https://ria.ru/20221124/kishinev-1833875094.html
Кишинев может остаться без воды, заявил мэр города
Кишинев может остаться без воды, заявил мэр города - РИА Новости, 24.11.2022
Кишинев может остаться без воды, заявил мэр города
Мэр Кишинева Ион Чебан предупредил, что столица Молдавии с четверга может остаться без воды из-за долгов предприятия "Апэ-канал" (Водоканал). РИА Новости, 24.11.2022
2022-11-24T11:32
2022-11-24T11:32
2022-11-24T11:32
ион чебан
кишинев
молдавия
в мире
вода
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КИШИНЕВ, 24 ноя - РИА Новости. Мэр Кишинева Ион Чебан предупредил, что столица Молдавии с четверга может остаться без воды из-за долгов предприятия "Апэ-канал" (Водоканал)."Нас предупредили, что сегодня мы можем остаться без воды. Мы привели все аргументы центральным властям и ответственным инстанциям, что "Апэ-канал" больше не может справляться с высокими ценами на электричество и газ. Тариф должен быть скорректирован, иначе "Апэ-канал" не справится, и стратегический государственный институт окажется под угрозой", - написал Чебан в Telegram-канале.По его словам, стоимость электроэнергии выросла в три раза, поэтому у предприятия накопились долги примерно в 290 тысяч долларов. При этом в Кишиневе самая низкая цена на воду и канализацию по стране и среди европейских столиц. "Апэ-канал" обращался к регулятору с просьбой пересмотреть тариф, но получил отказ.Чебан предупреждает, что зимой даже кратковременное прекращение подачи воды и работы канализации станет катастрофой для Кишинева.Молдавия переживает энергетический кризис из-за роста цен на энергоресурсы. Власти в Кишиневе заявили о поиске альтернативных источников и поставщиков энергии, поскольку единственным источником оставалась Молдавская ГРЭС, продающая энергию по цене в 62,5 доллара за МВтч. Кабмин Молдавии ввел режим жесткой экономии, который предполагает ряд ограничений потребления электроэнергии.
https://ria.ru/20221123/moldova-1833771991.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ион чебан, кишинев, молдавия, в мире, вода
Ион Чебан, Кишинев, Молдавия, В мире, Вода
Кишинев может остаться без воды, заявил мэр города
Мэр Кишинева Чебан: город может остаться без воды из-за долгов предприятия "Апэ-канал"
КИШИНЕВ, 24 ноя - РИА Новости.
Мэр Кишинева Ион Чебан
предупредил, что столица Молдавии с четверга может остаться без воды из-за долгов предприятия "Апэ-канал" (Водоканал).
"Нас предупредили, что сегодня мы можем остаться без воды. Мы привели все аргументы центральным властям и ответственным инстанциям, что "Апэ-канал" больше не может справляться с высокими ценами на электричество и газ. Тариф должен быть скорректирован, иначе "Апэ-канал" не справится, и стратегический государственный институт окажется под угрозой", - написал Чебан в Telegram-канале.
По его словам, стоимость электроэнергии выросла в три раза, поэтому у предприятия накопились долги примерно в 290 тысяч долларов. При этом в Кишиневе самая низкая цена на воду и канализацию по стране и среди европейских столиц. "Апэ-канал" обращался к регулятору с просьбой пересмотреть тариф, но получил отказ.
Чебан предупреждает, что зимой даже кратковременное прекращение подачи воды и работы канализации станет катастрофой для Кишинева.
Молдавия переживает энергетический кризис из-за роста цен на энергоресурсы. Власти в Кишиневе заявили о поиске альтернативных источников и поставщиков энергии, поскольку единственным источником оставалась Молдавская ГРЭС, продающая энергию по цене в 62,5 доллара за МВтч. Кабмин Молдавии ввел режим жесткой экономии, который предполагает ряд ограничений потребления электроэнергии.