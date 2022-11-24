https://ria.ru/20221124/kazn-1834006095.html

В Алжире 49 человек приговорили к казни за линчевание мужчины

В Алжире 49 человек приговорили к казни за линчевание мужчины - РИА Новости, 24.11.2022

В Алжире 49 человек приговорили к казни за линчевание мужчины

Суд в Алжире приговорил к смертной казни 49 человек за убийство мужчины и надругательство над его телом, сообщает местный информационный портал "Ан-Нахар". РИА Новости, 24.11.2022

2022-11-24T16:45

2022-11-24T16:45

2022-11-24T16:45

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казнь

алжир (республика)

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КАИР, 24 ноя - РИА Новости. Суд в Алжире приговорил к смертной казни 49 человек за убийство мужчины и надругательство над его телом, сообщает местный информационный портал "Ан-Нахар".Еще 22 человека, по данным СМИ, были приговорены к различным тюремным срокам.Полиция Алжира в августе сообщила о задержании нескольких десятков подозреваемых в причастности к линчеванию мужчины, заподозренного якобы в участии в поджогах лесов.По данным генпрокуратуры Алжира, 11 августа группа граждан в городе Ларбаа-Нат-Иратен северной провинции Тизи-Узу задержала троих мужчин, заподозрив их в причастности к поджогам лесов, и начала избивать их. В ситуацию вмешалась полиция, забравшая троих мужчин в отделение, однако нападавшим удалось вытащить одного из них из отделения полиции.Мужчину - Джамеля Бенсмаила - избили на городской площади и подожгли, в результате он скончался. Полицейские, пытавшиеся спасти жертву, также пострадали.

https://ria.ru/20221116/kazn-1831964897.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, казнь, алжир (республика)