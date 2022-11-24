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Китай призвал Россию и Украину сделать все для защиты ядерных объектов
Китай призвал Россию и Украину сделать все для защиты ядерных объектов - РИА Новости, 24.11.2022
Китай призвал Россию и Украину сделать все для защиты ядерных объектов
Китай призывает Москву и Киев приложить максимум усилий для защиты ядерных объектов, заявил на заседании СБ ООН зампостпреда КНР при ООН Гэн Шуан. РИА Новости, 24.11.2022
2022-11-24T03:42
2022-11-24T03:42
2022-11-24T03:42
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ООН, 24 ноя – РИА Новости. Китай призывает Москву и Киев приложить максимум усилий для защиты ядерных объектов, заявил на заседании СБ ООН зампостпреда КНР при ООН Гэн Шуан."На прошедших выходных Запорожская АЭС подверглась тяжелейшему обстрелу за месяцы, что нанесло серьезный ущерб станции. Проблема обеспечения безопасности ядерных объектов является очень важной... Китай призывает все соответствующие стороны действовать благоразумно и приложить максимум усилий для обеспечения безопасности ядерных объектов и недопущения ядерных инцидентов", - сказал Гэн Шуан.По его словам, Пекин призывает вовлеченные стороны проявлять сдержанность, избегать действий, которые усугубляют конфронтацию и не допустить выхода конфронтации из-под контроля. "В частности строго соблюдать международное гуманитарное право, прилагать максимум усилий для защиты гражданских лиц и инфраструктуры. Международное сообщество должно помочь Украине срочно отремонтировать поврежденную энергетическую инфраструктуру обеспечить население зимними вещами", - добавил он.
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гэн шуан, китай, киев, москва, оон, запорожская аэс
Гэн Шуан, Китай, Киев, Москва, ООН, Запорожская АЭС
Китай призвал Россию и Украину сделать все для защиты ядерных объектов
Китай призвал Россию и Украину приложить максимум усилий для защиты ядерных объектов