https://ria.ru/20221124/kontakty-1834000345.html

Пять городов России и Китая создадут механизм регулярных контактов

Пять городов России и Китая создадут механизм регулярных контактов - РИА Новости, 24.11.2022

Пять городов России и Китая создадут механизм регулярных контактов

Три российских и два китайских города договорились создать механизм регулярных контактов между пятью городами, сообщает в четверг генеральное консульство России РИА Новости, 24.11.2022

2022-11-24T16:31

2022-11-24T16:31

2022-11-24T16:31

россия-китай: главное

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ПЕКИН, 24 ноя — РИА Новости. Три российских и два китайских города договорились создать механизм регулярных контактов между пятью городами, сообщает в четверг генеральное консульство России в городе Харбин.Сообщается, что 24 ноября руководители Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Харбина и Шэньчжэня провели встречу в формате видеоконференции."Её итогом стало подписание меморандума, в котором стороны договорились о создании механизма регулярных контактов между пятью городами", - говорится в сообщении генконсульства в Telegram-канале.В генконсульстве рассказали, что создаваемый между российскими и китайскими городами новый формат взаимодействия будет направлен на укрепление сотрудничества в таких сферах, как культура, образование, спорт, наука и техника, молодёжная политика, медицина, экономика, торговля и промышленность.В Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Харбине и Шэньчжэне также подтвердили заинтересованность участия городов-партнёров в проводимых у себя мероприятиях, в том числе выставках, фестивалях, форумах, рассказали в дипмиссии.

https://ria.ru/20221122/transport-1833362634.html

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россия

шэньчжэнь

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Алёна Пава

харбин, россия, шэньчжэнь