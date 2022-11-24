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Мэр Киева сообщил, что 70 процентов города обесточено - РИА Новости, 24.11.2022
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Мэр Киева сообщил, что 70 процентов города обесточено
Мэр Киева сообщил, что 70 процентов города обесточено - РИА Новости, 24.11.2022
Мэр Киева сообщил, что 70 процентов города обесточено
Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что 70% города до сих пор обесточено, частично восстановлено водоснабжение. РИА Новости, 24.11.2022
2022-11-24T08:52
2022-11-24T09:46
в мире
виталий кличко
андрей садовой
львов
украина
киев
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 24 ноя – РИА Новости. Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что 70% города до сих пор обесточено, частично восстановлено водоснабжение."Уже вернули водоснабжение на левом берегу города. На правом же планируем восстановить в первой половине дня. Семьдесят процентов столицы пока остается без электричества. Энергетики прилагают все усилия, чтобы как можно быстрее ее вернуть. Однако отмечают, что будет зависеть это от восстановления баланса в энергосистеме Украины", - написал Кличко в своем Telegram-канале.В среду министерство энергетики Украины сообщало, что все АЭС и большинство ТЭС и ГЭС были временно обесточены, а подавляющее большинство потребителей электроэнергии остались без света.Воздушная тревога ранее была объявлена по всей Украине. Украинские СМИ сообщили, что Киев, Харьков, Хмельницкий, Николаев, Львов и подконтрольное Украине Запорожье частично остались без электроснабжения. Мэр Львова Андрей Садовый позднее уточнил, что город полностью лишен электроэнергии. О полном отключении электроснабжения региона сообщили также власти Одесской области. Киевская область полностью обесточена, заявили позднее в администрации региона.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране, от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска.С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Зеленский 1 ноября заявил, что на Украине повреждено около 40% энергетической инфраструктуры, что привело к массовым отключениям электроэнергии.
https://ria.ru/20221123/kiev-1833695471.html
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в мире, виталий кличко, андрей садовой, львов, украина, киев, вооруженные силы рф
В мире, Виталий Кличко, Андрей Садовой, Львов, Украина, Киев, Вооруженные силы РФ
08:52 24.11.2022 (обновлено: 09:46 24.11.2022)
 
Мэр Киева сообщил, что 70 процентов города обесточено

Мэр Киева Кличко: 70 процентов города обесточено, частично восстановлено водоснабжение

© AFP 2022 / Bulent KilicНеосвещенная улица в Киеве
Неосвещенная улица в Киеве - РИА Новости, 1920, 24.11.2022
© AFP 2022 / Bulent Kilic
Неосвещенная улица в Киеве
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МОСКВА, 24 ноя – РИА Новости. Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что 70% города до сих пор обесточено, частично восстановлено водоснабжение.
"Уже вернули водоснабжение на левом берегу города. На правом же планируем восстановить в первой половине дня. Семьдесят процентов столицы пока остается без электричества. Энергетики прилагают все усилия, чтобы как можно быстрее ее вернуть. Однако отмечают, что будет зависеть это от восстановления баланса в энергосистеме Украины", - написал Кличко в своем Telegram-канале.
Киев - РИА Новости, 1920, 23.11.2022
23 ноября, 16:10Специальная военная операция на Украине
Кличко сообщил о приостановке водоснабжения в Киеве
В среду министерство энергетики Украины сообщало, что все АЭС и большинство ТЭС и ГЭС были временно обесточены, а подавляющее большинство потребителей электроэнергии остались без света.
Воздушная тревога ранее была объявлена по всей Украине. Украинские СМИ сообщили, что Киев, Харьков, Хмельницкий, Николаев, Львов и подконтрольное Украине Запорожье частично остались без электроснабжения. Мэр Львова Андрей Садовый позднее уточнил, что город полностью лишен электроэнергии. О полном отключении электроснабжения региона сообщили также власти Одесской области. Киевская область полностью обесточена, заявили позднее в администрации региона.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране, от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска.
С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Зеленский 1 ноября заявил, что на Украине повреждено около 40% энергетической инфраструктуры, что привело к массовым отключениям электроэнергии.
Ракеты Калибр, выпущенные с корабля ВМФ РФ по инфраструктуре украинской армии - РИА Новости, 1920, 23.11.2022
23 ноября, 15:52Специальная военная операция на Украине
Украинские СМИ сообщили о "прилете" в Вышгород под Киевом
 
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