов и (или) тканей будет осуществляться за счет бюджетных средств, предусмотренных в федеральном бюджете уполномоченному ФОИВ.
В отношении детей до 18 лет - за счет средств бюджета, предусмотренных в федеральном бюджете уполномоченному ФОИВ для нужд Фонда поддержки детей с тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями, в том числе редкими (орфанными) заболеваниями, "Круг добра", в соответствии с порядком приобретения лекарственных препаратов и медицинских изделий для конкретного ребенка.
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