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В МВД раскрыли подробности происшествия со стрельбой в Крымске

В МВД раскрыли подробности происшествия со стрельбой в Крымске - РИА Новости, 24.11.2022

В МВД раскрыли подробности происшествия со стрельбой в Крымске

Причиной происшествия в Крымске на Кубани мог стать результат бракоразводного процесса, сообщил РИА Новости начальник пресс-службы ГУ МВД по Краснодарскому краю РИА Новости, 24.11.2022

2022-11-24T18:27

2022-11-24T18:27

2022-11-24T18:38

происшествия

крымск

краснодарский край

россия

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Причиной происшествия в Крымске на Кубани мог стать результат бракоразводного процесса, сообщил РИА Новости начальник пресс-службы ГУ МВД по Краснодарскому краю Александр Рунов.Ранее краевая прокуратура сообщила, что неизвестный открыл стрельбу рядом с торговым центром "Славянский" в Крымске. Позднее в ГУ МВД по региону сообщили РИА Новости, что в результате происшествия погибли четыре человека, включая самого злоумышленника."По предварительным данным, причиной происшествия мог явиться результат бракоразводного процесса с участием злоумышленника", - сказал Рунов.

https://ria.ru/20221119/kafe-1832811010.html

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Владимир Лаврентьев

происшествия, крымск, краснодарский край, россия, министерство внутренних дел рф (мвд россии)