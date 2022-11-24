https://ria.ru/20221124/khram-1834030525.html
Патриарх Кирилл поддержал идею строительства храма в Мурманске
Патриарх Кирилл поддержал идею строительства храма в Мурманске - РИА Новости, 24.11.2022
Патриарх Кирилл поддержал идею строительства храма в Мурманске
Патриарх Кирилл на встрече с губернатором Мурманской области Андреем Чибисом поддержал реновацию ЗАТО и строительство храма в Мурманске, сообщило министерство... РИА Новости, 24.11.2022
2022-11-24T17:55
2022-11-24T17:55
2022-11-24T18:18
мурманская область
андрей чибис
мурманск
мурманская область
россия
патриарх кирилл (владимир гундяев)
русская православная церковь
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/07/1793798333_0:331:2048:1483_1920x0_80_0_0_d4a9479b90bf309a4ea410a36d81ef96.jpg
МУРМАНСК, 24 ноя – РИА Новости. Патриарх Кирилл на встрече с губернатором Мурманской области Андреем Чибисом поддержал реновацию ЗАТО и строительство храма в Мурманске, сообщило министерство по информационной политике региона.Рабочая встреча патриарха Московского и всея Руси Кирилла с Чибисом состоялась в Москве. Патриарх отметил, что Мурманская область – это стратегический форпост безопасности России, и у Мурманска особая роль.В рамках встречи митрополит Мурманский и Мончегорский Митрофан представил проект строительства в Мурманске кафедрального собора. Предполагается, что он будет возведен на месте бывшего парка на улице Буркова в центре города."Мурманск – это арктические ворота нашей страны. Он славен своей историей, своим настоящим. Город играет большую роль в экономической, культурной, военной сфере России и достоин храма, который станет современным духовным символом, знаковым явлением в жизни Церкви и северян", - сказал патриарх, слова которого приводятся в сообщении.По его словам, город достоин того, чтобы "новый храм был сильным, ярким, красивым и органичным по отношению к месту, культуре, народу, географии и рельефу"."Спасибо вам за инициативу строительства, я всячески буду поддерживать проект", – добавил патриарх Кирилл.Глава региона в свою очередь представил итоги социально-экономического развития и рассказал о поддержке военнослужащих и их семей. По словам Чибиса, главная задача властей области – сосредоточить и консолидировать все возможные ресурсы по развитию экономики."Мы в 2 раза увеличили доходы региона, развиваем Арктику во всех направлениях, отдельный акцент делаем на логистику. И несмотря на санкции, у нас серьезный экономический рост. Всеми силами делаем так, чтобы были рабочие места, чтобы продолжались проекты, которые реализуют в Арктической зоне компании и партнеры", - сказал Чибис.Он отметил, что дополнительные доходы инвестируются в качество жизни людей. Отдельное внимание уделяется гарнизонам и военным городкам – запущена масштабная программа реновации ЗАТО."Считаем это нашей священной миссией для военнослужащих, которые защищают Родину, для их семей, которые там живут. Северный флот с первых дней направил соединения на линию соприкосновения, и они доблестно выполняют задачи. Мы поддерживаем их и семьи во всех направлениях", - подчеркнул губернатор."Реновация ЗАТО – большое и нужное дело. Я бывал в таких гарнизонах, это очень важно для жителей", – сказал патриарх Кирилл.
https://ria.ru/20221120/patriarkh-1832899104.html
https://ria.ru/20221120/rus-1832886662.html
мурманск
мурманская область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/07/1793798333_0:198:2048:1734_1920x0_80_0_0_74f62ce61abccd2e1074a961246e2b26.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
андрей чибис, мурманск, мурманская область, россия, патриарх кирилл (владимир гундяев), русская православная церковь
Мурманская область, Андрей Чибис, Мурманск, Мурманская область, Россия, Патриарх Кирилл (Владимир Гундяев), Русская православная церковь
МУРМАНСК, 24 ноя – РИА Новости. Патриарх Кирилл на встрече с губернатором Мурманской области Андреем Чибисом поддержал реновацию ЗАТО и строительство храма в Мурманске, сообщило министерство по информационной политике региона.
Рабочая встреча патриарха Московского и всея Руси Кирилла с Чибисом состоялась в Москве
. Патриарх отметил, что Мурманская область – это стратегический форпост безопасности России
, и у Мурманска особая роль.
В рамках встречи митрополит Мурманский и Мончегорский Митрофан представил проект строительства в Мурманске кафедрального собора. Предполагается, что он будет возведен на месте бывшего парка на улице Буркова в центре города.
"Мурманск – это арктические ворота нашей страны. Он славен своей историей, своим настоящим. Город играет большую роль в экономической, культурной, военной сфере России и достоин храма, который станет современным духовным символом, знаковым явлением в жизни Церкви и северян", - сказал патриарх, слова которого приводятся в сообщении.
По его словам, город достоин того, чтобы "новый храм был сильным, ярким, красивым и органичным по отношению к месту, культуре, народу, географии и рельефу".
"Спасибо вам за инициативу строительства, я всячески буду поддерживать проект", – добавил патриарх Кирилл.
Глава региона в свою очередь представил итоги социально-экономического развития и рассказал о поддержке военнослужащих и их семей. По словам Чибиса, главная задача властей области – сосредоточить и консолидировать все возможные ресурсы по развитию экономики.
"Мы в 2 раза увеличили доходы региона, развиваем Арктику
во всех направлениях, отдельный акцент делаем на логистику. И несмотря на санкции, у нас серьезный экономический рост. Всеми силами делаем так, чтобы были рабочие места, чтобы продолжались проекты, которые реализуют в Арктической зоне компании и партнеры", - сказал Чибис.
Он отметил, что дополнительные доходы инвестируются в качество жизни людей. Отдельное внимание уделяется гарнизонам и военным городкам – запущена масштабная программа реновации ЗАТО.
"Считаем это нашей священной миссией для военнослужащих, которые защищают Родину, для их семей, которые там живут. Северный флот с первых дней направил соединения на линию соприкосновения, и они доблестно выполняют задачи. Мы поддерживаем их и семьи во всех направлениях", - подчеркнул губернатор.
"Реновация ЗАТО – большое и нужное дело. Я бывал в таких гарнизонах, это очень важно для жителей", – сказал патриарх Кирилл.
Другие новости региона читайте здесь>>