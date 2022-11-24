https://ria.ru/20221124/istrebiteli-1834090703.html

США по настоянию Китая убедили Польшу не давать Украине МиГ-29, пишут СМИ

США по настоянию Китая убедили Польшу не давать Украине МиГ-29, пишут СМИ - РИА Новости, 24.11.2022

США по настоянию Китая убедили Польшу не давать Украине МиГ-29, пишут СМИ

Администрация президента США Джо Байдена по просьбе Китая в марте заставила Польшу отказаться от передачи Украине советских истребителей МиГ-29, пишет... РИА Новости, 24.11.2022

2022-11-24T23:24

2022-11-24T23:24

2022-11-24T23:24

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МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Администрация президента США Джо Байдена по просьбе Китая в марте заставила Польшу отказаться от передачи Украине советских истребителей МиГ-29, пишет британский журнал The Spectator со ссылкой на источники в Пекине.Издание утверждает, что сначала Вашингтон поддерживал идею о поставке Киеву имевшихся у польской армии советских истребителей МиГ-29, однако позднее пересмотрел позицию после настоятельных просьб Пекина. Отмечается, что аналогичной позиции придерживался и ряд бывших лидеров некоторых европейских стран, что также повлияло на решение Америки.The Spectator пишет, что взамен на гарантии США Китай взял на себя обязательство убедить Россию не применять ядерное оружие.На фоне начавшейся 24 февраля российской спецоперации по защите Донбасса западные страны продолжают накачивать Украину оружием и помогать разведданными. Москва неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с ними становится законной целью.

https://ria.ru/20221124/polsha-1833983479.html

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