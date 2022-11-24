Из Киева могут вывезти детей и пожилых людей, заявил Кличко
Мэр Кличко: детские дома и дома для пожилых людей могут вывезти из Киева в пригород
© AP Photo / Andrew KravchenkoВечерний Киев
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Вечерний Киев. Архивное фото
МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Некоторых граждан могут вывезти из Киева в пригород, заявил мэр города Виталий Кличко.
"Детские дома, дома для людей преклонного возраста, мы этого не исключаем. Словом, эвакуацией это назвать невозможно, а временный переезд некоторых групп населения - мы также рассматриваем такой вариант", - заявил Кличко в эфире украинского новостного телемарафона.
Кличко также призвал горожан подготовиться к "плохому сценарию" и сделать запасы технической и питьевой воды, еды и теплой одежды.
"Если у кого-то из вас есть жилье в пригороде Киева, если есть знакомые или друзья, есть дом, где есть печь, где тепло, независимое водоснабжение, то было бы неплохо рассчитывать, чтобы там временно побыть", - добавил он.
Ранее в городской военной администрации украинской столицы сообщили, что электроснабжение отключено у 70% жилого фонда Киева, также все еще продолжаются работы по восстановлению теплоснабжения.
Министерство энергетики Украины сообщало, что в среду из-за российских ударов все АЭС и большинство ТЭС и ГЭС были временно обесточены, а подавляющее большинство потребителей электроэнергии остались без света.
По данным Минобороны РФ, 23 ноября был нанесен массированный удар по системе военного управления Украины и связанным с ней объектам энергетики, все назначенные объекты поражены. Ведомство подчеркнуло, что ударов по Киеву не было, а разрушения в городе стали следствием падения ракет ПВО, размещенных в жилых кварталах украинской столицы.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. После ударов 15 ноября премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что уже почти половина энергетической системы страны выведена из строя.