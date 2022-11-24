https://ria.ru/20221124/kripto-1833879706.html
Минфин не пришел к компромиссу с ЦБ по криптовалютам, заявил Силуанов
Минфин не пришел к компромиссу с ЦБ по криптовалютам, заявил Силуанов - РИА Новости, 24.11.2022
Минфин не пришел к компромиссу с ЦБ по криптовалютам, заявил Силуанов
Минфин считает разумной легализацию рынка криптовалют в России, но ему пока так и не удалось найти компромисс с ЦБ по этому поводу, рассказал министр финансов... РИА Новости, 24.11.2022
2022-11-24T11:44
2022-11-24T11:44
2022-11-24T11:44
экономика
антон силуанов
россия
министерство финансов рф (минфин россии)
центральный банк рф (цб рф)
госдума рф
криптовалюта
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Минфин считает разумной легализацию рынка криптовалют в России, но ему пока так и не удалось найти компромисс с ЦБ по этому поводу, рассказал министр финансов РФ Антон Силуанов на встрече со студентами ВУЗов в рамках онлайн-марафона "ФинЗОЖ".Министр напомнил, что в России сейчас запрещены расчеты в иностранных валютах, хотя иметь их никто не запрещает. "В принципе можно было бы сделать то же самое и для криптовалюты", - заявил глава Минфина.Он напомнил, что депутаты Госдумы разработали законопроект о регулировании майнинга криптовалют. "Хотят легализовать майнинг - это здорово. Но Центральный банк как броня, стена стоит насмерть, не хочет, чтобы крипта входила в наш оборот", - посетовал он.Силуанов отметил, что разработанный депутатами законопроект легализует только майнинг криптовалют в России, не подразумевая операций с ними на российской инфраструктуре. При этом Минфин готов пойти дальше."На наш взгляд, можно было бы постепенно развивать и наш крипторынок, делать это можно постепенно, если Центральный банк видит опасения. Но закрывать глаза на то, что есть на самом деле, наверное, это неправильно было бы. Поэтому мы за то, чтобы легализовывать этот сектор", - заявил он."Это позиция Минфина. Мы такой позиции придерживаемся. Но Центральный банк пока еще имеет другое мнение на этот счет", - объяснил он.
https://ria.ru/20221122/ftx-1833370866.html
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экономика, антон силуанов, россия, министерство финансов рф (минфин россии), центральный банк рф (цб рф), госдума рф, криптовалюта
Экономика, Антон Силуанов, Россия, Министерство финансов РФ (Минфин России), Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Госдума РФ, Криптовалюта
Минфин не пришел к компромиссу с ЦБ по криптовалютам, заявил Силуанов
Силуанов: Минфин так и не пришел к компромиссу с ЦБ по регулированию криптовалют
МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Минфин считает разумной легализацию рынка криптовалют в России, но ему пока так и не удалось найти компромисс с ЦБ по этому поводу, рассказал министр финансов РФ Антон Силуанов на встрече со студентами ВУЗов в рамках онлайн-марафона "ФинЗОЖ".
Министр напомнил, что в России сейчас запрещены расчеты в иностранных валютах, хотя иметь их никто не запрещает. "В принципе можно было бы сделать то же самое и для криптовалюты", - заявил глава Минфина.
Он напомнил, что депутаты Госдумы
разработали законопроект о регулировании майнинга криптовалют. "Хотят легализовать майнинг - это здорово. Но Центральный банк как броня, стена стоит насмерть, не хочет, чтобы крипта входила в наш оборот", - посетовал он.
"Поскольку крипта - это данность, вы имеете возможность покупать, оперировать, продавать, и все это за рубежом делается, не на нашей инфраструктуре. Доходы никто не получает, все это нелегально получается. Лучше все-таки иметь правовое регулирование, чем его отсутствие", - подчеркнул он.
Силуанов отметил, что разработанный депутатами законопроект легализует только майнинг криптовалют в России, не подразумевая операций с ними на российской инфраструктуре. При этом Минфин готов пойти дальше.
"На наш взгляд, можно было бы постепенно развивать и наш крипторынок, делать это можно постепенно, если Центральный банк видит опасения. Но закрывать глаза на то, что есть на самом деле, наверное, это неправильно было бы. Поэтому мы за то, чтобы легализовывать этот сектор", - заявил он.
"Это позиция Минфина. Мы такой позиции придерживаемся. Но Центральный банк пока еще имеет другое мнение на этот счет", - объяснил он.