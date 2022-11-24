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Журналист Караулов рассказал, что приезжал в Москву на допрос - РИА Новости, 24.11.2022
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Журналист Караулов рассказал, что приезжал в Москву на допрос
Журналист Караулов рассказал, что приезжал в Москву на допрос - РИА Новости, 24.11.2022
Журналист Караулов рассказал, что приезжал в Москву на допрос
Журналист Андрей Караулов рассказал РИА Новости, что об объявлении в розыск узнал от жены, а до этого в рамках уголовного дела приезжал в Москву и отвечал на... РИА Новости, 24.11.2022
2022-11-24T13:45
2022-11-24T13:45
андрей караулов
москва
россия
происшествия
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Журналист Андрей Караулов рассказал РИА Новости, что об объявлении в розыск узнал от жены, а до этого в рамках уголовного дела приезжал в Москву и отвечал на интересующие следователей вопросы.Согласно базе МВД, Караулов объявлен в розыск по статье Уголовного кодекса РФ. Это означает, что он имеет статус либо подозреваемого, либо обвиняемого по делу."Да, я тоже с некоторым изумлением узнал об этом от собственной жены", - прокомментировал сей факт Караулов.В начале ноября он рассказал об обыске в его доме по заявлению главы "Ростеха" Сергея Чемезова по статье о клевете. Караулов тогда утверждал, что имеет статус свидетеля и что находится в Дубае на лечении.Он отметил, что допрос шел 3,5 часа. "После мне пожали руку, отдали паспорт, сказали: "Вы свободны". Мы с моим адвокатом… гордо удалились", - добавил журналист.Также он сказал, что отдал следователям все медицинские документы.По делу о вымогательстве 11 миллионов рублей у Чемезова арестованы коммерческий директор компании "Oсторожно Media", принадлежащей Ксении Собчак, Кирилл Суханов и бывший главред журнала Tatler Ариан Романовский.
https://ria.ru/20221115/zayakin-1831607799.html
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андрей караулов, москва, россия, происшествия
Андрей Караулов, Москва, Россия, Происшествия
13:45 24.11.2022
 
Журналист Караулов рассказал, что приезжал в Москву на допрос

Караулов заявил, что приезжал в Москву на допрос, а об объявлении в розыск узнал от жены

© РИА Новости / Кирилл КаллиниковАндрей Караулов
Андрей Караулов - РИА Новости, 1920, 24.11.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Андрей Караулов. Архивное фото
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Журналист Андрей Караулов рассказал РИА Новости, что об объявлении в розыск узнал от жены, а до этого в рамках уголовного дела приезжал в Москву и отвечал на интересующие следователей вопросы.
Согласно базе МВД, Караулов объявлен в розыск по статье Уголовного кодекса РФ. Это означает, что он имеет статус либо подозреваемого, либо обвиняемого по делу.
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"Да, я тоже с некоторым изумлением узнал об этом от собственной жены", - прокомментировал сей факт Караулов.
В начале ноября он рассказал об обыске в его доме по заявлению главы "Ростеха" Сергея Чемезова по статье о клевете. Караулов тогда утверждал, что имеет статус свидетеля и что находится в Дубае на лечении.
"Когда узнал, что уголовное дело, я, наоборот, прервал свой отпуск и вернулся в Россию, пришел на допрос - больной, но пришел", - заявил Караулов, не уточнив, когда это произошло.
Он отметил, что допрос шел 3,5 часа. "После мне пожали руку, отдали паспорт, сказали: "Вы свободны". Мы с моим адвокатом… гордо удалились", - добавил журналист.
Также он сказал, что отдал следователям все медицинские документы.
По делу о вымогательстве 11 миллионов рублей у Чемезова арестованы коммерческий директор компании "Oсторожно Media", принадлежащей Ксении Собчак, Кирилл Суханов и бывший главред журнала Tatler Ариан Романовский.
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