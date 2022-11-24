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В Алжире 49 человек приговорили к казни за линчевание мужчины - РИА Новости, 24.11.2022
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В Алжире 49 человек приговорили к казни за линчевание мужчины
В Алжире 49 человек приговорили к казни за линчевание мужчины - РИА Новости, 24.11.2022
В Алжире 49 человек приговорили к казни за линчевание мужчины
Суд в Алжире приговорил к смертной казни 49 человек за убийство мужчины и надругательство над его телом, сообщает местный информационный портал "Ан-Нахар". РИА Новости, 24.11.2022
2022-11-24T16:45
2022-11-24T16:45
в мире
казнь
алжир (республика)
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КАИР, 24 ноя - РИА Новости. Суд в Алжире приговорил к смертной казни 49 человек за убийство мужчины и надругательство над его телом, сообщает местный информационный портал "Ан-Нахар".Еще 22 человека, по данным СМИ, были приговорены к различным тюремным срокам.Полиция Алжира в августе сообщила о задержании нескольких десятков подозреваемых в причастности к линчеванию мужчины, заподозренного якобы в участии в поджогах лесов.По данным генпрокуратуры Алжира, 11 августа группа граждан в городе Ларбаа-Нат-Иратен северной провинции Тизи-Узу задержала троих мужчин, заподозрив их в причастности к поджогам лесов, и начала избивать их. В ситуацию вмешалась полиция, забравшая троих мужчин в отделение, однако нападавшим удалось вытащить одного из них из отделения полиции.Мужчину - Джамеля Бенсмаила - избили на городской площади и подожгли, в результате он скончался. Полицейские, пытавшиеся спасти жертву, также пострадали.
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в мире, казнь, алжир (республика)
В мире, Казнь, Алжир (республика)
16:45 24.11.2022
 
В Алжире 49 человек приговорили к казни за линчевание мужчины

Суд в Алжире приговорил к смертной казни 49 человек за линчевание мужчины

© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в медиабанкМолоток судьи
Молоток судьи - РИА Новости, 1920, 24.11.2022
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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КАИР, 24 ноя - РИА Новости. Суд в Алжире приговорил к смертной казни 49 человек за убийство мужчины и надругательство над его телом, сообщает местный информационный портал "Ан-Нахар".
"Уголовный суд первой инстанции в Дар-эль-Бейда (пригород столицы Алжира), сегодня, в четверг, вынес 49 обвиняемым по делу об убийстве и надругательствах над телом покойного молодого человека смертный приговор", - сообщает портал.
Еще 22 человека, по данным СМИ, были приговорены к различным тюремным срокам.
Полиция Алжира в августе сообщила о задержании нескольких десятков подозреваемых в причастности к линчеванию мужчины, заподозренного якобы в участии в поджогах лесов.
По данным генпрокуратуры Алжира, 11 августа группа граждан в городе Ларбаа-Нат-Иратен северной провинции Тизи-Узу задержала троих мужчин, заподозрив их в причастности к поджогам лесов, и начала избивать их. В ситуацию вмешалась полиция, забравшая троих мужчин в отделение, однако нападавшим удалось вытащить одного из них из отделения полиции.
Мужчину - Джамеля Бенсмаила - избили на городской площади и подожгли, в результате он скончался. Полицейские, пытавшиеся спасти жертву, также пострадали.
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