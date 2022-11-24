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Патриарх Кирилл поддержал идею строительства храма в Мурманске - РИА Новости, 24.11.2022
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Мурманская область
https://ria.ru/20221124/khram-1834030525.html
Патриарх Кирилл поддержал идею строительства храма в Мурманске
Патриарх Кирилл поддержал идею строительства храма в Мурманске - РИА Новости, 24.11.2022
Патриарх Кирилл поддержал идею строительства храма в Мурманске
Патриарх Кирилл на встрече с губернатором Мурманской области Андреем Чибисом поддержал реновацию ЗАТО и строительство храма в Мурманске, сообщило министерство... РИА Новости, 24.11.2022
2022-11-24T17:55
2022-11-24T18:18
мурманская область
андрей чибис
мурманск
мурманская область
россия
патриарх кирилл (владимир гундяев)
русская православная церковь
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МУРМАНСК, 24 ноя – РИА Новости. Патриарх Кирилл на встрече с губернатором Мурманской области Андреем Чибисом поддержал реновацию ЗАТО и строительство храма в Мурманске, сообщило министерство по информационной политике региона.Рабочая встреча патриарха Московского и всея Руси Кирилла с Чибисом состоялась в Москве. Патриарх отметил, что Мурманская область – это стратегический форпост безопасности России, и у Мурманска особая роль.В рамках встречи митрополит Мурманский и Мончегорский Митрофан представил проект строительства в Мурманске кафедрального собора. Предполагается, что он будет возведен на месте бывшего парка на улице Буркова в центре города."Мурманск – это арктические ворота нашей страны. Он славен своей историей, своим настоящим. Город играет большую роль в экономической, культурной, военной сфере России и достоин храма, который станет современным духовным символом, знаковым явлением в жизни Церкви и северян", - сказал патриарх, слова которого приводятся в сообщении.По его словам, город достоин того, чтобы "новый храм был сильным, ярким, красивым и органичным по отношению к месту, культуре, народу, географии и рельефу"."Спасибо вам за инициативу строительства, я всячески буду поддерживать проект", – добавил патриарх Кирилл.Глава региона в свою очередь представил итоги социально-экономического развития и рассказал о поддержке военнослужащих и их семей. По словам Чибиса, главная задача властей области – сосредоточить и консолидировать все возможные ресурсы по развитию экономики."Мы в 2 раза увеличили доходы региона, развиваем Арктику во всех направлениях, отдельный акцент делаем на логистику. И несмотря на санкции, у нас серьезный экономический рост. Всеми силами делаем так, чтобы были рабочие места, чтобы продолжались проекты, которые реализуют в Арктической зоне компании и партнеры", - сказал Чибис.Он отметил, что дополнительные доходы инвестируются в качество жизни людей. Отдельное внимание уделяется гарнизонам и военным городкам – запущена масштабная программа реновации ЗАТО."Считаем это нашей священной миссией для военнослужащих, которые защищают Родину, для их семей, которые там живут. Северный флот с первых дней направил соединения на линию соприкосновения, и они доблестно выполняют задачи. Мы поддерживаем их и семьи во всех направлениях", - подчеркнул губернатор."Реновация ЗАТО – большое и нужное дело. Я бывал в таких гарнизонах, это очень важно для жителей", – сказал патриарх Кирилл.
https://ria.ru/20221120/patriarkh-1832899104.html
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андрей чибис, мурманск, мурманская область, россия, патриарх кирилл (владимир гундяев), русская православная церковь
Мурманская область, Андрей Чибис, Мурманск, Мурманская область, Россия, Патриарх Кирилл (Владимир Гундяев), Русская православная церковь
17:55 24.11.2022 (обновлено: 18:18 24.11.2022)
 

Патриарх Кирилл поддержал идею строительства храма в Мурманске

© РИА Новости / Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси / Перейти в медиабанкПатриарх Московский и всея Руси Кирилл
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл - РИА Новости, 1920, 24.11.2022
© РИА Новости / Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси
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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Архивное фото
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МУРМАНСК, 24 ноя – РИА Новости. Патриарх Кирилл на встрече с губернатором Мурманской области Андреем Чибисом поддержал реновацию ЗАТО и строительство храма в Мурманске, сообщило министерство по информационной политике региона.
Рабочая встреча патриарха Московского и всея Руси Кирилла с Чибисом состоялась в Москве. Патриарх отметил, что Мурманская область – это стратегический форпост безопасности России, и у Мурманска особая роль.
В рамках встречи митрополит Мурманский и Мончегорский Митрофан представил проект строительства в Мурманске кафедрального собора. Предполагается, что он будет возведен на месте бывшего парка на улице Буркова в центре города.
"Мурманск – это арктические ворота нашей страны. Он славен своей историей, своим настоящим. Город играет большую роль в экономической, культурной, военной сфере России и достоин храма, который станет современным духовным символом, знаковым явлением в жизни Церкви и северян", - сказал патриарх, слова которого приводятся в сообщении.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время литургии в храме Христа Спасителя - РИА Новости, 1920, 20.11.2022
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По его словам, город достоин того, чтобы "новый храм был сильным, ярким, красивым и органичным по отношению к месту, культуре, народу, географии и рельефу".
"Спасибо вам за инициативу строительства, я всячески буду поддерживать проект", – добавил патриарх Кирилл.
Глава региона в свою очередь представил итоги социально-экономического развития и рассказал о поддержке военнослужащих и их семей. По словам Чибиса, главная задача властей области – сосредоточить и консолидировать все возможные ресурсы по развитию экономики.
"Мы в 2 раза увеличили доходы региона, развиваем Арктику во всех направлениях, отдельный акцент делаем на логистику. И несмотря на санкции, у нас серьезный экономический рост. Всеми силами делаем так, чтобы были рабочие места, чтобы продолжались проекты, которые реализуют в Арктической зоне компании и партнеры", - сказал Чибис.
Он отметил, что дополнительные доходы инвестируются в качество жизни людей. Отдельное внимание уделяется гарнизонам и военным городкам – запущена масштабная программа реновации ЗАТО.
"Считаем это нашей священной миссией для военнослужащих, которые защищают Родину, для их семей, которые там живут. Северный флот с первых дней направил соединения на линию соприкосновения, и они доблестно выполняют задачи. Мы поддерживаем их и семьи во всех направлениях", - подчеркнул губернатор.
"Реновация ЗАТО – большое и нужное дело. Я бывал в таких гарнизонах, это очень важно для жителей", – сказал патриарх Кирилл.

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Мурманская областьАндрей ЧибисМурманскМурманская областьРоссияПатриарх Кирилл (Владимир Гундяев)Русская православная церковь
 
 
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