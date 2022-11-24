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США по настоянию Китая убедили Польшу не давать Украине МиГ-29, пишут СМИ - РИА Новости, 24.11.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221124/istrebiteli-1834090703.html
США по настоянию Китая убедили Польшу не давать Украине МиГ-29, пишут СМИ
США по настоянию Китая убедили Польшу не давать Украине МиГ-29, пишут СМИ - РИА Новости, 24.11.2022
США по настоянию Китая убедили Польшу не давать Украине МиГ-29, пишут СМИ
Администрация президента США Джо Байдена по просьбе Китая в марте заставила Польшу отказаться от передачи Украине советских истребителей МиГ-29, пишет... РИА Новости, 24.11.2022
2022-11-24T23:24
2022-11-24T23:24
специальная военная операция на украине
в мире
джо байден
сша
китай
украина
миг-29
русский язык в мире
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МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Администрация президента США Джо Байдена по просьбе Китая в марте заставила Польшу отказаться от передачи Украине советских истребителей МиГ-29, пишет британский журнал The Spectator со ссылкой на источники в Пекине.Издание утверждает, что сначала Вашингтон поддерживал идею о поставке Киеву имевшихся у польской армии советских истребителей МиГ-29, однако позднее пересмотрел позицию после настоятельных просьб Пекина. Отмечается, что аналогичной позиции придерживался и ряд бывших лидеров некоторых европейских стран, что также повлияло на решение Америки.The Spectator пишет, что взамен на гарантии США Китай взял на себя обязательство убедить Россию не применять ядерное оружие.На фоне начавшейся 24 февраля российской спецоперации по защите Донбасса западные страны продолжают накачивать Украину оружием и помогать разведданными. Москва неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с ними становится законной целью.
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сша
китай
украина
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в мире, джо байден, сша, китай, украина, миг-29, русский язык в мире, россия, польша
Специальная военная операция на Украине, В мире, Джо Байден, США, Китай, Украина, МиГ-29, Русский язык в мире, Россия, Польша
23:24 24.11.2022
 
США по настоянию Китая убедили Польшу не давать Украине МиГ-29, пишут СМИ

Spectator: США под давлением Китая убедили Польшу не передавать Украине истребители МиГ-29

© Фото : U.S. Air Force / Staff Sgt. Jarad A. DentonИстребитель МиГ-29 ВВС Польши
Истребитель МиГ-29 ВВС Польши - РИА Новости, 1920, 24.11.2022
© Фото : U.S. Air Force / Staff Sgt. Jarad A. Denton
Истребитель МиГ-29 ВВС Польши . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Администрация президента США Джо Байдена по просьбе Китая в марте заставила Польшу отказаться от передачи Украине советских истребителей МиГ-29, пишет британский журнал The Spectator со ссылкой на источники в Пекине.
Издание утверждает, что сначала Вашингтон поддерживал идею о поставке Киеву имевшихся у польской армии советских истребителей МиГ-29, однако позднее пересмотрел позицию после настоятельных просьб Пекина. Отмечается, что аналогичной позиции придерживался и ряд бывших лидеров некоторых европейских стран, что также повлияло на решение Америки.
The Spectator пишет, что взамен на гарантии США Китай взял на себя обязательство убедить Россию не применять ядерное оружие.
На фоне начавшейся 24 февраля российской спецоперации по защите Донбасса западные страны продолжают накачивать Украину оружием и помогать разведданными. Москва неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с ними становится законной целью.
Флаг Польши - РИА Новости, 1920, 24.11.2022
Вчера, 15:49
Польский политик обругал немцев из-за России и назвал Запад "паршивым"
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДжо БайденСШАКитайУкраинаМиГ-29Русский язык в миреРоссияПольша
 
 
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