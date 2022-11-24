https://ria.ru/20221124/lekarstva-1833913586.html

ГД приняла закон об обеспечении лекарствами пациентов с редкими болезнями

ГД приняла закон об обеспечении лекарствами пациентов с редкими болезнями - РИА Новости, 24.11.2022

ГД приняла закон об обеспечении лекарствами пациентов с редкими болезнями

Госдума на пленарном заседании в четверг приняла закон, предусматривающий обеспечение за счет бюджетных средств лекарственными препаратами пациентов, страдающих РИА Новости, 24.11.2022

2022-11-24T13:10

2022-11-24T13:10

2022-11-24T13:10

общество

госдума рф

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/11/1788959395_0:0:3058:1721_1920x0_80_0_0_ea82d272a23979e57f292fa94ce9b0ff.jpg

МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании в четверг приняла закон, предусматривающий обеспечение за счет бюджетных средств лекарственными препаратами пациентов, страдающих орфанными заболеваниями.Согласно документу, обеспечение лекарственными препаратами взрослых, больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, рассеянным склерозом, лиц после трансплантации органов и (или) тканей будет осуществляться за счет бюджетных средств, предусмотренных в федеральном бюджете уполномоченному ФОИВ.В отношении детей до 18 лет - за счет средств бюджета, предусмотренных в федеральном бюджете уполномоченному ФОИВ для нужд Фонда поддержки детей с тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями, в том числе редкими (орфанными) заболеваниями, "Круг добра", в соответствии с порядком приобретения лекарственных препаратов и медицинских изделий для конкретного ребенка.

https://ria.ru/20221123/lekarstva-1833684554.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, госдума рф, россия