Рейтинг@Mail.ru
Пять городов России и Китая создадут механизм регулярных контактов - РИА Новости, 24.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Россия-Китай: Главное
Россия-Китай: Главное
https://ria.ru/20221124/kontakty-1834000345.html
Пять городов России и Китая создадут механизм регулярных контактов
Пять городов России и Китая создадут механизм регулярных контактов - РИА Новости, 24.11.2022
Пять городов России и Китая создадут механизм регулярных контактов
Три российских и два китайских города договорились создать механизм регулярных контактов между пятью городами, сообщает в четверг генеральное консульство России РИА Новости, 24.11.2022
2022-11-24T16:31
2022-11-24T16:31
россия-китай: главное
харбин
россия
шэньчжэнь
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/02/1587409383_0:159:3077:1889_1920x0_80_0_0_027b6d69927e76d7a0ed7ed34cb415b2.jpg
ПЕКИН, 24 ноя — РИА Новости. Три российских и два китайских города договорились создать механизм регулярных контактов между пятью городами, сообщает в четверг генеральное консульство России в городе Харбин.Сообщается, что 24 ноября руководители Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Харбина и Шэньчжэня провели встречу в формате видеоконференции."Её итогом стало подписание меморандума, в котором стороны договорились о создании механизма регулярных контактов между пятью городами", - говорится в сообщении генконсульства в Telegram-канале.В генконсульстве рассказали, что создаваемый между российскими и китайскими городами новый формат взаимодействия будет направлен на укрепление сотрудничества в таких сферах, как культура, образование, спорт, наука и техника, молодёжная политика, медицина, экономика, торговля и промышленность.В Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Харбине и Шэньчжэне также подтвердили заинтересованность участия городов-партнёров в проводимых у себя мероприятиях, в том числе выставках, фестивалях, форумах, рассказали в дипмиссии.
https://ria.ru/20221122/transport-1833362634.html
харбин
россия
шэньчжэнь
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Алёна Пава
Алёна Пава
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/02/1587409383_173:0:2902:2047_1920x0_80_0_0_71a72bd0c969ea2c465835f19745dfc4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
харбин, россия, шэньчжэнь
Россия-Китай: Главное, Харбин, Россия, Шэньчжэнь
16:31 24.11.2022
 

Пять городов России и Китая создадут механизм регулярных контактов

© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в медиабанкВид Харбина
Вид Харбина - РИА Новости, 1920, 24.11.2022
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Перейти в медиабанк
Вид Харбина
Читать ria.ru в
ПЕКИН, 24 ноя — РИА Новости. Три российских и два китайских города договорились создать механизм регулярных контактов между пятью городами, сообщает в четверг генеральное консульство России в городе Харбин.
Сообщается, что 24 ноября руководители Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Харбина и Шэньчжэня провели встречу в формате видеоконференции.
"Её итогом стало подписание меморандума, в котором стороны договорились о создании механизма регулярных контактов между пятью городами", - говорится в сообщении генконсульства в Telegram-канале.
В генконсульстве рассказали, что создаваемый между российскими и китайскими городами новый формат взаимодействия будет направлен на укрепление сотрудничества в таких сферах, как культура, образование, спорт, наука и техника, молодёжная политика, медицина, экономика, торговля и промышленность.
В Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Харбине и Шэньчжэне также подтвердили заинтересованность участия городов-партнёров в проводимых у себя мероприятиях, в том числе выставках, фестивалях, форумах, рассказали в дипмиссии.
Поезд - РИА Новости, 1920, 22.11.2022
22 ноября, 14:24Россия-Китай: Главное
Минтранс изучает идею создания двух новых ж/д линий в Китай
 
Россия-Китай: ГлавноеХарбинРоссияШэньчжэнь
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала