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Патриарх Кирилл поддержал идею строительства храма в Мурманске

Патриарх Кирилл поддержал идею строительства храма в Мурманске - РИА Новости, 24.11.2022

Патриарх Кирилл поддержал идею строительства храма в Мурманске

Патриарх Кирилл на встрече с губернатором Мурманской области Андреем Чибисом поддержал реновацию ЗАТО и строительство храма в Мурманске, сообщило министерство... РИА Новости, 24.11.2022

2022-11-24T17:55

2022-11-24T17:55

2022-11-24T18:18

мурманская область

андрей чибис

мурманск

мурманская область

россия

патриарх кирилл (владимир гундяев)

русская православная церковь

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МУРМАНСК, 24 ноя – РИА Новости. Патриарх Кирилл на встрече с губернатором Мурманской области Андреем Чибисом поддержал реновацию ЗАТО и строительство храма в Мурманске, сообщило министерство по информационной политике региона.Рабочая встреча патриарха Московского и всея Руси Кирилла с Чибисом состоялась в Москве. Патриарх отметил, что Мурманская область – это стратегический форпост безопасности России, и у Мурманска особая роль.В рамках встречи митрополит Мурманский и Мончегорский Митрофан представил проект строительства в Мурманске кафедрального собора. Предполагается, что он будет возведен на месте бывшего парка на улице Буркова в центре города."Мурманск – это арктические ворота нашей страны. Он славен своей историей, своим настоящим. Город играет большую роль в экономической, культурной, военной сфере России и достоин храма, который станет современным духовным символом, знаковым явлением в жизни Церкви и северян", - сказал патриарх, слова которого приводятся в сообщении.По его словам, город достоин того, чтобы "новый храм был сильным, ярким, красивым и органичным по отношению к месту, культуре, народу, географии и рельефу"."Спасибо вам за инициативу строительства, я всячески буду поддерживать проект", – добавил патриарх Кирилл.Глава региона в свою очередь представил итоги социально-экономического развития и рассказал о поддержке военнослужащих и их семей. По словам Чибиса, главная задача властей области – сосредоточить и консолидировать все возможные ресурсы по развитию экономики."Мы в 2 раза увеличили доходы региона, развиваем Арктику во всех направлениях, отдельный акцент делаем на логистику. И несмотря на санкции, у нас серьезный экономический рост. Всеми силами делаем так, чтобы были рабочие места, чтобы продолжались проекты, которые реализуют в Арктической зоне компании и партнеры", - сказал Чибис.Он отметил, что дополнительные доходы инвестируются в качество жизни людей. Отдельное внимание уделяется гарнизонам и военным городкам – запущена масштабная программа реновации ЗАТО."Считаем это нашей священной миссией для военнослужащих, которые защищают Родину, для их семей, которые там живут. Северный флот с первых дней направил соединения на линию соприкосновения, и они доблестно выполняют задачи. Мы поддерживаем их и семьи во всех направлениях", - подчеркнул губернатор."Реновация ЗАТО – большое и нужное дело. Я бывал в таких гарнизонах, это очень важно для жителей", – сказал патриарх Кирилл.

https://ria.ru/20221120/patriarkh-1832899104.html

https://ria.ru/20221120/rus-1832886662.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

андрей чибис, мурманск, мурманская область, россия, патриарх кирилл (владимир гундяев), русская православная церковь