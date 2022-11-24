https://ria.ru/20221124/kiev-1833831826.html

Мэр Киева сообщил, что 70 процентов города обесточено

Мэр Киева сообщил, что 70 процентов города обесточено - РИА Новости, 24.11.2022

Мэр Киева сообщил, что 70 процентов города обесточено

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что 70% города до сих пор обесточено, частично восстановлено водоснабжение. РИА Новости, 24.11.2022

2022-11-24T08:52

2022-11-24T08:52

2022-11-24T09:46

в мире

виталий кличко

андрей садовой

львов

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вооруженные силы рф

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МОСКВА, 24 ноя – РИА Новости. Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что 70% города до сих пор обесточено, частично восстановлено водоснабжение."Уже вернули водоснабжение на левом берегу города. На правом же планируем восстановить в первой половине дня. Семьдесят процентов столицы пока остается без электричества. Энергетики прилагают все усилия, чтобы как можно быстрее ее вернуть. Однако отмечают, что будет зависеть это от восстановления баланса в энергосистеме Украины", - написал Кличко в своем Telegram-канале.В среду министерство энергетики Украины сообщало, что все АЭС и большинство ТЭС и ГЭС были временно обесточены, а подавляющее большинство потребителей электроэнергии остались без света.Воздушная тревога ранее была объявлена по всей Украине. Украинские СМИ сообщили, что Киев, Харьков, Хмельницкий, Николаев, Львов и подконтрольное Украине Запорожье частично остались без электроснабжения. Мэр Львова Андрей Садовый позднее уточнил, что город полностью лишен электроэнергии. О полном отключении электроснабжения региона сообщили также власти Одесской области. Киевская область полностью обесточена, заявили позднее в администрации региона.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране, от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска.С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Зеленский 1 ноября заявил, что на Украине повреждено около 40% энергетической инфраструктуры, что привело к массовым отключениям электроэнергии.

https://ria.ru/20221123/kiev-1833695471.html

https://ria.ru/20221123/vyshgorod-1833686815.html

львов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, виталий кличко, андрей садовой, львов, украина, киев, вооруженные силы рф