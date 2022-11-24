СК проверит информацию о массовых казнях в Херсоне
СК проверит информацию о массовых казнях, устраиваемых в Херсоне украинскими боевиками
© AP Photo / LibkosЖители Херсона, привязанные за руки к столбам на одной из улиц города
© AP Photo / Libkos
Жители Херсона, привязанные за руки к столбам на одной из улиц города
МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Следственный комитет России проверит информацию о массовых казнях мирного населения в Херсоне, устраиваемых украинскими боевиками в ходе "зачисток", сообщается в Telegram-канале СК РФ.
"Следователи Следственного комитета России в рамках расследования уголовных дел проверят информацию о проведении Вооруженными силами Украины массовых зачисток с последующей казнью мирного населения на территориях Херсона и Харьковской области", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, в социальных сетях размещена информация о том, что украинские боевики казнили мирных жителей в селе Малая Рогань Харьковской области. Там же, кстати, в марте украинские военные преднамеренно выстрелили в ноги трем военнопленным из России и избили одного из них прикладом - эти кадры получили большой резонанс, а их подлинность подтверждена в том числе в докладе Комиссии СПЧ ООН по расследованию на Украине.
Кроме того, в Следственном комитете получили данные, что украинские боевики убивают родителей студентов из Херсона, оставшихся в городе, если они эвакуировали своих детей в Крым. Также людей также задерживают за получение гуманитарной помощи из России, за работу на российских предприятиях и за получение российских документов.