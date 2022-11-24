https://ria.ru/20221124/lekarstva-1833913586.html
ГД приняла закон об обеспечении лекарствами пациентов с редкими болезнями
ГД приняла закон об обеспечении лекарствами пациентов с редкими болезнями - РИА Новости, 24.11.2022
ГД приняла закон об обеспечении лекарствами пациентов с редкими болезнями
Госдума на пленарном заседании в четверг приняла закон, предусматривающий обеспечение за счет бюджетных средств лекарственными препаратами пациентов, страдающих РИА Новости, 24.11.2022
2022-11-24T13:10
2022-11-24T13:10
2022-11-24T13:10
общество
госдума рф
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/11/1788959395_0:0:3058:1721_1920x0_80_0_0_ea82d272a23979e57f292fa94ce9b0ff.jpg
МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании в четверг приняла закон, предусматривающий обеспечение за счет бюджетных средств лекарственными препаратами пациентов, страдающих орфанными заболеваниями.Согласно документу, обеспечение лекарственными препаратами взрослых, больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, рассеянным склерозом, лиц после трансплантации органов и (или) тканей будет осуществляться за счет бюджетных средств, предусмотренных в федеральном бюджете уполномоченному ФОИВ.В отношении детей до 18 лет - за счет средств бюджета, предусмотренных в федеральном бюджете уполномоченному ФОИВ для нужд Фонда поддержки детей с тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями, в том числе редкими (орфанными) заболеваниями, "Круг добра", в соответствии с порядком приобретения лекарственных препаратов и медицинских изделий для конкретного ребенка.
https://ria.ru/20221123/lekarstva-1833684554.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/11/1788959395_329:0:3058:2047_1920x0_80_0_0_edeb13f7cbf6c1d33d10b1a4b9f9306b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, госдума рф, россия
Общество, Госдума РФ, Россия
ГД приняла закон об обеспечении лекарствами пациентов с редкими болезнями
Госдума приняла закон об обеспечении лекарствами пациентов с орфанными заболеваниями
МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании в четверг приняла закон, предусматривающий обеспечение за счет бюджетных средств лекарственными препаратами пациентов, страдающих орфанными заболеваниями.
Согласно документу, обеспечение лекарственными препаратами взрослых, больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, рассеянным склерозом, лиц после трансплантации органов и (или) тканей будет осуществляться за счет бюджетных средств, предусмотренных в федеральном бюджете уполномоченному ФОИВ.
В отношении детей до 18 лет - за счет средств бюджета, предусмотренных в федеральном бюджете уполномоченному ФОИВ для нужд Фонда поддержки детей с тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями, в том числе редкими (орфанными) заболеваниями, "Круг добра", в соответствии с порядком приобретения лекарственных препаратов и медицинских изделий для конкретного ребенка.