https://ria.ru/20221124/krymsk-1834041689.html
В МВД раскрыли подробности происшествия со стрельбой в Крымске
В МВД раскрыли подробности происшествия со стрельбой в Крымске - РИА Новости, 24.11.2022
В МВД раскрыли подробности происшествия со стрельбой в Крымске
Причиной происшествия в Крымске на Кубани мог стать результат бракоразводного процесса, сообщил РИА Новости начальник пресс-службы ГУ МВД по Краснодарскому краю РИА Новости, 24.11.2022
2022-11-24T18:27
2022-11-24T18:27
2022-11-24T18:38
происшествия
крымск
краснодарский край
россия
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Причиной происшествия в Крымске на Кубани мог стать результат бракоразводного процесса, сообщил РИА Новости начальник пресс-службы ГУ МВД по Краснодарскому краю Александр Рунов.Ранее краевая прокуратура сообщила, что неизвестный открыл стрельбу рядом с торговым центром "Славянский" в Крымске. Позднее в ГУ МВД по региону сообщили РИА Новости, что в результате происшествия погибли четыре человека, включая самого злоумышленника."По предварительным данным, причиной происшествия мог явиться результат бракоразводного процесса с участием злоумышленника", - сказал Рунов.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, крымск, краснодарский край, россия, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Крымск, Краснодарский край, Россия, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
18:27 24.11.2022 (обновлено: 18:38 24.11.2022)
В МВД раскрыли подробности происшествия со стрельбой в Крымске
МВД: причиной стрельбы в Крымске мог стать результат бракоразводного процесса
МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Причиной происшествия в Крымске на Кубани мог стать результат бракоразводного процесса, сообщил РИА Новости начальник пресс-службы ГУ МВД по Краснодарскому краю Александр Рунов.
Ранее краевая прокуратура сообщила, что неизвестный открыл стрельбу рядом с торговым центром "Славянский" в Крымске. Позднее в ГУ МВД по региону сообщили РИА Новости, что в результате происшествия погибли четыре человека, включая самого злоумышленника.
"По предварительным данным, причиной происшествия мог явиться результат бракоразводного процесса с участием злоумышленника", - сказал Рунов.