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Кличко заявил о восстановлении водоснабжения в Киеве - РИА Новости, 24.11.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221124/kiev-1833969011.html
Кличко заявил о восстановлении водоснабжения в Киеве
Кличко заявил о восстановлении водоснабжения в Киеве - РИА Новости, 24.11.2022
Кличко заявил о восстановлении водоснабжения в Киеве
Водоснабжение восстановлено во всех районах Киева, однако необходимо время для заполнения систем водой, заявил мэр города Виталий Кличко. РИА Новости, 24.11.2022
2022-11-24T15:09
2022-11-24T15:09
специальная военная операция на украине
в мире
виталий кличко
денис шмыгаль
киев
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россия
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МОСКВА, 24 ноя – РИА Новости. Водоснабжение восстановлено во всех районах Киева, однако необходимо время для заполнения систем водой, заявил мэр города Виталий Кличко."Водоснабжение восстановлено во всех районах столицы. Но нужно еще определенное время, чтобы система водоснабжения заработала на полную мощность. Сейчас у некоторых потребителей еще может наблюдаться пониженное давление воды в системе. Особенно у тех киевлян, которые живут на верхних этажах многоэтажек", - сообщил Кличко в своем Telegram-канале.Он добавил, что специалисты "Киевводоканала" делают "все для скорейшей стабилизации ситуации".Ранее сообщалось, что в Киеве без электроснабжения в режиме аварийного отключения остается 25% жилого фонда.В среду министерство энергетики Украины сообщало, что из-за российских ударов все АЭС и большинство ТЭС и ГЭС были временно обесточены, а подавляющее большинство потребителей электроэнергии остались без света.По данным Минобороны РФ, 23 ноября был нанесен массированный удар по системе военного управления Украины и связанным с ней объектам энергетики, все назначенные объекты поражены. Ведомство подчеркнуло, что ударов по Киеву не было, а разрушения в городе стали следствием падения ракет ПВО, размещенных в жилых кварталах украинской столицы.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. После ударов 15 ноября премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что уже почти половина энергетической системы страны выведена из строя.
https://ria.ru/20221124/odessa-1833965813.html
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в мире, виталий кличко, денис шмыгаль, киев, украина, россия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Виталий Кличко, Денис Шмыгаль, Киев, Украина, Россия
15:09 24.11.2022
 
Кличко заявил о восстановлении водоснабжения в Киеве

Кличко заявил о восстановлении водоснабжения во всех районах Киева

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в медиабанкПлощадь Независимости в Киеве
Площадь Независимости в Киеве - РИА Новости, 1920, 24.11.2022
© РИА Новости / Стрингер
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Площадь Независимости в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 24 ноя – РИА Новости. Водоснабжение восстановлено во всех районах Киева, однако необходимо время для заполнения систем водой, заявил мэр города Виталий Кличко.
"Водоснабжение восстановлено во всех районах столицы. Но нужно еще определенное время, чтобы система водоснабжения заработала на полную мощность. Сейчас у некоторых потребителей еще может наблюдаться пониженное давление воды в системе. Особенно у тех киевлян, которые живут на верхних этажах многоэтажек", - сообщил Кличко в своем Telegram-канале.
Он добавил, что специалисты "Киевводоканала" делают "все для скорейшей стабилизации ситуации".
Ранее сообщалось, что в Киеве без электроснабжения в режиме аварийного отключения остается 25% жилого фонда.
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Вчера, 15:02Специальная военная операция на Украине
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В среду министерство энергетики Украины сообщало, что из-за российских ударов все АЭС и большинство ТЭС и ГЭС были временно обесточены, а подавляющее большинство потребителей электроэнергии остались без света.
По данным Минобороны РФ, 23 ноября был нанесен массированный удар по системе военного управления Украины и связанным с ней объектам энергетики, все назначенные объекты поражены. Ведомство подчеркнуло, что ударов по Киеву не было, а разрушения в городе стали следствием падения ракет ПВО, размещенных в жилых кварталах украинской столицы.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. После ударов 15 ноября премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что уже почти половина энергетической системы страны выведена из строя.
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