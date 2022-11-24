04:57 24.11.2022 (обновлено: 05:13 24.11.2022)
Спецпредставитель президента рассказал, кто стоит за действиями курдов
Лаврентьев полагает, что за активизацией курдов в Сирии и Ираке стоят США
© Sputnik / Владислав Воднев / Перейти в медиабанкСпециальный представитель президента РФ по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев
© Sputnik / Владислав Воднев
Специальный представитель президента РФ по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев. Архивное фото
АСТАНА, 24 ноя – РИА Новости. За активизацией курдов в Сирии и Ираке, вероятно, стоит "опытный дирижер", а именно США, заявил в интервью РИА Новости спецпредставитель президента России по Сирии Александр Лаврентьев.
"То, что в последнее время произошло обострение ситуации не только на северо-востоке Сирии, но и в Иракском Курдистане — мы считаем, что это все-таки, наверное, не просто так", - сказал он.
Запад, по словам Лаврентьева, рассматривает сирийское досье как дополнительный некий фронт борьбы против России на фоне спецоперации на Украине.
Спецпредставитель не исключил, что за активизацией деятельности курдов против Ирана и сирийских курдов против Турции, "стоит какой-то опытный дирижер". "Без обиняков здесь можно сказать, что, скорее всего, за этим стоят Соединенные Штаты. Потому что США оказывают поддержку и иранским курдам, настраивая их на протесты. Американцы, естественно, снабжают вооружением, продовольствием северо-восток Сирии — курды от них, естественно, очень сильно зависимы", - отметил он.
Турция, пояснил Лаврентьев, напрямую обвинила Соединенные Штаты в поддержке тех, кто стоит за терактами, потому что курды без отмашки со стороны Вашингтона вряд ли бы пошли на такие резонансные атаки.
"Это не самодеятельность, я думаю, а четко спланированная линия на расшатывание ситуации, на вбивание, может быть, какого-то определенного клина, в том числе и в "астанинский" формат", - подчеркнул Лаврентьев.
Как заявили ранее в МВД Турции, указание на теракт, который произошел в центре Стамбула 13 ноября и унес жизни шести человек, поступило из Кобани, а исполнитель прошел на турецкую территорию через город Африн. Подозреваемая в теракте задержана, она призналась в связях с Рабочей партией Курдистана.
Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС Ирана) еще в октябре начал против четырехфазовую военную операцию из-за того, что Тегеран считает причастными к протестам в стране курдские группировки, базирующиеся в Ираке. В ней приняли участие сухопутные войска, а также военно-воздушные части корпуса. ВС Ирана нанесли точечные удары с помощью воздушной авиации, а также беспилотников "камикадзе".