https://ria.ru/20221124/kharkov-1834033930.html
Мэра Харькова оштрафовали за использование негосударственного языка
Мэра Харькова оштрафовали за использование негосударственного языка - РИА Новости, 24.11.2022
Мэра Харькова оштрафовали за использование негосударственного языка
Мэра Харькова Игоря Терехова оштрафовали за использование негосударственного языка во время обращений к гражданам Украины, заявил уполномоченный по защите... РИА Новости, 24.11.2022
2022-11-24T18:02
2022-11-24T18:02
2022-11-24T18:02
специальная военная операция на украине
в мире
тарас креминь
украина
харьков
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Мэра Харькова Игоря Терехова оштрафовали за использование негосударственного языка во время обращений к гражданам Украины, заявил уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь."Креминь вынес постановление о наложении административного взыскания в виде штрафа за нарушение Закона Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" Харьковским городским главой Игорем Тереховым", - написал Креминь в социальной сети. Он отметил, что Терехов применял негосударственный язык во время выступления в эфире национального телемарафона. За этого нарушение в рамках закона Украины предусмотрено административное взыскание в виде штрафа в размере 3400 гривен (92 доллара США). Омбудсмен вынес "предупреждение" за то, что социальные страницы мэра Харькова ведутся также не на государственном языке.Верховная рада приняла закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" 25 апреля 2019 года. Документ подразумевает, что граждане должны использовать национальный язык во всех сферах жизни.
https://ria.ru/20221111/yazyk-1830669330.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, тарас креминь, украина, харьков, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Тарас Креминь, Украина, Харьков, Ситуация в ДНР и ЛНР
Мэра Харькова оштрафовали за использование негосударственного языка
Мэра Харькова Терехова оштрафовали за обращение к жителям на негосударственном языке