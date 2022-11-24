https://ria.ru/20221124/kpp-1833877651.html

Украина приостановила работу некоторых пунктов пропуска на границе

Украина приостановила работу некоторых пунктов пропуска на границе - РИА Новости, 24.11.2022

Украина приостановила работу некоторых пунктов пропуска на границе

Работа нескольких пунктов пропуска на украинской границе с Венгрией и Румынией временно приостановлена из-за отсутствия электропитания, сообщает западное... РИА Новости, 24.11.2022

2022-11-24T11:38

2022-11-24T11:38

2022-11-24T11:38

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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Работа нескольких пунктов пропуска на украинской границе с Венгрией и Румынией временно приостановлена из-за отсутствия электропитания, сообщает западное региональное управление госпогранслужбы Украины – "Западная граница"."В связи с отсутствием электропитания приостановлено оформление лиц и транспортных средств в пункте пропуска "Солотвино" на границе с Румынией и пунктах пропуска "Косино" и "Звонковое" на границе с Венгрией… Просим... по возможности выбирать другие пункты пропуска для пересечения границы", - говорится в сообщении ведомства.В среду министерство энергетики Украины сообщало, что все АЭС и большинство ТЭС и ГЭС были временно обесточены, а подавляющее большинство потребителей электроэнергии остались без света.Воздушная тревога ранее была объявлена по всей Украине. Украинские СМИ сообщили, что Киев, Харьков, Хмельницкий, Николаев, Львов и подконтрольное Украине Запорожье частично остались без электроснабжения. Мэр Львова Андрей Садовой позднее уточнил, что город полностью лишен электроэнергии. О полном отключении электроснабжения региона сообщили также власти Одесской области. Киевская область полностью обесточена, заявили позднее в администрации региона.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.Атака на энергосистему 15 ноября стала, по оценке властей Украины, самой массированной с начала спецоперации. После нее премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что почти половина энергетической системы страны выведена из строя после ракетных ударов.

https://ria.ru/20221124/energosistema-1833856840.html

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, украина, венгрия, румыния