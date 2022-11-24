https://ria.ru/20221124/kitay-1834001889.html

СМИ: МИД Германии намерен ужесточить позицию по Китаю

СМИ: МИД Германии намерен ужесточить позицию по Китаю - РИА Новости, 24.11.2022

СМИ: МИД Германии намерен ужесточить позицию по Китаю

МИД Германии намерен ужесточить свою позицию в отношении Китая и подтолкнуть компании к снижению зависимости от Пекина, сообщило европейское издание Politico со РИА Новости, 24.11.2022

2022-11-24T16:33

2022-11-24T16:33

2022-11-24T16:33

в мире

китай

германия

мид германии

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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. МИД Германии намерен ужесточить свою позицию в отношении Китая и подтолкнуть компании к снижению зависимости от Пекина, сообщило европейское издание Politico со ссылкой на оказавшийся в его распоряжении документ.Издание отмечает, что Германия уже давно продвигает мягкую политику ЕС по Китаю - в основном из-за того, что у компаний из ФРГ в КНР большие инвестиции. К примеру, в 2020 году Берлин отверг опасения по поводу предполагаемых нарушений прав человека в Китае, когда пытался добиться заключения инвестиционного соглашения ЕС с Пекином.Однако в 61-страничном черновом документе, принятие которого в ФРГ ожидается в начале следующего года, говорится, что руководство КНР "готово и способно" использовать свой рынок "в качестве рычага" для получения уступок от других стран. Кроме того, в документе содержится критика в адрес Пекина в связи с "массовыми нарушениями прав человека" в Тибете и Синьцзяне. Среди прочего документ содержит призыв к "укреплению" отношений с Тайванем, также говорится в публикации. Отмечается, что черновая версия документа от первого ноября была подготовлена министерством иностранных дел ФРГ, в нее еще могут внести изменения.КНР официально считает Тайвань своей провинцией, однако Тайвань позиционирует себя как отдельное государство. Ситуация вокруг Тайваня обострилась после визита спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на остров в начале августа. Китай осудил этот визит, увидев в этом шаге поддержку США тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения.

https://ria.ru/20221119/germaniya-1832620170.html

https://ria.ru/20221116/vostok-1831784665.html

китай

германия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, китай, германия, мид германии