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Пять городов России и Китая создадут механизм регулярных контактов
Пять городов России и Китая создадут механизм регулярных контактов - РИА Новости, 24.11.2022
Пять городов России и Китая создадут механизм регулярных контактов
Три российских и два китайских города договорились создать механизм регулярных контактов между пятью городами, сообщает в четверг генеральное консульство России РИА Новости, 24.11.2022
2022-11-24T16:31
2022-11-24T16:31
2022-11-24T16:31
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ПЕКИН, 24 ноя — РИА Новости. Три российских и два китайских города договорились создать механизм регулярных контактов между пятью городами, сообщает в четверг генеральное консульство России в городе Харбин.Сообщается, что 24 ноября руководители Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Харбина и Шэньчжэня провели встречу в формате видеоконференции."Её итогом стало подписание меморандума, в котором стороны договорились о создании механизма регулярных контактов между пятью городами", - говорится в сообщении генконсульства в Telegram-канале.В генконсульстве рассказали, что создаваемый между российскими и китайскими городами новый формат взаимодействия будет направлен на укрепление сотрудничества в таких сферах, как культура, образование, спорт, наука и техника, молодёжная политика, медицина, экономика, торговля и промышленность.В Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Харбине и Шэньчжэне также подтвердили заинтересованность участия городов-партнёров в проводимых у себя мероприятиях, в том числе выставках, фестивалях, форумах, рассказали в дипмиссии.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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харбин, россия, шэньчжэнь
Россия-Китай: Главное, Харбин, Россия, Шэньчжэнь
ПЕКИН, 24 ноя — РИА Новости. Три российских и два китайских города договорились создать механизм регулярных контактов между пятью городами, сообщает в четверг генеральное консульство России в городе Харбин.
Сообщается, что 24 ноября руководители Москвы
, Санкт-Петербурга
, Екатеринбурга
, Харбина и Шэньчжэня провели встречу в формате видеоконференции.
"Её итогом стало подписание меморандума, в котором стороны договорились о создании механизма регулярных контактов между пятью городами", - говорится в сообщении генконсульства в Telegram
-канале.
В генконсульстве рассказали, что создаваемый между российскими и китайскими городами новый формат взаимодействия будет направлен на укрепление сотрудничества в таких сферах, как культура, образование, спорт, наука и техника, молодёжная политика, медицина, экономика, торговля и промышленность.
В Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Харбине и Шэньчжэне также подтвердили заинтересованность участия городов-партнёров в проводимых у себя мероприятиях, в том числе выставках, фестивалях, форумах, рассказали в дипмиссии.