https://ria.ru/20221124/kharkov-1834033930.html

Мэра Харькова оштрафовали за использование негосударственного языка

Мэра Харькова оштрафовали за использование негосударственного языка - РИА Новости, 24.11.2022

Мэра Харькова оштрафовали за использование негосударственного языка

Мэра Харькова Игоря Терехова оштрафовали за использование негосударственного языка во время обращений к гражданам Украины, заявил уполномоченный по защите... РИА Новости, 24.11.2022

2022-11-24T18:02

2022-11-24T18:02

2022-11-24T18:02

специальная военная операция на украине

в мире

тарас креминь

украина

харьков

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Мэра Харькова Игоря Терехова оштрафовали за использование негосударственного языка во время обращений к гражданам Украины, заявил уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь."Креминь вынес постановление о наложении административного взыскания в виде штрафа за нарушение Закона Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" Харьковским городским главой Игорем Тереховым", - написал Креминь в социальной сети. Он отметил, что Терехов применял негосударственный язык во время выступления в эфире национального телемарафона. За этого нарушение в рамках закона Украины предусмотрено административное взыскание в виде штрафа в размере 3400 гривен (92 доллара США). Омбудсмен вынес "предупреждение" за то, что социальные страницы мэра Харькова ведутся также не на государственном языке.Верховная рада приняла закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" 25 апреля 2019 года. Документ подразумевает, что граждане должны использовать национальный язык во всех сферах жизни.

https://ria.ru/20221111/yazyk-1830669330.html

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Кирилл Волков

в мире, тарас креминь, украина, харьков, ситуация в днр и лнр