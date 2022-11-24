https://ria.ru/20221124/lavrov-1833898090.html
Лавров встретится с Лукашенко в Минске
Лавров встретится с Лукашенко в Минске - РИА Новости, 24.11.2022
Лавров встретится с Лукашенко в Минске
Глава МИД РФ Сергей Лавров посетит Минск 27-28 ноября, запланирована встреча с президентом Александром Лукашенко, сообщил официальный представитель МИД РФ Мария РИА Новости, 24.11.2022
2022-11-24T12:34
2022-11-24T12:34
2022-11-24T12:42
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россия
александр лукашенко
сергей лавров
мария захарова
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров посетит Минск 27-28 ноября, запланирована встреча с президентом Александром Лукашенко, сообщил официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Двадцать седьмого - двадцать восьмого ноября министр иностранных дел РФ Сергей Лавров посетит Минск для участия в совместном заседании коллегии иностранных дел России и Белоруссии. Запланирована его встреча с президентом Республики Беларусь и министром иностранных дел этой страны", - сообщила Захарова на брифинге.
https://ria.ru/20221124/lavrov-1833872541.html
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минск, россия, александр лукашенко, сергей лавров, мария захарова, белоруссия
Минск, Россия, Александр Лукашенко, Сергей Лавров, Мария Захарова, Белоруссия
12:34 24.11.2022 (обновлено: 12:42 24.11.2022)
Лавров встретится с Лукашенко в Минске
Захарова сообщила, что Лавров посетит Минск 27-28 ноября, где встретится с Лукашенко