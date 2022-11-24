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Минобороны отвергло нанесение ударов по Киеву 23 ноября
Минобороны отвергло нанесение ударов по Киеву 23 ноября - РИА Новости, 24.11.2022
Минобороны отвергло нанесение ударов по Киеву 23 ноября
ВС РФ не наносили ударов в черте Киева, все разрушения в городе вызваны упавшими ракетами комплексов противовоздушной обороны, размещенных в жилых кварталах,... РИА Новости, 24.11.2022
2022-11-24T13:46
2022-11-24T13:46
2022-11-24T14:00
специальная военная операция на украине
в мире
киев
россия
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министерство обороны рф (минобороны рф)
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 24 ноя – РИА Новости. ВС РФ не наносили ударов в черте Киева, все разрушения в городе вызваны упавшими ракетами комплексов противовоздушной обороны, размещенных в жилых кварталах, сообщили в Минобороны России.По данным ведомства, 23 ноября был нанесен массированный удар по системе военного управления Украины и связанным с ней объектам энергетики, все назначенные объекты поражены."Ни одного удара по целям в черте города Киев не наносилось. Все объявленные киевским режимом разрушения в городе стали следствием падения ракет иностранных и украинских средств ПВО, размещенных в жилых кварталах украинской столицы", - говорится в сводке.
https://ria.ru/20221124/kiev-1833831826.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, киев, россия, украина, министерство обороны рф (минобороны рф), ситуация в днр и лнр
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13:46 24.11.2022 (обновлено: 14:00 24.11.2022)
Минобороны отвергло нанесение ударов по Киеву 23 ноября
Минобороны объяснило разрушения в Киеве 23 ноября работой украинских систем ПВО