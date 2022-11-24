https://ria.ru/20221124/kiev-1833935077.html

Минобороны отвергло нанесение ударов по Киеву 23 ноября

Минобороны отвергло нанесение ударов по Киеву 23 ноября - РИА Новости, 24.11.2022

Минобороны отвергло нанесение ударов по Киеву 23 ноября

ВС РФ не наносили ударов в черте Киева, все разрушения в городе вызваны упавшими ракетами комплексов противовоздушной обороны, размещенных в жилых кварталах,... РИА Новости, 24.11.2022

2022-11-24T13:46

2022-11-24T13:46

2022-11-24T14:00

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ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 24 ноя – РИА Новости. ВС РФ не наносили ударов в черте Киева, все разрушения в городе вызваны упавшими ракетами комплексов противовоздушной обороны, размещенных в жилых кварталах, сообщили в Минобороны России.По данным ведомства, 23 ноября был нанесен массированный удар по системе военного управления Украины и связанным с ней объектам энергетики, все назначенные объекты поражены."Ни одного удара по целям в черте города Киев не наносилось. Все объявленные киевским режимом разрушения в городе стали следствием падения ракет иностранных и украинских средств ПВО, размещенных в жилых кварталах украинской столицы", - говорится в сводке.

https://ria.ru/20221124/kiev-1833831826.html

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Кирилл Волков

в мире, киев, россия, украина, министерство обороны рф (минобороны рф), ситуация в днр и лнр