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СК проверит информацию о массовых казнях в Херсоне - РИА Новости, 24.11.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221124/kherson-1833850592.html
СК проверит информацию о массовых казнях в Херсоне
СК проверит информацию о массовых казнях в Херсоне - РИА Новости, 24.11.2022
СК проверит информацию о массовых казнях в Херсоне
Следственный комитет России проверит информацию о массовых казнях мирного населения в Херсоне, устраиваемых украинскими боевиками в ходе "зачисток", сообщается... РИА Новости, 24.11.2022
2022-11-24T10:22
2022-11-24T10:22
специальная военная операция на украине
происшествия
россия
украина
херсон
следственный комитет россии (ск рф)
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Следственный комитет России проверит информацию о массовых казнях мирного населения в Херсоне, устраиваемых украинскими боевиками в ходе "зачисток", сообщается в Telegram-канале СК РФ.По данным ведомства, в социальных сетях размещена информация о том, что украинские боевики казнили мирных жителей в селе Малая Рогань Харьковской области. Там же, кстати, в марте украинские военные преднамеренно выстрелили в ноги трем военнопленным из России и избили одного из них прикладом - эти кадры получили большой резонанс, а их подлинность подтверждена в том числе в докладе Комиссии СПЧ ООН по расследованию на Украине.Кроме того, в Следственном комитете получили данные, что украинские боевики убивают родителей студентов из Херсона, оставшихся в городе, если они эвакуировали своих детей в Крым. Также людей также задерживают за получение гуманитарной помощи из России, за работу на российских предприятиях и за получение российских документов.
https://ria.ru/20221121/nato-1833217582.html
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происшествия, россия, украина, херсон, следственный комитет россии (ск рф), ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Россия, Украина, Херсон, Следственный комитет России (СК РФ), Ситуация в ДНР и ЛНР
10:22 24.11.2022
 
СК проверит информацию о массовых казнях в Херсоне

СК проверит информацию о массовых казнях, устраиваемых в Херсоне украинскими боевиками

© AP Photo / LibkosЖители Херсона, привязанные за руки к столбам на одной из улиц города
Жители Херсона, привязанные за руки к столбам на одной из улиц города - РИА Новости, 1920, 24.11.2022
© AP Photo / Libkos
Жители Херсона, привязанные за руки к столбам на одной из улиц города
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Следственный комитет России проверит информацию о массовых казнях мирного населения в Херсоне, устраиваемых украинскими боевиками в ходе "зачисток", сообщается в Telegram-канале СК РФ.
"Следователи Следственного комитета России в рамках расследования уголовных дел проверят информацию о проведении Вооруженными силами Украины массовых зачисток с последующей казнью мирного населения на территориях Херсона и Харьковской области", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, в социальных сетях размещена информация о том, что украинские боевики казнили мирных жителей в селе Малая Рогань Харьковской области. Там же, кстати, в марте украинские военные преднамеренно выстрелили в ноги трем военнопленным из России и избили одного из них прикладом - эти кадры получили большой резонанс, а их подлинность подтверждена в том числе в докладе Комиссии СПЧ ООН по расследованию на Украине.
Кроме того, в Следственном комитете получили данные, что украинские боевики убивают родителей студентов из Херсона, оставшихся в городе, если они эвакуировали своих детей в Крым. Также людей также задерживают за получение гуманитарной помощи из России, за работу на российских предприятиях и за получение российских документов.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияРоссияУкраинаХерсонСледственный комитет России (СК РФ)Ситуация в ДНР и ЛНР
 
 
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