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Новое казачье подразделение пополнило БАРС-18
Новое казачье подразделение пополнило БАРС-18 - РИА Новости, 24.11.2022
Новое казачье подразделение пополнило БАРС-18
Сформированное из числа казаков Всевеликого войска Донского боевое подразделение "Ростов" пополнило личный состав добровольческого отряда БАРС-18, сообщает... РИА Новости, 24.11.2022
2022-11-24T15:54
2022-11-24T15:54
2022-11-24T15:54
российское казачество
российское казачество
ростовская область
всевеликое войско донское
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МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Сформированное из числа казаков Всевеликого войска Донского боевое подразделение "Ростов" пополнило личный состав добровольческого отряда БАРС-18, сообщает пресс-служба Всероссийского казачьего войска (ВсКО).Накануне отправки с казаками встретились заместитель губернатора Ростовской области Михаил Корнеев и атаман войскового казачьего общества "Всевеликое войско Донское" Сергей Бодряков.Духовный наставник войска протоиерей Георгий Сморкалов провел напутственный молебен.
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российское казачество, ростовская область, всевеликое войско донское
Российское казачество, Российское казачество, Ростовская область, Всевеликое войско Донское