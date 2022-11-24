https://ria.ru/20221124/kherson-1833850592.html

СК проверит информацию о массовых казнях в Херсоне

СК проверит информацию о массовых казнях в Херсоне - РИА Новости, 24.11.2022

СК проверит информацию о массовых казнях в Херсоне

Следственный комитет России проверит информацию о массовых казнях мирного населения в Херсоне, устраиваемых украинскими боевиками в ходе "зачисток", сообщается... РИА Новости, 24.11.2022

2022-11-24T10:22

2022-11-24T10:22

2022-11-24T10:22

специальная военная операция на украине

происшествия

россия

украина

херсон

следственный комитет россии (ск рф)

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Следственный комитет России проверит информацию о массовых казнях мирного населения в Херсоне, устраиваемых украинскими боевиками в ходе "зачисток", сообщается в Telegram-канале СК РФ.По данным ведомства, в социальных сетях размещена информация о том, что украинские боевики казнили мирных жителей в селе Малая Рогань Харьковской области. Там же, кстати, в марте украинские военные преднамеренно выстрелили в ноги трем военнопленным из России и избили одного из них прикладом - эти кадры получили большой резонанс, а их подлинность подтверждена в том числе в докладе Комиссии СПЧ ООН по расследованию на Украине.Кроме того, в Следственном комитете получили данные, что украинские боевики убивают родителей студентов из Херсона, оставшихся в городе, если они эвакуировали своих детей в Крым. Также людей также задерживают за получение гуманитарной помощи из России, за работу на российских предприятиях и за получение российских документов.

https://ria.ru/20221121/nato-1833217582.html

россия

украина

херсон

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, россия, украина, херсон, следственный комитет россии (ск рф), ситуация в днр и лнр