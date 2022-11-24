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Спецпредставитель президента рассказал, кто стоит за действиями курдов - РИА Новости, 24.11.2022
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Спецпредставитель президента рассказал, кто стоит за действиями курдов
Спецпредставитель президента рассказал, кто стоит за действиями курдов - РИА Новости, 24.11.2022
Спецпредставитель президента рассказал, кто стоит за действиями курдов
За активизацией курдов в Сирии и Ираке, вероятно, стоит "опытный дирижер", а именно США, заявил в интервью РИА Новости спецпредставитель президента России по... РИА Новости, 24.11.2022
2022-11-24T04:57
2022-11-24T05:13
александр лаврентьев
сирия
россия
иран
рабочая партия курдистана
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АСТАНА, 24 ноя – РИА Новости. За активизацией курдов в Сирии и Ираке, вероятно, стоит "опытный дирижер", а именно США, заявил в интервью РИА Новости спецпредставитель президента России по Сирии Александр Лаврентьев."То, что в последнее время произошло обострение ситуации не только на северо-востоке Сирии, но и в Иракском Курдистане — мы считаем, что это все-таки, наверное, не просто так", - сказал он.Запад, по словам Лаврентьева, рассматривает сирийское досье как дополнительный некий фронт борьбы против России на фоне спецоперации на Украине. Спецпредставитель не исключил, что за активизацией деятельности курдов против Ирана и сирийских курдов против Турции, "стоит какой-то опытный дирижер". "Без обиняков здесь можно сказать, что, скорее всего, за этим стоят Соединенные Штаты. Потому что США оказывают поддержку и иранским курдам, настраивая их на протесты. Американцы, естественно, снабжают вооружением, продовольствием северо-восток Сирии — курды от них, естественно, очень сильно зависимы", - отметил он.Турция, пояснил Лаврентьев, напрямую обвинила Соединенные Штаты в поддержке тех, кто стоит за терактами, потому что курды без отмашки со стороны Вашингтона вряд ли бы пошли на такие резонансные атаки."Это не самодеятельность, я думаю, а четко спланированная линия на расшатывание ситуации, на вбивание, может быть, какого-то определенного клина, в том числе и в "астанинский" формат", - подчеркнул Лаврентьев.Как заявили ранее в МВД Турции, указание на теракт, который произошел в центре Стамбула 13 ноября и унес жизни шести человек, поступило из Кобани, а исполнитель прошел на турецкую территорию через город Африн. Подозреваемая в теракте задержана, она призналась в связях с Рабочей партией Курдистана.Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС Ирана) еще в октябре начал против четырехфазовую военную операцию из-за того, что Тегеран считает причастными к протестам в стране курдские группировки, базирующиеся в Ираке. В ней приняли участие сухопутные войска, а также военно-воздушные части корпуса. ВС Ирана нанесли точечные удары с помощью воздушной авиации, а также беспилотников "камикадзе".
https://ria.ru/20221123/kurdy-1833648280.html
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александр лаврентьев, сирия, россия, иран, рабочая партия курдистана
Александр Лаврентьев, Сирия, Россия, Иран, Рабочая партия Курдистана
04:57 24.11.2022 (обновлено: 05:13 24.11.2022)
 
Спецпредставитель президента рассказал, кто стоит за действиями курдов

Лаврентьев полагает, что за активизацией курдов в Сирии и Ираке стоят США

© Sputnik / Владислав Воднев / Перейти в медиабанкСпециальный представитель президента РФ по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев
Специальный представитель президента РФ по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев - РИА Новости, 1920, 24.11.2022
© Sputnik / Владислав Воднев
Перейти в медиабанк
Специальный представитель президента РФ по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев. Архивное фото
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АСТАНА, 24 ноя – РИА Новости. За активизацией курдов в Сирии и Ираке, вероятно, стоит "опытный дирижер", а именно США, заявил в интервью РИА Новости спецпредставитель президента России по Сирии Александр Лаврентьев.
"То, что в последнее время произошло обострение ситуации не только на северо-востоке Сирии, но и в Иракском Курдистане — мы считаем, что это все-таки, наверное, не просто так", - сказал он.
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Запад, по словам Лаврентьева, рассматривает сирийское досье как дополнительный некий фронт борьбы против России на фоне спецоперации на Украине.
Спецпредставитель не исключил, что за активизацией деятельности курдов против Ирана и сирийских курдов против Турции, "стоит какой-то опытный дирижер". "Без обиняков здесь можно сказать, что, скорее всего, за этим стоят Соединенные Штаты. Потому что США оказывают поддержку и иранским курдам, настраивая их на протесты. Американцы, естественно, снабжают вооружением, продовольствием северо-восток Сирии — курды от них, естественно, очень сильно зависимы", - отметил он.
Турция, пояснил Лаврентьев, напрямую обвинила Соединенные Штаты в поддержке тех, кто стоит за терактами, потому что курды без отмашки со стороны Вашингтона вряд ли бы пошли на такие резонансные атаки.
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"Это не самодеятельность, я думаю, а четко спланированная линия на расшатывание ситуации, на вбивание, может быть, какого-то определенного клина, в том числе и в "астанинский" формат", - подчеркнул Лаврентьев.
Как заявили ранее в МВД Турции, указание на теракт, который произошел в центре Стамбула 13 ноября и унес жизни шести человек, поступило из Кобани, а исполнитель прошел на турецкую территорию через город Африн. Подозреваемая в теракте задержана, она призналась в связях с Рабочей партией Курдистана.
Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС Ирана) еще в октябре начал против четырехфазовую военную операцию из-за того, что Тегеран считает причастными к протестам в стране курдские группировки, базирующиеся в Ираке. В ней приняли участие сухопутные войска, а также военно-воздушные части корпуса. ВС Ирана нанесли точечные удары с помощью воздушной авиации, а также беспилотников "камикадзе".
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Александр ЛаврентьевСирияРоссияИранРабочая партия Курдистана
 
 
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