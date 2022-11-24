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Китайская CNOOC консультируется с JPMorgan о продаже американских активов
Китайская CNOOC консультируется с JPMorgan о продаже американских активов - РИА Новости, 24.11.2022
Китайская CNOOC консультируется с JPMorgan о продаже американских активов
Китайская государственная нефтегазовая корпорация China National Offshore Oil Corporation (CNOOC) начала консультации с американским банком JPMorgan о продаже... РИА Новости, 24.11.2022
2022-11-24T11:38
2022-11-24T11:38
2022-11-24T11:38
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Китайская государственная нефтегазовая корпорация China National Offshore Oil Corporation (CNOOC) начала консультации с американским банком JPMorgan о продаже своих активов в США по добыче сланцевого газа, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией."CNOOC наняла JPMorgan для консультирования относительно потенциального выхода из своих долей в американских активах, связанных с добычей сланцевого газа, что поможет компании привлечь около 2 миллиардов долларов" - пишет агентство.CNOOC владеет долями в американских бассейнах Eagle Ford и Rockies, а также в двух крупных месторождениях в Мексиканском заливе. По данным собеседников агентства, компания ведет переговоры с британской нефтегазовой Harbour Energy по продаже активов в Мексиканском заливе.В апреле агентство сообщало, что китайская компания начала пересмотр своих активов и планирует свернуть деятельность в Великобритании, Канаде и США из-за сложности управления активами в этих странах. Согласно подсчетам Рейтер, общая добыча этих активов составляет около 220 тысяч баррелей нефтяного эквивалента в день.Источники агентства добавили, что вопрос с продажей активов CNOOC еще не решен, и компания может отказаться от планов при отсутствии подходящих предложений или быстром изменении политической ситуации.CNOOC - третья по величине нефтяная компания Китая после CNPC и Sinopec. Основана в 1982 году, штаб-квартира - в Пекине. CNOOC занимается добычей, переработкой и сбытом нефти и природного газа в шельфовой части Китая и за рубежом.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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китай, cnooc, сша
Россия-Китай: Главное, Китай, CNOOC, США
МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Китайская государственная нефтегазовая корпорация China National Offshore Oil Corporation (CNOOC) начала консультации с американским банком JPMorgan о продаже своих активов в США по добыче сланцевого газа, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
"CNOOC наняла JPMorgan для консультирования относительно потенциального выхода из своих долей в американских активах, связанных с добычей сланцевого газа, что поможет компании привлечь около 2 миллиардов долларов" - пишет агентство.
CNOOC владеет долями в американских бассейнах Eagle Ford
и Rockies, а также в двух крупных месторождениях в Мексиканском заливе
. По данным собеседников агентства, компания ведет переговоры с британской нефтегазовой Harbour Energy по продаже активов в Мексиканском заливе.
В апреле агентство сообщало, что китайская компания начала пересмотр своих активов и планирует свернуть деятельность в Великобритании
, Канаде
и США из-за сложности управления активами в этих странах. Согласно подсчетам Рейтер, общая добыча этих активов составляет около 220 тысяч баррелей нефтяного эквивалента в день.
Источники агентства добавили, что вопрос с продажей активов CNOOC еще не решен, и компания может отказаться от планов при отсутствии подходящих предложений или быстром изменении политической ситуации.
CNOOC - третья по величине нефтяная компания Китая
после CNPC и Sinopec
. Основана в 1982 году, штаб-квартира - в Пекине
. CNOOC занимается добычей, переработкой и сбытом нефти и природного газа в шельфовой части Китая и за рубежом.