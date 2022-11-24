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Минобороны отвергло нанесение ударов по Киеву 23 ноября - РИА Новости, 24.11.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221124/kiev-1833935077.html
Минобороны отвергло нанесение ударов по Киеву 23 ноября
Минобороны отвергло нанесение ударов по Киеву 23 ноября - РИА Новости, 24.11.2022
Минобороны отвергло нанесение ударов по Киеву 23 ноября
ВС РФ не наносили ударов в черте Киева, все разрушения в городе вызваны упавшими ракетами комплексов противовоздушной обороны, размещенных в жилых кварталах,... РИА Новости, 24.11.2022
2022-11-24T13:46
2022-11-24T14:00
специальная военная операция на украине
в мире
киев
россия
украина
министерство обороны рф (минобороны рф)
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 24 ноя – РИА Новости. ВС РФ не наносили ударов в черте Киева, все разрушения в городе вызваны упавшими ракетами комплексов противовоздушной обороны, размещенных в жилых кварталах, сообщили в Минобороны России.По данным ведомства, 23 ноября был нанесен массированный удар по системе военного управления Украины и связанным с ней объектам энергетики, все назначенные объекты поражены."Ни одного удара по целям в черте города Киев не наносилось. Все объявленные киевским режимом разрушения в городе стали следствием падения ракет иностранных и украинских средств ПВО, размещенных в жилых кварталах украинской столицы", - говорится в сводке.
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в мире, киев, россия, украина, министерство обороны рф (минобороны рф), ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Киев, Россия, Украина, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Ситуация в ДНР и ЛНР
13:46 24.11.2022 (обновлено: 14:00 24.11.2022)
 
Минобороны отвергло нанесение ударов по Киеву 23 ноября

Минобороны объяснило разрушения в Киеве 23 ноября работой украинских систем ПВО

© AP Photo / Andrew KravchenkoКиев
Киев - РИА Новости, 1920, 24.11.2022
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Киев
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 ноя – РИА Новости. ВС РФ не наносили ударов в черте Киева, все разрушения в городе вызваны упавшими ракетами комплексов противовоздушной обороны, размещенных в жилых кварталах, сообщили в Минобороны России.
По данным ведомства, 23 ноября был нанесен массированный удар по системе военного управления Украины и связанным с ней объектам энергетики, все назначенные объекты поражены.
"Ни одного удара по целям в черте города Киев не наносилось. Все объявленные киевским режимом разрушения в городе стали следствием падения ракет иностранных и украинских средств ПВО, размещенных в жилых кварталах украинской столицы", - говорится в сводке.
Неосвещенная улица в Киеве - РИА Новости, 1920, 24.11.2022
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