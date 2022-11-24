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Украина приостановила работу некоторых пунктов пропуска на границе - РИА Новости, 24.11.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221124/kpp-1833877651.html
Украина приостановила работу некоторых пунктов пропуска на границе
Украина приостановила работу некоторых пунктов пропуска на границе - РИА Новости, 24.11.2022
Украина приостановила работу некоторых пунктов пропуска на границе
Работа нескольких пунктов пропуска на украинской границе с Венгрией и Румынией временно приостановлена из-за отсутствия электропитания, сообщает западное... РИА Новости, 24.11.2022
2022-11-24T11:38
2022-11-24T11:38
специальная военная операция на украине
в мире
украина
венгрия
румыния
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Работа нескольких пунктов пропуска на украинской границе с Венгрией и Румынией временно приостановлена из-за отсутствия электропитания, сообщает западное региональное управление госпогранслужбы Украины – "Западная граница"."В связи с отсутствием электропитания приостановлено оформление лиц и транспортных средств в пункте пропуска "Солотвино" на границе с Румынией и пунктах пропуска "Косино" и "Звонковое" на границе с Венгрией… Просим... по возможности выбирать другие пункты пропуска для пересечения границы", - говорится в сообщении ведомства.В среду министерство энергетики Украины сообщало, что все АЭС и большинство ТЭС и ГЭС были временно обесточены, а подавляющее большинство потребителей электроэнергии остались без света.Воздушная тревога ранее была объявлена по всей Украине. Украинские СМИ сообщили, что Киев, Харьков, Хмельницкий, Николаев, Львов и подконтрольное Украине Запорожье частично остались без электроснабжения. Мэр Львова Андрей Садовой позднее уточнил, что город полностью лишен электроэнергии. О полном отключении электроснабжения региона сообщили также власти Одесской области. Киевская область полностью обесточена, заявили позднее в администрации региона.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.Атака на энергосистему 15 ноября стала, по оценке властей Украины, самой массированной с начала спецоперации. После нее премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что почти половина энергетической системы страны выведена из строя после ракетных ударов.
https://ria.ru/20221124/energosistema-1833856840.html
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в мире, украина, венгрия, румыния
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Венгрия, Румыния
11:38 24.11.2022
 
Украина приостановила работу некоторых пунктов пропуска на границе

Украина приостановила работу пунктов пропуска на границе с Венгрией и Румынией

© Sputnik / Перейти в медиабанкПункт пропуска на границе
Пункт пропуска на границе - РИА Новости, 1920, 24.11.2022
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Пункт пропуска на границе. Архивное фото
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Работа нескольких пунктов пропуска на украинской границе с Венгрией и Румынией временно приостановлена из-за отсутствия электропитания, сообщает западное региональное управление госпогранслужбы Украины – "Западная граница".
"В связи с отсутствием электропитания приостановлено оформление лиц и транспортных средств в пункте пропуска "Солотвино" на границе с Румынией и пунктах пропуска "Косино" и "Звонковое" на границе с Венгрией… Просим... по возможности выбирать другие пункты пропуска для пересечения границы", - говорится в сообщении ведомства.
Киев - РИА Новости, 1920, 24.11.2022
Вчера, 10:45Специальная военная операция на Украине
На Украине оценили состояние энергосистемы после блэкаута
В среду министерство энергетики Украины сообщало, что все АЭС и большинство ТЭС и ГЭС были временно обесточены, а подавляющее большинство потребителей электроэнергии остались без света.
Воздушная тревога ранее была объявлена по всей Украине. Украинские СМИ сообщили, что Киев, Харьков, Хмельницкий, Николаев, Львов и подконтрольное Украине Запорожье частично остались без электроснабжения. Мэр Львова Андрей Садовой позднее уточнил, что город полностью лишен электроэнергии. О полном отключении электроснабжения региона сообщили также власти Одесской области. Киевская область полностью обесточена, заявили позднее в администрации региона.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
Атака на энергосистему 15 ноября стала, по оценке властей Украины, самой массированной с начала спецоперации. После нее премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что почти половина энергетической системы страны выведена из строя после ракетных ударов.
Обесточенный жилой район в Киеве - РИА Новости, 1920, 24.11.2022
Вчера, 11:11Специальная военная операция на Украине
Киев попросил ЕС и США о помощи в восстановлении энергосистемы Украины
 
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