https://ria.ru/20221124/kitay-1833875980.html

Китайская CNOOC консультируется с JPMorgan о продаже американских активов

Китайская CNOOC консультируется с JPMorgan о продаже американских активов - РИА Новости, 24.11.2022

Китайская CNOOC консультируется с JPMorgan о продаже американских активов

Китайская государственная нефтегазовая корпорация China National Offshore Oil Corporation (CNOOC) начала консультации с американским банком JPMorgan о продаже... РИА Новости, 24.11.2022

2022-11-24T11:38

2022-11-24T11:38

2022-11-24T11:38

россия-китай: главное

китай

cnooc

сша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/18/1833876346_0:0:3019:1699_1920x0_80_0_0_8f75dfa0ef436fc334a22ab4312ddeb1.jpg

МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Китайская государственная нефтегазовая корпорация China National Offshore Oil Corporation (CNOOC) начала консультации с американским банком JPMorgan о продаже своих активов в США по добыче сланцевого газа, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией."CNOOC наняла JPMorgan для консультирования относительно потенциального выхода из своих долей в американских активах, связанных с добычей сланцевого газа, что поможет компании привлечь около 2 миллиардов долларов" - пишет агентство.CNOOC владеет долями в американских бассейнах Eagle Ford и Rockies, а также в двух крупных месторождениях в Мексиканском заливе. По данным собеседников агентства, компания ведет переговоры с британской нефтегазовой Harbour Energy по продаже активов в Мексиканском заливе.В апреле агентство сообщало, что китайская компания начала пересмотр своих активов и планирует свернуть деятельность в Великобритании, Канаде и США из-за сложности управления активами в этих странах. Согласно подсчетам Рейтер, общая добыча этих активов составляет около 220 тысяч баррелей нефтяного эквивалента в день.Источники агентства добавили, что вопрос с продажей активов CNOOC еще не решен, и компания может отказаться от планов при отсутствии подходящих предложений или быстром изменении политической ситуации.CNOOC - третья по величине нефтяная компания Китая после CNPC и Sinopec. Основана в 1982 году, штаб-квартира - в Пекине. CNOOC занимается добычей, переработкой и сбытом нефти и природного газа в шельфовой части Китая и за рубежом.

https://ria.ru/20221121/mezhpravkomissiya-1833073364.html

китай

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

китай, cnooc, сша